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Новости Политика Трампа относительно РФ
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В ближайшие дни станет ясно, изменят ли США свою политику в отношении России, - посол Латвии в НАТО Риекстиньш

Марис Риекстиньш о политике Трампа в отношении России

Соединенные Штаты могут скорректировать свою политику в отношении государства-агрессора России. Ближайшие дни могут стать решающими в этом вопросе.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi, об этом заявил посол Латвии в НАТО Марис Риекстиньш.

Он сказал, что российские авиаудары по Украине, которые участились в последние дни, доказывают: Россия, в отличие от Украины, не готова к прекращению огня. По словам дипломата, для латвийских политиков это осознание не стало неожиданностью.

Удары РФ подтверждают, что международному сообществу необходимо усиливать политическую, финансовую и военную поддержку Украины, одновременно усиливая санкции против России. По мнению Риекстиньша, очевидно, что только неспособность России добиться успеха на линии фронта может заставить ее сесть за стол переговоров и, в конце концов, прийти к решениям, приемлемым для обеих сторон.

Посол Латвии в НАТО напомнил, что Трамп с самого начала своего пребывания в должности пытался посадить Россию и Украину за стол переговоров, но это не удалось из-за фактически негативной реакции со стороны России. Поэтому теперь администрация США может быть вынуждена скорректировать свою политику в отношении страны-агрессора.

"Поэтому я считаю, что ближайшие дни могут быть решающими, чтобы мы увидели, какими будут эти коррективы [в политике США в отношении России]. Лично я могу предположить, что, очевидно, за ними должно последовать изменение, потому что, как я уже сказал, Россия игнорирует усилия по прекращению этого конфликта, агрессии и убийств людей путем переговоров - демонстрируя это ясно и грубым образом, показывая, что такой сценарий их просто не интересует", - заявил Риекстиньш.

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Латвия (1346) США (27055) война в Украине (4510)


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Та щас.
Цей нарцистичний ує'бень вийде та скаже - я був неправий? Х'й там плавав...
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26.05.2025 12:09 Ответить
Як той так зразу
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26.05.2025 12:10 Ответить
Та ви толерасти вже кричали тиждень тому, що цей тиждень буде вирішальним у війні. Тиждень пройшов і ШО?! ***** знахабнів ще більше.
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26.05.2025 12:13 Ответить
ага, Трамп такой выйдет я ошибался простите, сейчас введем санкции....

ты или наивный или за дураков держишь окружающих
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26.05.2025 12:14 Ответить
Трамп хворий політичний ( скоріше і життєвий) імпотент.
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26.05.2025 12:22 Ответить
США змінять свою позицію,- трампон буде примушувати Україну до капітуляції вже відкрито
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26.05.2025 13:13 Ответить
пішли слідуючі 100 днів, давно вже все з США зрозуміло
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26.05.2025 13:35 Ответить
 
 