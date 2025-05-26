В ближайшие дни станет ясно, изменят ли США свою политику в отношении России, - посол Латвии в НАТО Риекстиньш

Соединенные Штаты могут скорректировать свою политику в отношении государства-агрессора России. Ближайшие дни могут стать решающими в этом вопросе.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi, об этом заявил посол Латвии в НАТО Марис Риекстиньш.

Он сказал, что российские авиаудары по Украине, которые участились в последние дни, доказывают: Россия, в отличие от Украины, не готова к прекращению огня. По словам дипломата, для латвийских политиков это осознание не стало неожиданностью.

Удары РФ подтверждают, что международному сообществу необходимо усиливать политическую, финансовую и военную поддержку Украины, одновременно усиливая санкции против России. По мнению Риекстиньша, очевидно, что только неспособность России добиться успеха на линии фронта может заставить ее сесть за стол переговоров и, в конце концов, прийти к решениям, приемлемым для обеих сторон.

Посол Латвии в НАТО напомнил, что Трамп с самого начала своего пребывания в должности пытался посадить Россию и Украину за стол переговоров, но это не удалось из-за фактически негативной реакции со стороны России. Поэтому теперь администрация США может быть вынуждена скорректировать свою политику в отношении страны-агрессора.

"Поэтому я считаю, что ближайшие дни могут быть решающими, чтобы мы увидели, какими будут эти коррективы [в политике США в отношении России]. Лично я могу предположить, что, очевидно, за ними должно последовать изменение, потому что, как я уже сказал, Россия игнорирует усилия по прекращению этого конфликта, агрессии и убийств людей путем переговоров - демонстрируя это ясно и грубым образом, показывая, что такой сценарий их просто не интересует", - заявил Риекстиньш.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Путин пожалеет, если попытается "играть" с Трампом, - сенатор Грэм