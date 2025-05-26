Найближчими днями стане зрозуміло, чи змінять США свою політику щодо Росії, - посол Латвії в НАТО Рієкстіньш

Сполучені Штати можуть скорегувати свою політику щодо держави-агресора Росії. Найближчі дні можуть стати вирішальними в цьому питанні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Delfi, про це заявив посол Латвії в НАТО Маріс Рієкстіньш.

Він пояснив, що російські авіаудари по Україні, які почастішали останніми днями, доводять: Росія, на відміну від України, не готова до припинення вогню. За словами дипломата, для латвійських політиків це усвідомлення не стало несподіванкою.

Удари РФ підтверджують, що міжнародному співтовариству необхідно посилювати політичну, фінансову і військову підтримку України, одночасно посилюючи санкції проти Росії. На думку Рієкстіньша, очевидно, що тільки нездатність Росії домогтися успіху на лінії фронту може змусити її сісти за стіл переговорів і, зрештою, дійти рішень, прийнятних для обох сторін.

Посол Латвії в НАТО нагадав, що Трамп від самого початку свого перебування на посаді намагався посадити Росію та Україну за стіл переговорів, але це не вдалося через фактично негативну реакцію з боку Росії. Тож тепер адміністрація США може бути змушена скоригувати свою політику щодо країни-агресорки.

"Тому я вважаю, що найближчі дні можуть бути вирішальними, щоб ми побачили, якими будуть ці корективи [в політиці США щодо Росії]. Особисто я можу припустити, що, вочевидь, за ними має послідувати зміна, тому що, як я вже сказав, Росія ігнорує зусилля щодо припинення цього конфлікту, агресії та вбивств людей шляхом переговорів - демонструючи це ясно і брутальним чином, показуючи, що такий сценарій їх просто не цікавить", - заявив Рієкстіньш.

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