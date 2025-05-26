Китайские "добровольцы" в российской армии могут быть представителями спецслужб, - глава СВР Иващенко

В Службе внешней разведки Украины не исключают, что китайцы, участвующие в войне на стороне России, являются представителями спецслужб, которые перенимают опыт современной войны.

Об этом в интервью Укринформу заявил глава СВР Олег Иващенко, информирует Цензор.НЕТ.

Он отметил, что в каждой стране спецслужбы выполняют свои задачи, и нельзя исключать, что часть китайских "добровольцев" - это офицеры, которые анализируют тактику и стратегию современного вооруженного противостояния.

Иващенко пояснил, что россияне делятся опытом с китайцами на разных уровнях - во время штабных учений и подготовки, а также в рамках военного сотрудничества. В частности, китайцев приглашают на совместные российско-белорусские учения, которые пройдут в Беларуси и России.

В то же время глава СВР отметил, что в России в целом находится около 6 миллионов иностранцев - это не только трудовые мигранты, но и студенты из стран Азии и Африки. По его словам, из-за административных нарушений или за деньги они могут попасть в ряды вооруженных сил РФ.

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