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Новости Китайские наемники в армии РФ
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Китайские "добровольцы" в российской армии могут быть представителями спецслужб, - глава СВР Иващенко

Иващенко о планах РФ

В Службе внешней разведки Украины не исключают, что китайцы, участвующие в войне на стороне России, являются представителями спецслужб, которые перенимают опыт современной войны.

Об этом в интервью Укринформу заявил глава СВР Олег Иващенко, информирует Цензор.НЕТ.

Он отметил, что в каждой стране спецслужбы выполняют свои задачи, и нельзя исключать, что часть китайских "добровольцев" - это офицеры, которые анализируют тактику и стратегию современного вооруженного противостояния.

Иващенко пояснил, что россияне делятся опытом с китайцами на разных уровнях - во время штабных учений и подготовки, а также в рамках военного сотрудничества. В частности, китайцев приглашают на совместные российско-белорусские учения, которые пройдут в Беларуси и России.

В то же время глава СВР отметил, что в России в целом находится около 6 миллионов иностранцев - это не только трудовые мигранты, но и студенты из стран Азии и Африки. По его словам, из-за административных нарушений или за деньги они могут попасть в ряды вооруженных сил РФ.

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Иващенко (184) Китай (3023) спецслужбы (466) внешняя разведка (380)


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Китайські "добровольці" в російській армії можуть бути представниками спецслужб

А чому добровольці у лапках?
Їх туди насильно запхали?
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26.05.2025 13:23 Ответить
Де Буданов загубився? - Іващенко?
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26.05.2025 13:26 Ответить
П'є каву у Криму
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26.05.2025 13:31 Ответить
Забагато Іващенко сьогодні.
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26.05.2025 13:35 Ответить
Проснулись. Китайцы как муравьи. У них коллективный разум. Это реально нация. Спаянная так же сильно как евреи. Поэтому пленные китайцы будут брехать что угодно. Бес попутал, обманули. А наши наверное наивно отдают их Китаю без торга. Лохи.
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26.05.2025 13:42 Ответить
"можуть бути" ©
Потужна розвідка!!!
Всього за 4 місяці напруженої роботи дійшли такого складного і неочікуваного висновку!
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26.05.2025 13:58 Ответить
ООО пішов потік свідомості по трубах, а за 7 місяців розвідка "не побачила" і " не почула" про вторгнення 24 лютого? Хоча весь світ кричав про це , но комусь розваги, велике крадівництво і шашлики важливіше були.
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26.05.2025 14:04 Ответить
 
 