Китайские "добровольцы" в российской армии могут быть представителями спецслужб, - глава СВР Иващенко
В Службе внешней разведки Украины не исключают, что китайцы, участвующие в войне на стороне России, являются представителями спецслужб, которые перенимают опыт современной войны.
Об этом в интервью Укринформу заявил глава СВР Олег Иващенко, информирует Цензор.НЕТ.
Он отметил, что в каждой стране спецслужбы выполняют свои задачи, и нельзя исключать, что часть китайских "добровольцев" - это офицеры, которые анализируют тактику и стратегию современного вооруженного противостояния.
Иващенко пояснил, что россияне делятся опытом с китайцами на разных уровнях - во время штабных учений и подготовки, а также в рамках военного сотрудничества. В частности, китайцев приглашают на совместные российско-белорусские учения, которые пройдут в Беларуси и России.
В то же время глава СВР отметил, что в России в целом находится около 6 миллионов иностранцев - это не только трудовые мигранты, но и студенты из стран Азии и Африки. По его словам, из-за административных нарушений или за деньги они могут попасть в ряды вооруженных сил РФ.
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А чому добровольці у лапках?
Їх туди насильно запхали?
Потужна розвідка!!!
Всього за 4 місяці напруженої роботи дійшли такого складного і неочікуваного висновку!