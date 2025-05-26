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Новини Китайські найманці в армії РФ
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Китайські "добровольці" в російській армії можуть бути представниками спецслужб, - голова СЗР Іващенко

Іващенко про плани РФ

У Службі зовнішньої розвідки України не виключають, що китайці, які беруть участь у війні на боці Росії, є представниками спецслужб, які переймають досвід сучасної війни.

Про це в інтерв’ю Укрінформу заявив голова СЗР Олег Іващенко, інформує Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що у кожній країні спецслужби виконують свої завдання, і не можна виключати, що частина китайських "добровольців" - це офіцери, які аналізують тактику і стратегію сучасного збройного протистояння.

Іващенко пояснив, що росіяни діляться досвідом з китайцями на різних рівнях - під час штабних навчань і підготовки, а також у рамках військової співпраці. Зокрема, китайців запрошують на спільні російсько-білоруські навчання, які пройдуть у Білорусі та Росії.

Водночас очільник СЗР зазначив, що в Росії загалом перебуває близько 6 мільйонів іноземців - це не лише трудові мігранти, а й студенти з країн Азії та Африки. За його словами, через адміністративні порушення або за гроші вони можуть потрапити до лав збройних сил РФ.

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Іващенко (9) Китай (4678) спецслужби (268) зовнішня розвідка (475)


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Китайські "добровольці" в російській армії можуть бути представниками спецслужб

А чому добровольці у лапках?
Їх туди насильно запхали?
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26.05.2025 13:23 Відповісти
Де Буданов загубився? - Іващенко?
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26.05.2025 13:26 Відповісти
П'є каву у Криму
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26.05.2025 13:31 Відповісти
Забагато Іващенко сьогодні.
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26.05.2025 13:35 Відповісти
Проснулись. Китайцы как муравьи. У них коллективный разум. Это реально нация. Спаянная так же сильно как евреи. Поэтому пленные китайцы будут брехать что угодно. Бес попутал, обманули. А наши наверное наивно отдают их Китаю без торга. Лохи.
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26.05.2025 13:42 Відповісти
"можуть бути" ©
Потужна розвідка!!!
Всього за 4 місяці напруженої роботи дійшли такого складного і неочікуваного висновку!
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26.05.2025 13:58 Відповісти
ООО пішов потік свідомості по трубах, а за 7 місяців розвідка "не побачила" і " не почула" про вторгнення 24 лютого? Хоча весь світ кричав про це , но комусь розваги, велике крадівництво і шашлики важливіше були.
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26.05.2025 14:04 Відповісти
 
 