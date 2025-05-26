Китайські "добровольці" в російській армії можуть бути представниками спецслужб, - голова СЗР Іващенко
У Службі зовнішньої розвідки України не виключають, що китайці, які беруть участь у війні на боці Росії, є представниками спецслужб, які переймають досвід сучасної війни.
Про це в інтерв’ю Укрінформу заявив голова СЗР Олег Іващенко, інформує Цензор.НЕТ.
Він зазначив, що у кожній країні спецслужби виконують свої завдання, і не можна виключати, що частина китайських "добровольців" - це офіцери, які аналізують тактику і стратегію сучасного збройного протистояння.
Іващенко пояснив, що росіяни діляться досвідом з китайцями на різних рівнях - під час штабних навчань і підготовки, а також у рамках військової співпраці. Зокрема, китайців запрошують на спільні російсько-білоруські навчання, які пройдуть у Білорусі та Росії.
Водночас очільник СЗР зазначив, що в Росії загалом перебуває близько 6 мільйонів іноземців - це не лише трудові мігранти, а й студенти з країн Азії та Африки. За його словами, через адміністративні порушення або за гроші вони можуть потрапити до лав збройних сил РФ.
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А чому добровольці у лапках?
Їх туди насильно запхали?
Потужна розвідка!!!
Всього за 4 місяці напруженої роботи дійшли такого складного і неочікуваного висновку!