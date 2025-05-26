В жилье сотрудников ВАКС обнаружили "прослушку": там считают это попыткой влияния на правосудие

В жилье работников Высшего Антикоррупционного суда обнаружили оборудование для негласного аудио- и видеонаблюдения.

Об этом сообщила пресс-служба ВАКС, информирует Цензор.НЕТ.

"На прошлой неделе в жилье работников аппарата Высшего антикоррупционного суда обнаружено оборудование для негласного аудио- и видеонаблюдения.

Эти факты расцениваем как попытки влияния на осуществление беспристрастного правосудия судьями ВАКС и связываем с рассмотрением судебных дел, находящихся в производстве суда", - говорится в сообщении.

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Сейчас было подано сообщение о вмешательстве в осуществление правосудия в Высший совет правосудия и Офис Генерального прокурора, начаты уголовные производства.

В соответствии со статьей 6 Закона Украины "О судоустройстве и статусе судей" вмешательство в осуществление правосудия, влияние на суд или судей любым способом, сбор, хранение, использование и распространение информации устно, письменно или другим способом с целью дискредитации суда или влияния на беспристрастность суда запрещаются, а вмешательство в деятельность судебных органов влекут ответственность, предусмотренную Уголовным кодексом Украины, добавили в ВАКС.

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