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Новости Прослушка у работников ВАКС
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В жилье сотрудников ВАКС обнаружили "прослушку": там считают это попыткой влияния на правосудие

Прослушка у сотрудников ВАКС. Что говорят в Антикоррупционном суде

В жилье работников Высшего Антикоррупционного суда обнаружили оборудование для негласного аудио- и видеонаблюдения.

Об этом сообщила пресс-служба ВАКС, информирует Цензор.НЕТ.

"На прошлой неделе в жилье работников аппарата Высшего антикоррупционного суда обнаружено оборудование для негласного аудио- и видеонаблюдения.

Эти факты расцениваем как попытки влияния на осуществление беспристрастного правосудия судьями ВАКС и связываем с рассмотрением судебных дел, находящихся в производстве суда", - говорится в сообщении.

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Сейчас было подано сообщение о вмешательстве в осуществление правосудия в Высший совет правосудия и Офис Генерального прокурора, начаты уголовные производства.

В соответствии со статьей 6 Закона Украины "О судоустройстве и статусе судей" вмешательство в осуществление правосудия, влияние на суд или судей любым способом, сбор, хранение, использование и распространение информации устно, письменно или другим способом с целью дискредитации суда или влияния на беспристрастность суда запрещаются, а вмешательство в деятельность судебных органов влекут ответственность, предусмотренную Уголовным кодексом Украины, добавили в ВАКС.

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Автор: 

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Алярм! Суддів прослуховують!!! Підняти їм пенсіїї!
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26.05.2025 14:09 Ответить
Для банального шантажу,це як колись на Раші з Касьяновим і кажись з прокурором.
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26.05.2025 14:21 Ответить
Це ж розробка портнова і ко.!!! Цього ****** знищили але його справа живе!!!
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26.05.2025 14:32 Ответить
Де ви бачили правосудя
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26.05.2025 16:15 Ответить
 
 