У житлі працівників ВАКС виявили "прослушку": там вважають це спробою впливу на правосуддя

У житлі працівників Вищого Антикорупційного суду виявили обладнання для негласного аудіо- та відеоспостереження.

Про це повідомила пресслужба ВАКС, інформує Цензор.НЕТ.

"Минулого тижня у житлі працівників апарату Вищого антикорупційного суду виявлено обладнання для негласного аудіо- та відеоспостереження.

Ці факти розцінюємо як спроби впливу на здійснення безстороннього правосуддя суддями ВАКС та пов’язуємо із розглядом судових справ, які перебувають у провадженні суду", - йдеться в повідомленні.

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Наразі було подано повідомлення про втручання у здійснення правосуддя до Вищої ради правосуддя та Офісу Генерального прокурора, розпочато кримінальні провадження.

Відповідно до статті 6 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" втручання у здійснення правосуддя, вплив на суд або суддів у будь-який спосіб, збирання, зберігання, використання і поширення інформації усно, письмово або в інший спосіб з метою дискредитації суду або впливу на безсторонність суду забороняються, а втручання в діяльність судових органів мають наслідком відповідальність, передбачену Кримінальним кодексом України, додали у ВАКС.

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