УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11502 відвідувача онлайн
Новини Прослушка у працівників ВАКС
3 878 4

У житлі працівників ВАКС виявили "прослушку": там вважають це спробою впливу на правосуддя

Прослушка у працівників ВАКС. Що кажуть в Антикорупційному суді

У житлі працівників Вищого Антикорупційного суду виявили обладнання для негласного аудіо- та відеоспостереження.

Про це повідомила пресслужба ВАКС, інформує Цензор.НЕТ.

"Минулого тижня у житлі працівників апарату Вищого антикорупційного суду виявлено обладнання для негласного аудіо- та відеоспостереження.

Ці факти розцінюємо як спроби впливу на здійснення безстороннього правосуддя суддями ВАКС та пов’язуємо із розглядом судових справ, які перебувають у провадженні суду", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: НАБУ веде перемовини з СБУ щодо автономного прослуховування фігурантів справ, - Кривонос

Наразі було подано повідомлення про втручання у здійснення правосуддя до Вищої ради правосуддя та Офісу Генерального прокурора, розпочато кримінальні провадження.

Відповідно до статті 6 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" втручання у здійснення правосуддя, вплив на суд або суддів у будь-який спосіб, збирання, зберігання, використання і поширення інформації усно, письмово або в інший спосіб з метою дискредитації суду або впливу на безсторонність суду забороняються, а втручання в діяльність судових органів мають наслідком відповідальність, передбачену Кримінальним кодексом України, додали у ВАКС.

Читайте: СБУ закрила справу про "прослушку" журналіста Портникова

Автор: 

прослуховування (208) стеження (124) ВАКС Антикорупційний суд (1973)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Алярм! Суддів прослуховують!!! Підняти їм пенсіїї!
показати весь коментар
26.05.2025 14:09 Відповісти
Для банального шантажу,це як колись на Раші з Касьяновим і кажись з прокурором.
показати весь коментар
26.05.2025 14:21 Відповісти
Це ж розробка портнова і ко.!!! Цього ****** знищили але його справа живе!!!
показати весь коментар
26.05.2025 14:32 Відповісти
Де ви бачили правосудя
показати весь коментар
26.05.2025 16:15 Відповісти
 
 