НАБУ веде перемовини з СБУ щодо автономного прослуховування фігурантів справ, - Кривонос
Національне антикорупційне бюро веде перемовини зі Службою безпеки України стосовно автономного прослуховування фігурантів справ.
Про це повідомив під час пресконференції у п’ятницю директор НАБУ Семен Кривонос, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Ми ведемо активні перемовини з СБУ, готуємо проєкт відповідного нормативно-правового акту, де ми чітко пропишемо етапи приєднання до отримання цієї технічної можливості самостійного прослуховування", - сказав він.
"СБУ бачить тих осіб і ті номери телефонів, щодо яких ми здійснюємо чи плануємо здійснювати певні заходи.
Тому цілком логічно, обґрунтовано просимо, оскільки ми проводимо розслідування щодо топ-посадовців. Ми маємо мати такий автономний доступ без можливості перегляду інформації щодо тих об’єктів, які ми маємо намір прослуховувати", - додав Кривонос.
За його словами, отримання автономного прослуховування є одним із пріоритетів бюро на 2024-2025 роки.
Нагадаємо, 15 жовтня 2019 року Президент Володимир Зеленський підписав закон, що дає Національному антикорупційному бюро і Державному бюро розслідувань автономне право на прослуховування.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Пять лет назад (Пять, Карл!) Зеленский дал право НАБУ на автономную прослушку. Но, технически, НАБУ такой возможности не имело и все эти 5 лет осуществляло прослушку только через СБУ. Со всеми вытекающими последствиями. (если кто-то забыл, то СБУ - это про деньги, а не про "безопасность Украины"). Как думаете, сколько стоит, предупредить коррупционера, что на него заведено ОРД и телефоны поставлены на прослушку?
Сколько десяков, сотен ОРД были слиты таким образом? Сколько миллионов государственных денег (на содержание НАБУ) были потрачены впустую из-за этого? Сколько коррупционеров избежали наказания и спокойно выехали в Монако со своими миллионами?
И через 5 лет НАБУ "прозрели"? Ну как "прозрели" ... переговоры они, *****, ведут с СБУ! Захочет ли СБУ лишиться такой жирной комушки? Вопрос, как говориться, риторический ...