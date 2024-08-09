НАБУ веде перемовини з СБУ щодо автономного прослуховування фігурантів справ, - Кривонос

Національне антикорупційне бюро веде перемовини зі Службою безпеки України стосовно автономного прослуховування фігурантів справ.

Про це повідомив під час пресконференції у п’ятницю директор НАБУ Семен Кривонос, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми ведемо активні перемовини з СБУ, готуємо проєкт відповідного нормативно-правового акту, де ми чітко пропишемо етапи приєднання до отримання цієї технічної можливості самостійного прослуховування", - сказав він.

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"СБУ бачить тих осіб і ті номери телефонів, щодо яких ми здійснюємо чи плануємо здійснювати певні заходи.

Тому цілком логічно, обґрунтовано просимо, оскільки ми проводимо розслідування щодо топ-посадовців. Ми маємо мати такий автономний доступ без можливості перегляду інформації щодо тих об’єктів, які ми маємо намір прослуховувати", - додав Кривонос.

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За його словами, отримання автономного прослуховування є одним із пріоритетів бюро на 2024-2025 роки.

Нагадаємо, 15 жовтня 2019 року Президент Володимир Зеленський підписав закон, що дає Національному антикорупційному бюро і Державному бюро розслідувань автономне право на прослуховування.