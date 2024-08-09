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НАБУ веде перемовини з СБУ щодо автономного прослуховування фігурантів справ, - Кривонос

НАБУ

Національне антикорупційне бюро веде перемовини зі Службою безпеки України стосовно автономного прослуховування фігурантів справ.

Про це повідомив під час пресконференції у п’ятницю директор НАБУ Семен Кривонос, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми ведемо активні перемовини з СБУ, готуємо проєкт відповідного нормативно-правового акту, де ми чітко пропишемо етапи приєднання до отримання цієї технічної можливості самостійного прослуховування", - сказав він.

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"СБУ бачить тих осіб і ті номери телефонів, щодо яких ми здійснюємо чи плануємо здійснювати певні заходи.

Тому цілком логічно, обґрунтовано просимо, оскільки ми проводимо розслідування щодо топ-посадовців. Ми маємо мати такий автономний доступ без можливості перегляду інформації щодо тих об’єктів, які ми маємо намір прослуховувати", - додав Кривонос.

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За його словами, отримання автономного прослуховування є одним із пріоритетів бюро на 2024-2025 роки.

Нагадаємо, 15 жовтня 2019 року Президент Володимир Зеленський підписав закон, що дає Національному антикорупційному бюро і Державному бюро розслідувань автономне право на прослуховування.

Автор: 

НАБУ (5061) прослуховування (206) СБУ (12774) Кривонос Семен (43)


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Та слухайте, хто ж заважає...Але є нюанс. Ви все-рівно скористаєтеся послугами СБ для заключення, щодо апаратури, оригінальності і т.д. Інакше - це, як у мусарні - нелегально слухаємо, а в якості доказів - пшик
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09.08.2024 17:21 Відповісти
А я всегда, как спать ложусь, в телефон спокойной ночи желаю. Мне не тяжело, а на том конце приятно. Они мне за это ночью рамы найдут, которыми я вчера интересовался
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09.08.2024 18:17 Відповісти
Якщо тобі дав добро на прослуховування президент то ***** тобі дозвіл від СБУ .?
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09.08.2024 17:22 Відповісти
Який президент, президент - чого? І кому той президент має право надавати якесь добро та подібні дозволи?
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09.08.2024 17:30 Відповісти
Так суд такі докази не враховує
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09.08.2024 17:31 Відповісти
Полный бред!
Пять лет назад (Пять, Карл!) Зеленский дал право НАБУ на автономную прослушку. Но, технически, НАБУ такой возможности не имело и все эти 5 лет осуществляло прослушку только через СБУ. Со всеми вытекающими последствиями. (если кто-то забыл, то СБУ - это про деньги, а не про "безопасность Украины"). Как думаете, сколько стоит, предупредить коррупционера, что на него заведено ОРД и телефоны поставлены на прослушку?
Сколько десяков, сотен ОРД были слиты таким образом? Сколько миллионов государственных денег (на содержание НАБУ) были потрачены впустую из-за этого? Сколько коррупционеров избежали наказания и спокойно выехали в Монако со своими миллионами?
И через 5 лет НАБУ "прозрели"? Ну как "прозрели" ... переговоры они, *****, ведут с СБУ! Захочет ли СБУ лишиться такой жирной комушки? Вопрос, как говориться, риторический ...
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09.08.2024 17:56 Відповісти
І них всіх, та ще й з Кремлем, один ворог. Той, хто своєю допомогою Армії заважає Зеленскому закінчити війну.
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09.08.2024 19:00 Відповісти
 
 