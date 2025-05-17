СБУ закрила справу про "прослушку" журналіста Портникова
Служба безпеки України закрила справу щодо пристрою для прослуховування, який майже три роки тому знайшли в помешканні журналіста Віталія Портникова.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив Віталій Портников.
"Служба безпеки України надіслала мені офіційне повідомлення щодо знаходження мною в моєму помешканні у серпні 2022 року пристрою для підслуховування і відкриття кримінального провадження з цього приводу", - написав він.
Як зазначається, кримінальне провадження закрите у зв’язку із встановленням відсутності в діянні складу кримінального правопорушення.
"Щиро дякую СБУ за професійну, ефективну і оперативну роботу", - написав Портников.
Нагадаємо, у серпні 2022 року Львівське обласне управління СБУ встановлювало усі обставини появи у квартирі Віталія Портникова пристрою, котрий, за словами журналіста, міг використовуватись для прихованого запису розмов.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Деякі з його найбільш зашварних "думок":
1. З корупцією боротися не треба. Хто пропонує це робити - зрадник.
2. Діточки можновладців воювати не повинні. Тікі плебс. Сам він теж, як бачите, сидить у тилу.
3. Лендліз не потрібен.
4. Соціалізм краще капіталізму.
5. Війна - це найбільш захоплюючий час.
Всі аргументи зводяться до "попок"))
Це раз.
А всяких фейкових відео тоді було достатньо.
Самі примітивні методи працювали.
Наприклад, відео з Порошенко викладувались в you tube НЕ на нормальній швидкості відтворення, 1,0, а уповільнено на 0,75 тоді мова затягувалась, так робили з Порошенка «п'яного».
Звідки нарід знав, що то спотврені налаштування швидкості відтворення
Ну а студії фсб працювали більш професійно.
Ти якийсь інший?
В той же час з відео з «Портниковим»
в інтернеті з'явилось і відео де «Тимошенко»
топлес бавилася разом з «Саакашвілі» в басейні.
Працювали відеостудії ФСБ.
Віталій Портников Журналіст з великої літери.
Я відреагував на пост Konstantin Maksatov
Віталій журналіст
Міг би на тій рашці лишитись і грести гроші лопатою як всякі соловйови, але не став.
Міг би продатись як якась Мосейчукча чи інша риго-зелена видрість. Але теж не став.
більше
брехуха 🙁
країні !!
До речі, слово демократія втратило сенс, бо нові праві кажуть, що в ЄС немає демократії, а в Європі кажуть, що США скотилися до країн, що розвиваються, а тим часом КНДР теж вважає себе демократією
Він логік - політичний аналітик.
Дуже високого гатунку.
Його робота, це надати політикам чітко виважені тезіси ********* моменту, на політичій шахівниці, і вказати виграшні ходи.