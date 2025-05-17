УКР
СБУ закрила справу про "прослушку" журналіста Портникова

Служба безпеки України закрила справу щодо пристрою для прослуховування, який майже три роки тому знайшли в помешканні журналіста Віталія Портникова.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив Віталій Портников.

"Служба безпеки України надіслала мені офіційне повідомлення щодо знаходження мною в моєму помешканні у серпні 2022 року пристрою для підслуховування і відкриття кримінального провадження з цього приводу", - написав він.

Як зазначається, кримінальне провадження закрите у зв’язку із встановленням відсутності в діянні складу кримінального правопорушення.

"Щиро дякую СБУ за професійну, ефективну і оперативну роботу", - написав Портников.

Також читайте: СБУ розпочала підготовку до обміну полоненими у форматі "1000 на 1000"

Нагадаємо, у серпні 2022 року Львівське обласне управління СБУ встановлювало усі обставини появи у квартирі Віталія Портникова пристрою, котрий, за словами журналіста, міг використовуватись для прихованого запису розмов.

+58
Прийшлося закрити справу-самі на себе вийшли.
показати весь коментар
17.05.2025 17:43 Відповісти
+32
А ты кто Вася?
показати весь коментар
17.05.2025 17:51 Відповісти
+28
Портніков професійний журналіст , яких не так багато в нашій
країні !!
показати весь коментар
17.05.2025 18:24 Відповісти
Коментувати
Прийшлося закрити справу-самі на себе вийшли.
показати весь коментар
17.05.2025 17:43 Відповісти
Плющить оркоту та вату від Портникова. Нічого нового. Оркоті правда поперек скрєп.
показати весь коментар
18.05.2025 08:41 Відповісти
Протников журналіст? Найбільш смішна брехня, яку я колись бачив на Цензорі!
показати весь коментар
17.05.2025 17:49 Відповісти
А ты кто Вася?
показати весь коментар
17.05.2025 17:51 Відповісти
Фанат Любарськрго , Пояркова ,Гнапа, порлиттехнолога прокацапського Гайдая й прчай швали
показати весь коментар
17.05.2025 19:45 Відповісти
"фанат Любарського" - звучить як диагноз...
показати весь коментар
17.05.2025 21:30 Відповісти
у вас проблеми із сприйняттям Пояркова?
показати весь коментар
17.05.2025 22:13 Відповісти
І тобі відмовив?)))
показати весь коментар
18.05.2025 06:55 Відповісти
Всю жизнь политтехнологом зарабатывал.
показати весь коментар
17.05.2025 17:51 Відповісти
а почему на выпасе стада не заработать?))
показати весь коментар
17.05.2025 19:37 Відповісти
Він зе-пропагандист. Тобто журнашлюха на зарплатні Зеленського.
Деякі з його найбільш зашварних "думок":
1. З корупцією боротися не треба. Хто пропонує це робити - зрадник.
2. Діточки можновладців воювати не повинні. Тікі плебс. Сам він теж, як бачите, сидить у тилу.
3. Лендліз не потрібен.
4. Соціалізм краще капіталізму.
5. Війна - це найбільш захоплюючий час.
показати весь коментар
18.05.2025 00:22 Відповісти
Це ти само додумало? 🤡
показати весь коментар
18.05.2025 01:19 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=XILVDDdby9w про цінність життя
показати весь коментар
18.05.2025 02:39 Відповісти
Ка.ап видав себе, дурілка картонная))
Всі аргументи зводяться до "попок"))
показати весь коментар
18.05.2025 06:59 Відповісти
Тобто відос ти подивився. Хто такий Портников, зрозумів. Зрозумів, що я тебе виставив дурнем, але визнати цього ти не можеш. Бо ти трусло і можешь тільки срати.
показати весь коментар
18.05.2025 07:30 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=EQxnp2XYxKY ось про аристократів
показати весь коментар
18.05.2025 02:25 Відповісти
Все він казав, тільки ти сракою його дивишся, кацапчик
показати весь коментар
18.05.2025 10:04 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=wgEf__71IR4 про корупцію
показати весь коментар
18.05.2025 02:41 Відповісти
Взагалі то він закінчив мду факультет журналістики, але нехай буде блогер, чи медійна особа, його можна часто бачити на тв та ютубі)
показати весь коментар
17.05.2025 17:55 Відповісти
навіщо Ви кацапостаду це розповідаєте ?
показати весь коментар
17.05.2025 19:57 Відповісти
А кого взагалі стосуються його чи твої сексуальні вподобання?
показати весь коментар
17.05.2025 18:09 Відповісти
А так всі побачили, що ти просто довбойоб.
показати весь коментар
17.05.2025 18:41 Відповісти
А звідки твої натяки, що Портников гей?
показати весь коментар
17.05.2025 19:59 Відповісти
А у тебе звідки?
показати весь коментар
17.05.2025 20:11 Відповісти
Нікуди він не зникав.
Це раз.
А всяких фейкових відео тоді було достатньо.
Самі примітивні методи працювали.
Наприклад, відео з Порошенко викладувались в you tube НЕ на нормальній швидкості відтворення, 1,0, а уповільнено на 0,75 тоді мова затягувалась, так робили з Порошенка «п'яного».
Звідки нарід знав, що то спотврені налаштування швидкості відтворення
Ну а студії фсб працювали більш професійно.
показати весь коментар
17.05.2025 20:32 Відповісти
А ти не такий самий?
Ти якийсь інший?
показати весь коментар
17.05.2025 19:02 Відповісти
Ну, у гомосексуалів дуже часто є сім'ї. Є і в тебе, все нормально. Цивілізовані люди толерують особисте життя інших. Счасти тобі.
показати весь коментар
17.05.2025 19:52 Відповісти
Уйобок тупо вкинув лайно га вентилятор і тепер з задоволенням розмазує.
показати весь коментар
17.05.2025 20:08 Відповісти
Там про політфейксекс.
В той же час з відео з «Портниковим»
в інтернеті з'явилось і відео де «Тимошенко»
топлес бавилася разом з «Саакашвілі» в басейні.
Працювали відеостудії ФСБ.
показати весь коментар
17.05.2025 18:36 Відповісти
То б то ти не гетеросексуал?
показати весь коментар
17.05.2025 19:50 Відповісти
Ти в дитячий садочок ще ходиш?
Віталій Портников Журналіст з великої літери.
показати весь коментар
17.05.2025 18:18 Відповісти
от його таки справді можна назвати журналістом, а не те, що пейсак на цьому сайті.
показати весь коментар
17.05.2025 18:22 Відповісти
А я, що виявив сумнів в його професійності? Ти до чого це написав?
показати весь коментар
17.05.2025 18:48 Відповісти
Ти щось переплутав.
Я відреагував на пост Konstantin Maksatov
показати весь коментар
17.05.2025 21:48 Відповісти
може й не журналіст, але як він вашу хвойду Латиніну знищив Як то кажуть "без шансів" для путлеровської відьми
показати весь коментар
17.05.2025 18:20 Відповісти
саме писля неї на нього налетіла ************ юрбою українських сук в т ч - це як нагорода Віталію.
показати весь коментар
17.05.2025 19:48 Відповісти
Комсомольця віталіка в москві дуже мабудь любили ще в сесесері, кгб допускало у всі конференції і заходи, з багатьма «шишками» був знайомий цей «журналіст. А зараз він не журналіст а аналітик, причому про страшну війну на нашій землі розповідає завжди з дибідеуватою либою, радісно мабудь. Думай те.
показати весь коментар
17.05.2025 23:33 Відповісти
Аналітики це з цифрами і т.п.
Віталій журналіст
Міг би на тій рашці лишитись і грести гроші лопатою як всякі соловйови, але не став.
Міг би продатись як якась Мосейчукча чи інша риго-зелена видрість. Але теж не став.
показати весь коментар
18.05.2025 00:08 Відповісти
🤡 а що ти надумала, мавко?
показати весь коментар
18.05.2025 01:21 Відповісти
А ти визначився хто ти, недоумок?
показати весь коментар
18.05.2025 01:18 Відповісти
СБУ підпорядкована та підзвітна особисто Зеленському. В когось ще є запитання)
показати весь коментар
17.05.2025 17:50 Відповісти
більше нагород Малюку
більше
показати весь коментар
17.05.2025 17:55 Відповісти
Справу закрили, прослушку вдосконалили, работаєм …
показати весь коментар
17.05.2025 17:59 Відповісти
Портніков - крутий журналіст. Прогнозую, що він і Роман Цимбалюк отримають Pulitzer Prize.
показати весь коментар
17.05.2025 18:00 Відповісти
Також Айдер Муждабаев
показати весь коментар
17.05.2025 18:12 Відповісти
Цимбалюк просто новини переказує
показати весь коментар
17.05.2025 18:37 Відповісти
Ні, він ще й інтерпретує дуже талановито.
показати весь коментар
17.05.2025 19:44 Відповісти
Нічого не маю проти Цимбалюка, він журналіст. Портніков більше політичний оглядач, аналітик.
показати весь коментар
17.05.2025 19:55 Відповісти
Напишіть що раєвська (мосійчук) теж журналіст
показати весь коментар
17.05.2025 18:10 Відповісти
Мосійчук , продажна Беніна хвойда і брудна
брехуха 🙁
показати весь коментар
17.05.2025 18:25 Відповісти
Портніков професійний журналіст , яких не так багато в нашій
країні !!
показати весь коментар
17.05.2025 18:24 Відповісти
У якого колективу?
показати весь коментар
17.05.2025 20:12 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=xWJWU7GUzvs Чи знає Малюк все про своїх підлеглих: Лойф, Калабашкін, Вітюкта інші цікаві персони
показати весь коментар
17.05.2025 18:30 Відповісти
У нас через брудний стан медіа неможливо відрізнити журналіста від пропагандиста і медіа-кіллера)
показати весь коментар
17.05.2025 18:36 Відповісти
От взяти УП - взірець серед медіа, взгодована з руки самими американцями, а має махровий конфлікт інтересів, не бачить деяких подій, трендів взагалі, упереджена і зайняла відверто пропагандистський ухил. Це стандарт медіа, який американці просувають. Це вона вважають і є демократія)

До речі, слово демократія втратило сенс, бо нові праві кажуть, що в ЄС немає демократії, а в Європі кажуть, що США скотилися до країн, що розвиваються, а тим часом КНДР теж вважає себе демократією
показати весь коментар
17.05.2025 18:52 Відповісти
СБУ ніколи. Вони шпигують за опозицією.
показати весь коментар
17.05.2025 18:43 Відповісти
А послухаймо портникова на його відосиках. Чи знайдете хоча б одне відео, де б він критикував гетьмана, ОПу чи взагалі зелепупиків ? Чи вони безгрішні? Чи не потрібно вказувати їм на шаленну корупцію ? Він хоча б раз якусь критику до них проявив ? Ні !!!!!!! Він сраколизник і пристосуванець з добре підвішеним язиком ! Та й де ви бачили, щоб єврей був проти єврея ?!!
показати весь коментар
17.05.2025 19:32 Відповісти
Зелених і Шашличного він постійно критикує, тому боти офісу завжди його брудом поливають.
показати весь коментар
17.05.2025 19:42 Відповісти
Він не психіатр, не політик, не проповідник і не критик.
Він логік - політичний аналітик.
Дуже високого гатунку.
Його робота, це надати політикам чітко виважені тезіси ********* моменту, на політичій шахівниці, і вказати виграшні ходи.
показати весь коментар
17.05.2025 19:56 Відповісти
він говорить абсолютно виважену правду й про ЗЕ у т ч - кол Зе стало консультованим не Єрмаком а партнерами - так це вже не рішення ЗЕ ,там його тільки гра ...
показати весь коментар
17.05.2025 20:00 Відповісти
абвгдейки...
показати весь коментар
17.05.2025 19:44 Відповісти
Писаря з Держ Установи, «відмазалися по совдепівські», від ПРАВДИВОГО тикання їх носом, в ОЧЕВИДНЕ!!!
показати весь коментар
17.05.2025 20:32 Відповісти
 
 