СБУ закрила справу про "прослушку" журналіста Портникова

Служба безпеки України закрила справу щодо пристрою для прослуховування, який майже три роки тому знайшли в помешканні журналіста Віталія Портникова.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив Віталій Портников.

"Служба безпеки України надіслала мені офіційне повідомлення щодо знаходження мною в моєму помешканні у серпні 2022 року пристрою для підслуховування і відкриття кримінального провадження з цього приводу", - написав він.

Як зазначається, кримінальне провадження закрите у зв’язку із встановленням відсутності в діянні складу кримінального правопорушення.

"Щиро дякую СБУ за професійну, ефективну і оперативну роботу", - написав Портников.

Нагадаємо, у серпні 2022 року Львівське обласне управління СБУ встановлювало усі обставини появи у квартирі Віталія Портникова пристрою, котрий, за словами журналіста, міг використовуватись для прихованого запису розмов.