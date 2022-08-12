СБУ відкрила провадження та призначила експертизи для перевірки "прослушки", яку знайшли вдома в Портникова

Львівське обласне управління СБУ встановлює усі обставини появи у квартирі Віталія Потрникова пристрою, котрий, за словами журналіста, міг використовуватись для прихованого запису розмов.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Управління СБ України у Львівській області.

Як зазначають у відомстві, наразі проводяться першочергові слідчі (розшукові) та процесуальні дії, а також призначені експертизи, які мають встановити, чи дійсно виявлений предмет є спеціальним технічним засобом і чи може він використовуватися для негласного отримання інформації.

Також СБУ зареєструвала кримінальне провадження за ч.1 ст. 359 КК України (незаконне придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації).

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