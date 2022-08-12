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Новини
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СБУ відкрила провадження та призначила експертизи для перевірки "прослушки", яку знайшли вдома в Портникова

портников

Львівське обласне управління СБУ встановлює усі обставини появи у квартирі Віталія Потрникова пристрою, котрий, за словами журналіста, міг використовуватись для прихованого запису розмов.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Управління СБ України у Львівській області.

Як зазначають у відомстві, наразі проводяться першочергові слідчі (розшукові) та процесуальні дії, а також призначені експертизи, які мають встановити, чи дійсно виявлений предмет є спеціальним технічним засобом і чи може він використовуватися для негласного отримання інформації.

Також  СБУ зареєструвала кримінальне провадження за ч.1 ст. 359 КК України (незаконне придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Журналіст Портников знайшов "прослушку" у квартирі у Львові, де проживає з початку війни. ФОТО

Автор: 

журналістика (1781) Портников (16) прослуховування (208) СБУ (12954)


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Топ коментарі
+35
главное, на шашлычных клоунов случайно не выйти
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12.08.2022 09:49 Відповісти
+34
свою прослушку не узнают? посмотрите в журнале под номером 281
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12.08.2022 09:54 Відповісти
+29
Та хто ще може бути як не саме СБУ.
Або це буданівці за наказом його співмешканця, гогіашвілі, який світив своїм таблом на блокпостах .
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12.08.2022 09:56 Відповісти
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главное, на шашлычных клоунов случайно не выйти
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12.08.2022 09:49 Відповісти
От реально, кому може заважати професійна діяльність шановного пана Портнікова? Правильно, це або смердючий Кремль, або нікчемний ОП. В обох випадках розслідування цієї справи ні до чого не призведе зі зрозумілих причин. Я взагалі схиляюсь до думки що це смердячий Кремль руками Дєрмака намагається в будь-який спосіб завадити працювати і закрити рота професійному журналісту, інтелектуалу, істинному патріотові своєї країни. Всеодно, з часом про все дізнаємось а зараз пану Віталію треба бути дуже обережним бо від держави захист не то що не гарантований а скоріше навпаки.
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12.08.2022 11:25 Відповісти
А тебе прослуховують? Отже хто лайно..
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12.08.2022 09:54 Відповісти
Свіжоспечений втікач з Португалії обізвався. Здриснув звідси, ось і сиди там як миша під віником.
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12.08.2022 10:10 Відповісти
свою прослушку не узнают? посмотрите в журнале под номером 281
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12.08.2022 09:54 Відповісти
Та хто ще може бути як не саме СБУ.
Або це буданівці за наказом його співмешканця, гогіашвілі, який світив своїм таблом на блокпостах .
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12.08.2022 09:56 Відповісти
Є лише два варіанти і всі вони ведуть до єрмакової ОПи.
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12.08.2022 09:58 Відповісти
але сенсації при цій владі не буде, бо СБУ вже зареєструвала кримінальне провадження за ч.1 ст. 359 КК України (незаконне придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації). А це означає, що будуть шукати якісь кримінальні структури, "конкурентів" Портникова, можуть приплести і "любовні інтриги", як вони це вміють робити, і що дуже подобається наріду. А насправді це і занесло туди СБУ яким віддав наказ дєрмак.
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12.08.2022 10:28 Відповісти
а сьогодні, вже легально слідчі СБУ будуть прослуховувати і стежити кожен рух Портникова по цій справі під приводом встановленні злочинця. Такі вони кривоохоронці.
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12.08.2022 11:00 Відповісти
Як би вони в процесі розслідування не вийшли на самих себе...
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12.08.2022 09:58 Відповісти
Розум Портнікова та його громадянська позиція завжди викликала у мене повагу.

Сподівабсь, що СБУ за ним шпигувало не на замовлення *******.
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12.08.2022 09:58 Відповісти
За тим прослуховуваванням стоїть ОПа. А куди воно далі тягнеться знає хіба що дєрмак.
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12.08.2022 10:02 Відповісти
Прослушка під ліжком - це тільки для компромату. А хто у світі спєц по компромату? Вірно - крембль. Це їхній фірмовий стайл шантажу та залякуванню.
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12.08.2022 10:28 Відповісти
А от якраз навпаки - краще б таки кремля, ніж #идівня з опи.
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12.08.2022 10:11 Відповісти
це і є єрмаковщина
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12.08.2022 10:04 Відповісти
Один з небагатьох достойних поваги євреїв, і того #иди вирішили прибрати з інформпростору. От дійсно, коли кажуть про узурпацію влади зеленим недомірком, думаєш "та який з нього узурпатор", але ж таки да
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12.08.2022 10:09 Відповісти
Главное во время проверки не выйти на себя.
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12.08.2022 10:21 Відповісти
"ще не проведено слідчі дії, а вже нардепи Микола Княжицький та Іванна Климпуш-Цинцадзе зі списку Порошенко спрямовують громадську думку у певному напрямку - подають тільки вигідну п. Порошенко версію..." А яку вигідну Порошенко вони подають думку? Те, що влада бореться з опозицією? Так це не думка, це правда. А що можуть сказати слідчі, які підпорядковані ОП? Або нічого, або будуть розповсюджувати брехню, що когось оббразив, що комусь щось заборгував і ті найняли криміналітет для спостереження. Але цікаве і інше, коли то подоляк, то Зеленський призначали винних коли ще не було проведено розслідування, подоляк Порошенка по "показах" медвіедчука, а Зеленський "Ріфа", Кузьменко і Дугарь по яких сьогодні буде суд.
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12.08.2022 10:43 Відповісти
Все дуже просто. В наш час для зеленої влади будь який неупереджений журналіст - ворог.
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12.08.2022 13:41 Відповісти
Членограй-недонаполеон не терпить опозиції... з крісла треба буде виковирювати як і Овоща, через кров.
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12.08.2022 10:33 Відповісти
він суперсекретний агент який вдома розповідає про держтаємниці?
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12.08.2022 10:36 Відповісти
Будуть самі себе ловити. Побажаємо їм успіху...
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12.08.2022 10:58 Відповісти
СБУ буде розслідувати незаконну прослушку СБУ. Аплодисменти!
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12.08.2022 11:45 Відповісти
СБУ заявить, що попередній мешканець квартири забув цей пристрій, а це просто муляжі все.
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12.08.2022 12:01 Відповісти
Так вони ж самі туда його і поставили-клоуни на дроті якісь
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12.08.2022 12:07 Відповісти
"Княжицький неакуратно виклав у себе її фото, на якому видно характерну нумерацію...
Дуже даремно. Цей пристрій використовується Департаментом Контррозвідки СБУ в рамках "Контррозвідувальний захід у межах відпрацювання контактів Сівкович В.Л."
Якщо не замнуть, тобуде цікаво.
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12.08.2022 12:26 Відповісти
Тобто тепер вже і Княжицького замкнути за фото?
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12.08.2022 13:34 Відповісти
"Контррозвідувальний захід у межах відпрацювання контактів Сівкович В.Л."
*********
То це Сівковича В.Л. підслуховували, а не Портнікова?
Яка цікава версія...
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12.08.2022 13:44 Відповісти
Коли спецслужби справді борються з незручними людьми, то роблять їх каліками, або вбивають. А тут віником вимели з-під дивана диктофон -
і вже "боротьба з опозицією".
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12.08.2022 15:36 Відповісти
 
 