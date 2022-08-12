СБУ відкрила провадження та призначила експертизи для перевірки "прослушки", яку знайшли вдома в Портникова
Львівське обласне управління СБУ встановлює усі обставини появи у квартирі Віталія Потрникова пристрою, котрий, за словами журналіста, міг використовуватись для прихованого запису розмов.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Управління СБ України у Львівській області.
Як зазначають у відомстві, наразі проводяться першочергові слідчі (розшукові) та процесуальні дії, а також призначені експертизи, які мають встановити, чи дійсно виявлений предмет є спеціальним технічним засобом і чи може він використовуватися для негласного отримання інформації.
Також СБУ зареєструвала кримінальне провадження за ч.1 ст. 359 КК України (незаконне придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації).
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Або це буданівці за наказом його співмешканця, гогіашвілі, який світив своїм таблом на блокпостах .
Сподівабсь, що СБУ за ним шпигувало не на замовлення *******.
Дуже даремно. Цей пристрій використовується Департаментом Контррозвідки СБУ в рамках "Контррозвідувальний захід у межах відпрацювання контактів Сівкович В.Л."
Якщо не замнуть, тобуде цікаво.
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То це Сівковича В.Л. підслуховували, а не Портнікова?
Яка цікава версія...
і вже "боротьба з опозицією".