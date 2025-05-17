СБУ закрыла дело о "прослушке" журналиста Портникова

Служба безопасности Украины закрыла дело в отношении устройства для прослушивания, которое почти три года назад нашли в квартире журналиста Виталия Портникова.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил Виталий Портников.

"Служба безопасности Украины направила мне официальное сообщение о нахождении мной в моем доме в августе 2022 года устройства для подслушивания и открытии уголовного производства по этому поводу", - написал он.

Как отмечается, уголовное производство закрыто в связи с установлением отсутствия в деянии состава уголовного преступления.

"Искренне благодарю СБУ за профессиональную, эффективную и оперативную работу", - написал Портников.

Напомним, в августе 2022 года Львовское областное управление СБУ устанавливало все обстоятельства появления в квартире Виталия Портникова устройства, которое, по словам журналиста, могло использоваться для скрытой записи разговоров.