РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10152 посетителя онлайн
Новости
5 993 78

СБУ закрыла дело о "прослушке" журналиста Портникова

портников

Служба безопасности Украины закрыла дело в отношении устройства для прослушивания, которое почти три года назад нашли в квартире журналиста Виталия Портникова.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил Виталий Портников.

"Служба безопасности Украины направила мне официальное сообщение о нахождении мной в моем доме в августе 2022 года устройства для подслушивания и открытии уголовного производства по этому поводу", - написал он.

Как отмечается, уголовное производство закрыто в связи с установлением отсутствия в деянии состава уголовного преступления.

"Искренне благодарю СБУ за профессиональную, эффективную и оперативную работу", - написал Портников.

Также читайте: СБУ начала подготовку к обмену пленными в формате "1000 на 1000"

Напомним, в августе 2022 года Львовское областное управление СБУ устанавливало все обстоятельства появления в квартире Виталия Портникова устройства, которое, по словам журналиста, могло использоваться для скрытой записи разговоров.

Автор: 

Портников Виталий (66) прослушка (352) СБУ (20333)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+58
Прийшлося закрити справу-самі на себе вийшли.
показать весь комментарий
17.05.2025 17:43 Ответить
+32
А ты кто Вася?
показать весь комментарий
17.05.2025 17:51 Ответить
+28
Портніков професійний журналіст , яких не так багато в нашій
країні !!
показать весь комментарий
17.05.2025 18:24 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Прийшлося закрити справу-самі на себе вийшли.
показать весь комментарий
17.05.2025 17:43 Ответить
Плющить оркоту та вату від Портникова. Нічого нового. Оркоті правда поперек скрєп.
показать весь комментарий
18.05.2025 08:41 Ответить
Протников журналіст? Найбільш смішна брехня, яку я колись бачив на Цензорі!
показать весь комментарий
17.05.2025 17:49 Ответить
А ты кто Вася?
показать весь комментарий
17.05.2025 17:51 Ответить
Фанат Любарськрго , Пояркова ,Гнапа, порлиттехнолога прокацапського Гайдая й прчай швали
показать весь комментарий
17.05.2025 19:45 Ответить
"фанат Любарського" - звучить як диагноз...
показать весь комментарий
17.05.2025 21:30 Ответить
у вас проблеми із сприйняттям Пояркова?
показать весь комментарий
17.05.2025 22:13 Ответить
І тобі відмовив?)))
показать весь комментарий
18.05.2025 06:55 Ответить
Всю жизнь политтехнологом зарабатывал.
показать весь комментарий
17.05.2025 17:51 Ответить
а почему на выпасе стада не заработать?))
показать весь комментарий
17.05.2025 19:37 Ответить
Він зе-пропагандист. Тобто журнашлюха на зарплатні Зеленського.
Деякі з його найбільш зашварних "думок":
1. З корупцією боротися не треба. Хто пропонує це робити - зрадник.
2. Діточки можновладців воювати не повинні. Тікі плебс. Сам він теж, як бачите, сидить у тилу.
3. Лендліз не потрібен.
4. Соціалізм краще капіталізму.
5. Війна - це найбільш захоплюючий час.
показать весь комментарий
18.05.2025 00:22 Ответить
Це ти само додумало? 🤡
показать весь комментарий
18.05.2025 01:19 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=XILVDDdby9w про цінність життя
показать весь комментарий
18.05.2025 02:39 Ответить
Ка.ап видав себе, дурілка картонная))
Всі аргументи зводяться до "попок"))
показать весь комментарий
18.05.2025 06:59 Ответить
Тобто відос ти подивився. Хто такий Портников, зрозумів. Зрозумів, що я тебе виставив дурнем, але визнати цього ти не можеш. Бо ти трусло і можешь тільки срати.
показать весь комментарий
18.05.2025 07:30 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=EQxnp2XYxKY ось про аристократів
показать весь комментарий
18.05.2025 02:25 Ответить
Все він казав, тільки ти сракою його дивишся, кацапчик
показать весь комментарий
18.05.2025 10:04 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=wgEf__71IR4 про корупцію
показать весь комментарий
18.05.2025 02:41 Ответить
Взагалі то він закінчив мду факультет журналістики, але нехай буде блогер, чи медійна особа, його можна часто бачити на тв та ютубі)
показать весь комментарий
17.05.2025 17:55 Ответить
навіщо Ви кацапостаду це розповідаєте ?
показать весь комментарий
17.05.2025 19:57 Ответить
А кого взагалі стосуються його чи твої сексуальні вподобання?
показать весь комментарий
17.05.2025 18:09 Ответить
А так всі побачили, що ти просто довбойоб.
показать весь комментарий
17.05.2025 18:41 Ответить
А звідки твої натяки, що Портников гей?
показать весь комментарий
17.05.2025 19:59 Ответить
А у тебе звідки?
показать весь комментарий
17.05.2025 20:11 Ответить
Нікуди він не зникав.
Це раз.
А всяких фейкових відео тоді було достатньо.
Самі примітивні методи працювали.
Наприклад, відео з Порошенко викладувались в you tube НЕ на нормальній швидкості відтворення, 1,0, а уповільнено на 0,75 тоді мова затягувалась, так робили з Порошенка «п'яного».
Звідки нарід знав, що то спотврені налаштування швидкості відтворення
Ну а студії фсб працювали більш професійно.
показать весь комментарий
17.05.2025 20:32 Ответить
А ти не такий самий?
Ти якийсь інший?
показать весь комментарий
17.05.2025 19:02 Ответить
Ну, у гомосексуалів дуже часто є сім'ї. Є і в тебе, все нормально. Цивілізовані люди толерують особисте життя інших. Счасти тобі.
показать весь комментарий
17.05.2025 19:52 Ответить
Уйобок тупо вкинув лайно га вентилятор і тепер з задоволенням розмазує.
показать весь комментарий
17.05.2025 20:08 Ответить
Там про політфейксекс.
В той же час з відео з «Портниковим»
в інтернеті з'явилось і відео де «Тимошенко»
топлес бавилася разом з «Саакашвілі» в басейні.
Працювали відеостудії ФСБ.
показать весь комментарий
17.05.2025 18:36 Ответить
То б то ти не гетеросексуал?
показать весь комментарий
17.05.2025 19:50 Ответить
Ти в дитячий садочок ще ходиш?
Віталій Портников Журналіст з великої літери.
показать весь комментарий
17.05.2025 18:18 Ответить
от його таки справді можна назвати журналістом, а не те, що пейсак на цьому сайті.
показать весь комментарий
17.05.2025 18:22 Ответить
А я, що виявив сумнів в його професійності? Ти до чого це написав?
показать весь комментарий
17.05.2025 18:48 Ответить
Ти щось переплутав.
Я відреагував на пост Konstantin Maksatov
показать весь комментарий
17.05.2025 21:48 Ответить
може й не журналіст, але як він вашу хвойду Латиніну знищив Як то кажуть "без шансів" для путлеровської відьми
показать весь комментарий
17.05.2025 18:20 Ответить
саме писля неї на нього налетіла ************ юрбою українських сук в т ч - це як нагорода Віталію.
показать весь комментарий
17.05.2025 19:48 Ответить
Комсомольця віталіка в москві дуже мабудь любили ще в сесесері, кгб допускало у всі конференції і заходи, з багатьма «шишками» був знайомий цей «журналіст. А зараз він не журналіст а аналітик, причому про страшну війну на нашій землі розповідає завжди з дибідеуватою либою, радісно мабудь. Думай те.
показать весь комментарий
17.05.2025 23:33 Ответить
Аналітики це з цифрами і т.п.
Віталій журналіст
Міг би на тій рашці лишитись і грести гроші лопатою як всякі соловйови, але не став.
Міг би продатись як якась Мосейчукча чи інша риго-зелена видрість. Але теж не став.
показать весь комментарий
18.05.2025 00:08 Ответить
🤡 а що ти надумала, мавко?
показать весь комментарий
18.05.2025 01:21 Ответить
А ти визначився хто ти, недоумок?
показать весь комментарий
18.05.2025 01:18 Ответить
СБУ підпорядкована та підзвітна особисто Зеленському. В когось ще є запитання)
показать весь комментарий
17.05.2025 17:50 Ответить
більше нагород Малюку
більше
показать весь комментарий
17.05.2025 17:55 Ответить
Справу закрили, прослушку вдосконалили, работаєм …
показать весь комментарий
17.05.2025 17:59 Ответить
Портніков - крутий журналіст. Прогнозую, що він і Роман Цимбалюк отримають Pulitzer Prize.
показать весь комментарий
17.05.2025 18:00 Ответить
Також Айдер Муждабаев
показать весь комментарий
17.05.2025 18:12 Ответить
Цимбалюк просто новини переказує
показать весь комментарий
17.05.2025 18:37 Ответить
Ні, він ще й інтерпретує дуже талановито.
показать весь комментарий
17.05.2025 19:44 Ответить
Нічого не маю проти Цимбалюка, він журналіст. Портніков більше політичний оглядач, аналітик.
показать весь комментарий
17.05.2025 19:55 Ответить
Напишіть що раєвська (мосійчук) теж журналіст
показать весь комментарий
17.05.2025 18:10 Ответить
Мосійчук , продажна Беніна хвойда і брудна
брехуха 🙁
показать весь комментарий
17.05.2025 18:25 Ответить
Портніков професійний журналіст , яких не так багато в нашій
країні !!
показать весь комментарий
17.05.2025 18:24 Ответить
У якого колективу?
показать весь комментарий
17.05.2025 20:12 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=xWJWU7GUzvs Чи знає Малюк все про своїх підлеглих: Лойф, Калабашкін, Вітюкта інші цікаві персони
показать весь комментарий
17.05.2025 18:30 Ответить
У нас через брудний стан медіа неможливо відрізнити журналіста від пропагандиста і медіа-кіллера)
показать весь комментарий
17.05.2025 18:36 Ответить
От взяти УП - взірець серед медіа, взгодована з руки самими американцями, а має махровий конфлікт інтересів, не бачить деяких подій, трендів взагалі, упереджена і зайняла відверто пропагандистський ухил. Це стандарт медіа, який американці просувають. Це вона вважають і є демократія)

До речі, слово демократія втратило сенс, бо нові праві кажуть, що в ЄС немає демократії, а в Європі кажуть, що США скотилися до країн, що розвиваються, а тим часом КНДР теж вважає себе демократією
показать весь комментарий
17.05.2025 18:52 Ответить
СБУ ніколи. Вони шпигують за опозицією.
показать весь комментарий
17.05.2025 18:43 Ответить
А послухаймо портникова на його відосиках. Чи знайдете хоча б одне відео, де б він критикував гетьмана, ОПу чи взагалі зелепупиків ? Чи вони безгрішні? Чи не потрібно вказувати їм на шаленну корупцію ? Він хоча б раз якусь критику до них проявив ? Ні !!!!!!! Він сраколизник і пристосуванець з добре підвішеним язиком ! Та й де ви бачили, щоб єврей був проти єврея ?!!
показать весь комментарий
17.05.2025 19:32 Ответить
Зелених і Шашличного він постійно критикує, тому боти офісу завжди його брудом поливають.
показать весь комментарий
17.05.2025 19:42 Ответить
Він не психіатр, не політик, не проповідник і не критик.
Він логік - політичний аналітик.
Дуже високого гатунку.
Його робота, це надати політикам чітко виважені тезіси ********* моменту, на політичій шахівниці, і вказати виграшні ходи.
показать весь комментарий
17.05.2025 19:56 Ответить
він говорить абсолютно виважену правду й про ЗЕ у т ч - кол Зе стало консультованим не Єрмаком а партнерами - так це вже не рішення ЗЕ ,там його тільки гра ...
показать весь комментарий
17.05.2025 20:00 Ответить
абвгдейки...
показать весь комментарий
17.05.2025 19:44 Ответить
Писаря з Держ Установи, «відмазалися по совдепівські», від ПРАВДИВОГО тикання їх носом, в ОЧЕВИДНЕ!!!
показать весь комментарий
17.05.2025 20:32 Ответить
 
 