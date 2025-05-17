СБУ закрыла дело о "прослушке" журналиста Портникова
Служба безопасности Украины закрыла дело в отношении устройства для прослушивания, которое почти три года назад нашли в квартире журналиста Виталия Портникова.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил Виталий Портников.
"Служба безопасности Украины направила мне официальное сообщение о нахождении мной в моем доме в августе 2022 года устройства для подслушивания и открытии уголовного производства по этому поводу", - написал он.
Как отмечается, уголовное производство закрыто в связи с установлением отсутствия в деянии состава уголовного преступления.
"Искренне благодарю СБУ за профессиональную, эффективную и оперативную работу", - написал Портников.
Напомним, в августе 2022 года Львовское областное управление СБУ устанавливало все обстоятельства появления в квартире Виталия Портникова устройства, которое, по словам журналиста, могло использоваться для скрытой записи разговоров.
Деякі з його найбільш зашварних "думок":
1. З корупцією боротися не треба. Хто пропонує це робити - зрадник.
2. Діточки можновладців воювати не повинні. Тікі плебс. Сам він теж, як бачите, сидить у тилу.
3. Лендліз не потрібен.
4. Соціалізм краще капіталізму.
5. Війна - це найбільш захоплюючий час.
Всі аргументи зводяться до "попок"))
Це раз.
А всяких фейкових відео тоді було достатньо.
Самі примітивні методи працювали.
Наприклад, відео з Порошенко викладувались в you tube НЕ на нормальній швидкості відтворення, 1,0, а уповільнено на 0,75 тоді мова затягувалась, так робили з Порошенка «п'яного».
Звідки нарід знав, що то спотврені налаштування швидкості відтворення
Ну а студії фсб працювали більш професійно.
Ти якийсь інший?
В той же час з відео з «Портниковим»
в інтернеті з'явилось і відео де «Тимошенко»
топлес бавилася разом з «Саакашвілі» в басейні.
Працювали відеостудії ФСБ.
Віталій Портников Журналіст з великої літери.
Я відреагував на пост Konstantin Maksatov
Віталій журналіст
Міг би на тій рашці лишитись і грести гроші лопатою як всякі соловйови, але не став.
Міг би продатись як якась Мосейчукча чи інша риго-зелена видрість. Але теж не став.
більше
брехуха 🙁
країні !!
До речі, слово демократія втратило сенс, бо нові праві кажуть, що в ЄС немає демократії, а в Європі кажуть, що США скотилися до країн, що розвиваються, а тим часом КНДР теж вважає себе демократією
Він логік - політичний аналітик.
Дуже високого гатунку.
Його робота, це надати політикам чітко виважені тезіси ********* моменту, на політичій шахівниці, і вказати виграшні ходи.