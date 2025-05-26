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Новости Подрыв на мине
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Взорвался в руках минный подрыватель: в Запорожье госпитализировали подростка

Минный взрыватель взорвался в руках у подростка

На Запорожье подросток нашел металлический предмет, он взорвался у парня в руках.

Об этом сообщили в ГУ Нацполиции в Запорожской области, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, инцидент произошел 24 мая в балке вблизи села Высокогорное Запорожского района.

"15-летний парень нашел неизвестный металлический предмет. Он взял его в руки, и - произошел взрыв. Несовершеннолетнего с многочисленными травмами обеих конечностей госпитализировали", - рассказали в полиции.

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Согласно выводам взрывотехнической службы полиции, взорвался минный взрыватель.

Автор: 

подростки (457) Запорожская область (3166) мина (303)


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