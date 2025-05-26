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Взорвался в руках минный подрыватель: в Запорожье госпитализировали подростка
На Запорожье подросток нашел металлический предмет, он взорвался у парня в руках.
Об этом сообщили в ГУ Нацполиции в Запорожской области, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, инцидент произошел 24 мая в балке вблизи села Высокогорное Запорожского района.
"15-летний парень нашел неизвестный металлический предмет. Он взял его в руки, и - произошел взрыв. Несовершеннолетнего с многочисленными травмами обеих конечностей госпитализировали", - рассказали в полиции.
Согласно выводам взрывотехнической службы полиции, взорвался минный взрыватель.
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