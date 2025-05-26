Вибухнув у руках мінний підривач: На Запоріжжі госпіталізували підлітка

На Запоріжжі підліток знайшов металевий предмет, він вибухнув у хлопця в руках.

Про це в повідомили в ГУ Нацполіції в Запорізькій області, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, інцидент стався 24 травня у балці поблизу села Високогірне Запорізького району.

"15-річний хлопець знайшов невідомий металевий предмет. Він узяв його в руки, і – стався вибух. Неповнолітнього з чисельними травмами обох кінцівок госпіталізували", - розповіли в поліції.

Також читайте: 68-річна жінка підірвалася на російській міні "пелюстка" на Херсонщині: вона втратила стопу

Згідно з висновками вибухотехнічної служби поліції, вибухнув мінний підривач.