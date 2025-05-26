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Депутат Закарпатского облсовета за 10 тыс. евро организовал переправку мужчин за границу, - НАБУ

Депутат Закарпатского областного совета

НАБУ и САП разоблачили схему получения взяток депутатом Закарпатского областного совета и его сообщником за влияние на работников Госпогранслужбы для переправки лиц призывного возраста через государственную границу Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

По данным следствия, депутат Закарпатского облсовета предлагал организацию пересечения государственной границы военнообязанными лицами вне официальных пунктов пропуска. Для этого привлек "авторитетное" лицо, которое имело влияние на работников Госпогранслужбы и осуществляло беспрепятственную перевозку через границу.

Стоимость "услуги" составляла 10 тыс. евро за человека. Дополнительно депутат предлагал организацию доставки "клиента" из г. Киева до границы, а также его въезд в Украину в случае необходимости.

Лиц разоблачили с поличным после получения 20 тыс. евро.

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Депутату сейчас сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 332, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 369-2 УК Украины, сообщник задержан, готовится сообщение о подозрении.

Автор: 

НАБУ (4228) депутат (3318) САП (2075) уклонисты (907) Закарпатская область (2602)


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Не поділився чи що?
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26.05.2025 19:05 Ответить
Конкурував з "офіційними" схемами Татрова-дЄрьмака.
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26.05.2025 20:07 Ответить
Ухилянт на ухилянті сидить і ухилянтом понукає.
Хто ж будує таку Систему влади?
Невже Потужніший з Потужних, Чотиририжди герой корпорптивів..
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26.05.2025 19:33 Ответить
Дякую НАБУ за відсутність в їх повідомлені, хто зна ким нав'язане дебільне слово «ухилянт». Я вважаю, що це говорить про розуміння і повагу набушників до народу і законів України.
Це дебрий знак!
Моя вам повага!
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26.05.2025 20:14 Ответить
то була чергова підстава - спец. служби в нас не сплять - воливлюють конкурентів
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26.05.2025 20:55 Ответить
 
 