Депутат Закарпатского облсовета за 10 тыс. евро организовал переправку мужчин за границу, - НАБУ
НАБУ и САП разоблачили схему получения взяток депутатом Закарпатского областного совета и его сообщником за влияние на работников Госпогранслужбы для переправки лиц призывного возраста через государственную границу Украины.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.
По данным следствия, депутат Закарпатского облсовета предлагал организацию пересечения государственной границы военнообязанными лицами вне официальных пунктов пропуска. Для этого привлек "авторитетное" лицо, которое имело влияние на работников Госпогранслужбы и осуществляло беспрепятственную перевозку через границу.
Стоимость "услуги" составляла 10 тыс. евро за человека. Дополнительно депутат предлагал организацию доставки "клиента" из г. Киева до границы, а также его въезд в Украину в случае необходимости.
Лиц разоблачили с поличным после получения 20 тыс. евро.
Депутату сейчас сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 332, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 369-2 УК Украины, сообщник задержан, готовится сообщение о подозрении.
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