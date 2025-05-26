Депутат Закарпатської облради за 10 тис. євро організовував переправлення чоловіків за кордон, - НАБУ

НАБУ і САП викрили схему одержання хабарів депутатом Закарпатської обласної ради та його спільником за вплив на працівників Держприкордонслужби для переправлення осіб призовного віку через державний кордон України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАБУ.

За даними слідства, депутат Закарпатської облради пропонував організацію перетину державного кордону військовозобов’язаними особами поза межами офіційних пунктів пропуску. Для цього залучив "авторитетну" особу, яка мала вплив на працівників Держприкордонслужби та здійснювала безперешкодне перевезення через кордон.

Вартість "послуги" становила 10 тис. євро за людину. Додатково депутат пропонував організацію доставки "клієнта" з м. Києва до кордону, а також його в’їзд в Україну у разі потреби.

Осіб викрили на гарячому після одержання 20 тис. євро.

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Депутату наразі повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 369-2 КК України, пособника затримано, готується повідомлення про підозру.