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Новости Умер Юрий Гнаткевич
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Умер народный депутат I, V и VI созывов Юрий Гнаткевич

умер Юрий Гнаткевич

В возрасте 85 лет умер народный депутат Украины I, V и VI созывов Юрий Гнаткевич.

Об этом в понедельник, 26 мая, сообщила пресс-служба Верховной Рады, информирует Цензор.НЕТ.

"Руководство Верховной Рады Украины, народные депутаты Украины, руководство и работники Аппарата Парламента выражают искренние соболезнования по поводу смерти народного депутата Украины I, V и VI созывов Юрия Гнаткевича", - говорится в сообщении.

В ВР отметили, что Гнаткевич был украинским ученым, кандидатом педагогических наук, доцентом, активным общественным деятелем. В 1956 году за принципиальную позицию в отстаивании свобод и национальной идентичности украинского народа он был условно осужден за "антисоветскую агитацию".

На протяжении своей парламентской деятельности он занимался вопросами образования, науки, духовности, национального возрождения.

Награжден орденом "За заслуги" III степени.

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Автор: 

ВР (29271) депутат (3318) смерть (9244)


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Царство небесне і світла пам"ять хорошій людині!
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26.05.2025 20:34 Ответить
Горе-то яке. Депутат-педагог. Не знаю як депутатство, а от педагогіка в нас на висоті. Надзвичайно чемне та виховане суспільство, гляньте хоча б на коментаторів цензора, яких вони виховали
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26.05.2025 21:26 Ответить
 
 