Умер народный депутат I, V и VI созывов Юрий Гнаткевич

В возрасте 85 лет умер народный депутат Украины I, V и VI созывов Юрий Гнаткевич.

Об этом в понедельник, 26 мая, сообщила пресс-служба Верховной Рады, информирует Цензор.НЕТ.

"Руководство Верховной Рады Украины, народные депутаты Украины, руководство и работники Аппарата Парламента выражают искренние соболезнования по поводу смерти народного депутата Украины I, V и VI созывов Юрия Гнаткевича", - говорится в сообщении.

В ВР отметили, что Гнаткевич был украинским ученым, кандидатом педагогических наук, доцентом, активным общественным деятелем. В 1956 году за принципиальную позицию в отстаивании свобод и национальной идентичности украинского народа он был условно осужден за "антисоветскую агитацию".

На протяжении своей парламентской деятельности он занимался вопросами образования, науки, духовности, национального возрождения.

Награжден орденом "За заслуги" III степени.

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