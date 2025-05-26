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Новини Помер Юрій Гнаткевич
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Помер народний депутат I, V та VI скликань Юрій Гнаткевич

помер Юрій Гнаткевич

У віці 85 років помер народний депутат України I, V та VI скликань Юрій Гнаткевич.

Про це у понеділок, 26 травня, повідомила пресслужба Верховної Ради, інформує Цензор.НЕТ.

"Керівництво Верховної Ради України, народні депутати України, керівництво та працівники Апарату Парламенту висловлюють щирі співчуття з приводу смерті народного депутата України I, V та VI скликань Юрія Гнаткевича", - йдеться у повідомленні.

У ВР зазначили, що Гнаткевич був українським вченим, кандидатом педагогічних наук, доцентом, активним громадським діячем. У 1956 році за принципову позицію у відстоюванні свобод та національної ідентичності українського народу він був умовно засуджений за "антирадянську агітацію".

Упродовж своєї парламентської діяльності він опікувався питаннями освіти, науки, духовності, національного відродження.

Нагороджений орденом "За заслуги" ІІІ ступеня.

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Автор: 

ВР (15021) депутат (1779) смерть (6771)


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Царство небесне і світла пам"ять хорошій людині!
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26.05.2025 20:34 Відповісти
Горе-то яке. Депутат-педагог. Не знаю як депутатство, а от педагогіка в нас на висоті. Надзвичайно чемне та виховане суспільство, гляньте хоча б на коментаторів цензора, яких вони виховали
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26.05.2025 21:26 Відповісти
 
 