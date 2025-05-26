Оккупанты нанесли более 50 ударов по одной из громад Запорожской области: повреждены дома и инфраструктура
Российские захватчики нанесли более 50 ударов из различного вооружения по территории одной из прифронтовых громад Запорожской области. Есть повреждения.
Об этом в телеграм сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.
"Предварительно, более 50 ударов из различных видов оружия нанесли россияне по территории одной из прифронтовых громад. Повреждены дома и инфраструктура", - написал чиновник.
Он добавил, что информация о пострадавших уточняется.
Кроме этого, Федоров призвал граждан находиться в безопасных местах, поскольку в области продолжалась воздушная тревога.
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