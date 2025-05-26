РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6675 посетителей онлайн
Новости Обстрелы Запорожской области
254 0

Оккупанты нанесли более 50 ударов по одной из громад Запорожской области: повреждены дома и инфраструктура

Россияне обстреляли одну из общин Запорожской области

Российские захватчики нанесли более 50 ударов из различного вооружения по территории одной из прифронтовых громад Запорожской области. Есть повреждения.

Об этом в телеграм сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

"Предварительно, более 50 ударов из различных видов оружия нанесли россияне по территории одной из прифронтовых громад. Повреждены дома и инфраструктура", - написал чиновник.

Он добавил, что информация о пострадавших уточняется.

Кроме этого, Федоров призвал граждан находиться в безопасных местах, поскольку в области продолжалась воздушная тревога.

Читайте также: Взрывы прогремели в Запорожье и области

Автор: 

Запорожье (2674) обстрел (27626) Запорожская область (3166) Запорожский район (131)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 