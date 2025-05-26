Окупанти завдали понад 50 ударів по одній із громад Запорізької області: пошкоджені будинки та інфраструктура
Російські загарбники завдали понад 50 ударів з різного озброєння по території однієї із прифронтових громад Запорізької області. Є пошкодження.
Про це в телеграм повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
"Попередньо, понад 50 ударів з різних видів зброї нанесли росіяни по території однієї з прифронтових громад. Пошкоджені будинки та інфраструктура", - написав посадовець.
Він додав, що інформація щодо постраждалих уточнюється.
Окрім цього, Федоров закликав громадян перебувати в безпечних місцях, оскільки в області тривала повітряна тривога.
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