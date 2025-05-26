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Новини Обстріли Запорізької області
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Окупанти завдали понад 50 ударів по одній із громад Запорізької області: пошкоджені будинки та інфраструктура

Росіяни обстріляли одну з громад Запорізької області

Російські загарбники завдали понад  50 ударів з різного озброєння по території однієї із прифронтових громад Запорізької області. Є пошкодження.

Про це в телеграм повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Попередньо, понад 50 ударів з різних видів зброї нанесли росіяни по території однієї з прифронтових громад. Пошкоджені будинки та інфраструктура", - написав посадовець.

Він додав, що інформація щодо постраждалих уточнюється.

Окрім цього, Федоров закликав громадян перебувати в безпечних місцях, оскільки в області тривала повітряна тривога.

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Автор: 

Запоріжжя (2289) обстріл (28948) Запорізька область (3692) Запорізький район (132)


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