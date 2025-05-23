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Вибухи пролунали в Запоріжжі та області
Пізно ввечері 23 травня в Запорізькій області та обласному центрі було чути вибухи на тлі оголошеної повітряної тривоги.
Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров та "Суспільне.Запоріжжя", інформує Цензор.НЕТ.
"Вибухи у Запорізькій області. До відбою залишайтеся у безпечних місцях", - повідомив о 23:00 Федоров.
Раніше повідомлялося, що ввечері 23 травня російські загарбники запустили ударні безпілотники для атаки по Україні.
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