Вибухи пролунали в Запоріжжі та області

Пізно ввечері 23 травня в Запорізькій області та обласному центрі було чути вибухи на тлі оголошеної повітряної тривоги.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров та "Суспільне.Запоріжжя", інформує Цензор.НЕТ.

"Вибухи у Запорізькій області. До відбою залишайтеся у безпечних місцях", - повідомив о 23:00 Федоров.

Раніше повідомлялося, що ввечері 23 травня російські загарбники запустили ударні безпілотники для атаки по Україні.

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