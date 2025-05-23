Взрывы раздавались в Запорожье и области

Поздно вечером 23 мая в Запорожской области и областном центре были слышны взрывы на фоне объявленной воздушной тревоги.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров и "Суспільне.Запоріжжя", информирует Цензор.НЕТ.

"Взрывы в Запорожской области. До отбоя оставайтесь в безопасных местах", - сообщил в 23:00 Федоров.

Ранее сообщалось, что вечером 23 мая российские захватчики запустили ударные беспилотники для атаки по Украине.

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