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Украину атакуют российские ударные БПЛА, - Воздушные Силы
Вечером 26 мая российские войска запустили по Украине ударные беспилотники.
Об этом пишут Воздушные Силы, передает Цензор.НЕТ.
Движение ударных беспилотников
- Николаевщина, Харьковщина - угроза применения врагом ударных БпЛА.
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Украіну в спокої !
"Це означає, що Україна тепер може захищатися, зокрема, наприклад, завдаючи ударів по військових об'єктах на території Росії", - додав він.
Дальність дії ракет Taurus становить до 500 кілометрів, у зону їхнього ураження потрапляє значна частина європейської території Росії, включно з Москвою.
Велика Британія вже постачає Україні крилаті ракети Storm Shadow, а Франція - власну модифікацію таких ракет SCALP.
Проте проблема для України полягає в тому, що постачання далекобійних ракет відбувається дуже повільно у мізерних кількостях.
Іспанські та південнокорейські військові також експлуатують Taurus.