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Новости Атака беспилотников
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Украину атакуют российские ударные БПЛА, - Воздушные Силы

шахеди

Вечером 26 мая российские войска запустили по Украине ударные беспилотники.

Об этом пишут Воздушные Силы, передает Цензор.НЕТ.

Движение ударных беспилотников

  • Николаевщина, Харьковщина - угроза применения врагом ударных БпЛА.

Читайте: Бойцы ПВО научились по звуку отличать "шахеды" от дронов-имитаторов, - Воздушные Силы

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Воздушные силы (2386) Шахед (1124) война в Украине (4489)


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Кремлівська істота і виб@ядок , щоб ти здох та залишив
Украіну в спокої !
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27.05.2025 00:31 Ответить
США, Німеччина, Велика Британія та Франція скасовують обмеження на дальність застосування озброєнь, які вони постачають Україні, заявив канцлер ФРН Фрідріх Мерц.
"Це означає, що Україна тепер може захищатися, зокрема, наприклад, завдаючи ударів по військових об'єктах на території Росії", - додав він.

Дальність дії ракет Taurus становить до 500 кілометрів, у зону їхнього ураження потрапляє значна частина європейської території Росії, включно з Москвою.

Велика Британія вже постачає Україні крилаті ракети Storm Shadow, а Франція - власну модифікацію таких ракет SCALP.

Проте проблема для України полягає в тому, що постачання далекобійних ракет відбувається дуже повільно у мізерних кількостях.
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27.05.2025 00:49 Ответить
Нині на озброєнні армії Німеччини перебувають приблизно 600 ракет TAURUS, але тільки половина з них, вказують німецькі ЗМІ, перебуває у боєздатному стані.

Іспанські та південнокорейські військові також експлуатують Taurus.
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27.05.2025 01:20 Ответить
Hімецький оборонний портал defence network повідомляє, що під час модернізації термін експлуатації ракет буде збільшено з нинішніх 25-ти до 40-45 років, вони отримають нові головки самонаведення, автоматизовану систему картографування і поліпшену обробку зображення.
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27.05.2025 01:22 Ответить
За інформацією політичного тижневика Der Spiegel, міністр оборони ФРН Борис Пісторіус дійшов висновку, що Бундесверу потрібні ще 600 крилатих ракет TAURUS новітньої модифікації, яка отримала назву TAURUS Neo.
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27.05.2025 01:24 Ответить
Тож усе йде до того, що завод у баварському містечку Шробенгаузені, де розташовується німецький завод європейського концерну MBDA (Matra BAE Dynamics Aerospatiale), який ледь не припинив випуск ракет TAURUS, тепер на багато років наперед буде забезпечений роботою з їхньої модернізації та виробництва. І не тільки цих ракет.
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27.05.2025 01:25 Ответить
Taurus Systems спростовує, що в разі постачання Німеччиною ракет Україні їхні запаси не можуть бути швидко поповнені. Компанія готова в найкоротші строки як виготовити нові ракети, так і доопрацювати наявні.
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27.05.2025 01:27 Ответить
Хлопці, давайте відповідь по кацапії. Кацапія має горіти кожен день.
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27.05.2025 01:37 Ответить
 
 