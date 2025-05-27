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Новини Атака безпілотників
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Україну атакують російські ударні БпЛА, - Повітряні Сили

шахеди

Ввечері 26 травня російські війська запустили по Україні ударні безпілотники.

Про це пишуть Повітряні Сили, передає Цензор.НЕТ.

Рух ударних безпілотників

  • Миколаївщина, Харківщина - загроза застосування ворогом ударних БпЛА.

Оновлення щодо руху БпЛА

  • Група "шахедів" на півночі Харківщини курсом на південь.
  • Нова група БпЛА на сході Донеччини курсом на Харківщину.
  • БпЛА на межі Полтавщини та Харківщини курсом на захід.

Оновлення станом на 01:03

  • Нова група БпЛА на сході Сумщини курсом на північ.
  • "шахеди" на Харківщині курсом на південь.
  • БпЛА на сході Дніпропетровщини курсом на південний захід.

Читайте: Бійці ППО навчилися за звуком відрізняти "шахеди" від дронів-імітаторів, - Повітряні Сили

Автор: 

Повітряні сили (2723) Шахед (1119) війна в Україні (4526)


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Кремлівська істота і виб@ядок , щоб ти здох та залишив
Украіну в спокої !
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27.05.2025 00:31 Відповісти
США, Німеччина, Велика Британія та Франція скасовують обмеження на дальність застосування озброєнь, які вони постачають Україні, заявив канцлер ФРН Фрідріх Мерц.
"Це означає, що Україна тепер може захищатися, зокрема, наприклад, завдаючи ударів по військових об'єктах на території Росії", - додав він.

Дальність дії ракет Taurus становить до 500 кілометрів, у зону їхнього ураження потрапляє значна частина європейської території Росії, включно з Москвою.

Велика Британія вже постачає Україні крилаті ракети Storm Shadow, а Франція - власну модифікацію таких ракет SCALP.

Проте проблема для України полягає в тому, що постачання далекобійних ракет відбувається дуже повільно у мізерних кількостях.
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27.05.2025 00:49 Відповісти
Нині на озброєнні армії Німеччини перебувають приблизно 600 ракет TAURUS, але тільки половина з них, вказують німецькі ЗМІ, перебуває у боєздатному стані.

Іспанські та південнокорейські військові також експлуатують Taurus.
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27.05.2025 01:20 Відповісти
Hімецький оборонний портал defence network повідомляє, що під час модернізації термін експлуатації ракет буде збільшено з нинішніх 25-ти до 40-45 років, вони отримають нові головки самонаведення, автоматизовану систему картографування і поліпшену обробку зображення.
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27.05.2025 01:22 Відповісти
За інформацією політичного тижневика Der Spiegel, міністр оборони ФРН Борис Пісторіус дійшов висновку, що Бундесверу потрібні ще 600 крилатих ракет TAURUS новітньої модифікації, яка отримала назву TAURUS Neo.
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27.05.2025 01:24 Відповісти
Тож усе йде до того, що завод у баварському містечку Шробенгаузені, де розташовується німецький завод європейського концерну MBDA (Matra BAE Dynamics Aerospatiale), який ледь не припинив випуск ракет TAURUS, тепер на багато років наперед буде забезпечений роботою з їхньої модернізації та виробництва. І не тільки цих ракет.
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27.05.2025 01:25 Відповісти
Taurus Systems спростовує, що в разі постачання Німеччиною ракет Україні їхні запаси не можуть бути швидко поповнені. Компанія готова в найкоротші строки як виготовити нові ракети, так і доопрацювати наявні.
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27.05.2025 01:27 Відповісти
Хлопці, давайте відповідь по кацапії. Кацапія має горіти кожен день.
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27.05.2025 01:37 Відповісти
 
 