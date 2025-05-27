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Україну атакують російські ударні БпЛА, - Повітряні Сили
Ввечері 26 травня російські війська запустили по Україні ударні безпілотники.
Про це пишуть Повітряні Сили, передає Цензор.НЕТ.
Рух ударних безпілотників
- Миколаївщина, Харківщина - загроза застосування ворогом ударних БпЛА.
Оновлення щодо руху БпЛА
- Група "шахедів" на півночі Харківщини курсом на південь.
- Нова група БпЛА на сході Донеччини курсом на Харківщину.
- БпЛА на межі Полтавщини та Харківщини курсом на захід.
Оновлення станом на 01:03
- Нова група БпЛА на сході Сумщини курсом на північ.
- "шахеди" на Харківщині курсом на південь.
- БпЛА на сході Дніпропетровщини курсом на південний захід.
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Украіну в спокої !
"Це означає, що Україна тепер може захищатися, зокрема, наприклад, завдаючи ударів по військових об'єктах на території Росії", - додав він.
Дальність дії ракет Taurus становить до 500 кілометрів, у зону їхнього ураження потрапляє значна частина європейської території Росії, включно з Москвою.
Велика Британія вже постачає Україні крилаті ракети Storm Shadow, а Франція - власну модифікацію таких ракет SCALP.
Проте проблема для України полягає в тому, що постачання далекобійних ракет відбувається дуже повільно у мізерних кількостях.
Іспанські та південнокорейські військові також експлуатують Taurus.