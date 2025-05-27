РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10255 посетителей онлайн
Новости Санкции США против России
2 350 7

Сенатор-республиканец Грассли призвал Трампа ввести санкции против России.

Чак Грассли призвал к введению санкций против РФ

Сенатор-республиканец Чак Грассли призвал президента Трампа ввести санкции против России.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствует сообщение Грассли в Х.

Сенатор заявил что ему надоело, что президент России Владимир Путин убивает невинных людей.

"С меня достаточно того, что Путин убивает невинных людей. Президент Трамп, примите меры по крайней мере в рамках санкций", - говорится в заметке.

Пост Грассли

Напомним, президент США Дональд Трамп рассматривает возможность введения санкций против России на этой неделе, поскольку все больше недоволен российскими атаками на Украину.

Автор: 

россия (96018) санкции (11422) США (27043)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Трамп це зробить тiльки, коли на нього направлять пiстолет!
показать весь комментарий
27.05.2025 07:15 Ответить
Як шо на Трампа направлять пістолет, то спочатку Трамп обосрется та обдзюрится з переляку, а потім це зробить. І не факт шо зробить.
показать весь комментарий
27.05.2025 09:12 Ответить
закликав це як на клик ?
показать весь комментарий
27.05.2025 07:25 Ответить
Не заважайте рудому імбецилу гратися в гольф. Бо скоро в кубики буде гратися.
показать весь комментарий
27.05.2025 07:57 Ответить
Стільки років не набридало, а тут набридло.
Ну хоч так, і за це дякуємо.
показать весь комментарий
27.05.2025 08:11 Ответить
Ну тенденция неплохая. Даже республиканцы видят куда ведет Трамп их страну. Чтобы там ни говорили - достаточно большая часть репутации США держалась на проекции силы. Если все верят что ты силен - в большинстве случаев тебе применять силу не нужно, достаточно просто погрозить кулаком. Но если об тебя вытирают ноги а ты при этом умудряешься вытирающему чистить ботинки с замаскированными каблуками - это никак положительно не влияет на отношение к твоей стране. Ничто не стоит так дорого, не зарабатывается так долго и не просирается так быстро как репутация. Все таки американская политическая элита вырабатывалась сотни лет, и вот так вот по щелчку пальцев ее разрушить не получится. Трампы приходят и уходят, а демократы и республиканцы остаются. Главное чтобы там не появилась партия "Слуга Народа" - вот тогда точно хана.
показать весь комментарий
27.05.2025 08:20 Ответить
це як шамани біля каменю
благали дощу..
показать весь комментарий
27.05.2025 10:45 Ответить
 
 