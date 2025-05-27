Сенатор-республиканец Грассли призвал Трампа ввести санкции против России.
Сенатор-республиканец Чак Грассли призвал президента Трампа ввести санкции против России.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствует сообщение Грассли в Х.
Сенатор заявил что ему надоело, что президент России Владимир Путин убивает невинных людей.
"С меня достаточно того, что Путин убивает невинных людей. Президент Трамп, примите меры по крайней мере в рамках санкций", - говорится в заметке.
Напомним, президент США Дональд Трамп рассматривает возможность введения санкций против России на этой неделе, поскольку все больше недоволен российскими атаками на Украину.
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Ну хоч так, і за це дякуємо.
благали дощу..