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Новини Санкції США проти Росії
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Сенатор-республіканець Грасслі закликав Трампа запровадити санкції проти Росії

Чак Грасслі закликав до запровадження санкцій проти РФ

Сенатор-республіканець Чак Грасслі закликав президента Трампа запровадити санкції проти Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчить допис Грасслі у Х.

Сенатор заявив що йому набридло, що президент Росії Володимир Путін убиває невинних людей.

"З мене досить того, що Путін вбиває невинних людей. Президенте Трамп, вживіть заходів принаймні в рамках санкцій", - йдеться в дописі.

Допис Грасслі

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп розглядає можливість запровадження санкцій проти Росії цього тижня, оскільки дедалі більше незадоволений російськими атаками на Україну.

Автор: 

росія (65829) санкції (12043) США (23290)


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Трамп це зробить тiльки, коли на нього направлять пiстолет!
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27.05.2025 07:15 Відповісти
Як шо на Трампа направлять пістолет, то спочатку Трамп обосрется та обдзюрится з переляку, а потім це зробить. І не факт шо зробить.
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27.05.2025 09:12 Відповісти
закликав це як на клик ?
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27.05.2025 07:25 Відповісти
Не заважайте рудому імбецилу гратися в гольф. Бо скоро в кубики буде гратися.
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27.05.2025 07:57 Відповісти
Стільки років не набридало, а тут набридло.
Ну хоч так, і за це дякуємо.
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27.05.2025 08:11 Відповісти
Ну тенденция неплохая. Даже республиканцы видят куда ведет Трамп их страну. Чтобы там ни говорили - достаточно большая часть репутации США держалась на проекции силы. Если все верят что ты силен - в большинстве случаев тебе применять силу не нужно, достаточно просто погрозить кулаком. Но если об тебя вытирают ноги а ты при этом умудряешься вытирающему чистить ботинки с замаскированными каблуками - это никак положительно не влияет на отношение к твоей стране. Ничто не стоит так дорого, не зарабатывается так долго и не просирается так быстро как репутация. Все таки американская политическая элита вырабатывалась сотни лет, и вот так вот по щелчку пальцев ее разрушить не получится. Трампы приходят и уходят, а демократы и республиканцы остаются. Главное чтобы там не появилась партия "Слуга Народа" - вот тогда точно хана.
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27.05.2025 08:20 Відповісти
це як шамани біля каменю
благали дощу..
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27.05.2025 10:45 Відповісти
 
 