Сенатор-республіканець Грасслі закликав Трампа запровадити санкції проти Росії

Сенатор-республіканець Чак Грасслі закликав президента Трампа запровадити санкції проти Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчить допис Грасслі у Х.

Сенатор заявив що йому набридло, що президент Росії Володимир Путін убиває невинних людей.

"З мене досить того, що Путін вбиває невинних людей. Президенте Трамп, вживіть заходів принаймні в рамках санкцій", - йдеться в дописі.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп розглядає можливість запровадження санкцій проти Росії цього тижня, оскільки дедалі більше незадоволений російськими атаками на Україну.