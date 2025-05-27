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Сенатор-республіканець Грасслі закликав Трампа запровадити санкції проти Росії
Сенатор-республіканець Чак Грасслі закликав президента Трампа запровадити санкції проти Росії.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчить допис Грасслі у Х.
Сенатор заявив що йому набридло, що президент Росії Володимир Путін убиває невинних людей.
"З мене досить того, що Путін вбиває невинних людей. Президенте Трамп, вживіть заходів принаймні в рамках санкцій", - йдеться в дописі.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп розглядає можливість запровадження санкцій проти Росії цього тижня, оскільки дедалі більше незадоволений російськими атаками на Україну.
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Ну хоч так, і за це дякуємо.
благали дощу..