Враг атаковал Пологовский район в Запорожской области, ранен 17-летний парень

Утром 27 мая российские захватчики атаковали село Верхняя Терса Пологовского района.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Запорожской ОГА Иван Федоров.

Отмечается, что враг направил на село fpv-дрон. В результате атаки поврежден частный дом. 17-летний парень получил ранения. Ему оказывается вся необходимая помощь.

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