РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10252 посетителя онлайн
Новости Обстрелы Запорожской области
245 0

Враг атаковал Пологовский район в Запорожской области, ранен 17-летний парень

FPV-дрон атаковал Запорожскую область

Утром 27 мая российские захватчики атаковали село Верхняя Терса Пологовского района.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Запорожской ОГА Иван Федоров.

Отмечается, что враг направил на село fpv-дрон. В результате атаки поврежден частный дом. 17-летний парень получил ранения. Ему оказывается вся необходимая помощь.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Оккупанты нанесли более 50 ударов по одной из общин Запорожской области: повреждены дома и инфраструктура

Автор: 

обстрел (27652) Запорожская область (3168) fvp-дрон (116) Пологовский район (59) Верхняя Терса (1)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 