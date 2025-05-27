Ворог атакував Пологівський район на Запоріжжі, поранено 17-річного хлопця

Зранку 27 травня російські загарбники атакували село Верхня Терса Пологівського району.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Зазначається, що ворог скерував на село fpv-дрон. Внаслідок атаки пошкоджено приватний будинок. 17-річний хлопець дістав поранення. Йому надається вся необхідна допомога.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти завдали понад 50 ударів по одній із громад Запорізької області: пошкоджені будинки та інфраструктура