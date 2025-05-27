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Новини Обстріли Запорізької області
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Ворог атакував Пологівський район на Запоріжжі, поранено 17-річного хлопця

fpv-дрон атакував Запорізьку область

Зранку 27 травня російські загарбники атакували село Верхня Терса Пологівського району.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Зазначається, що ворог скерував на село fpv-дрон. Внаслідок атаки пошкоджено приватний будинок. 17-річний хлопець дістав поранення. Йому надається вся необхідна допомога.

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Автор: 

обстріл (28973) Запорізька область (3695) fpv-дрон (122) Пологівський район (58) Верхня Терса (1)


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