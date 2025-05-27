Сутки в Донецкой области: россияне ударили по 9 населенных пунктах, погиб человек. ФОТОрепортаж
В Донецкой области в результате российских обстрелов есть один погибший и двое раненых за сутки. Враг совершил 2 381 обстрел по линии фронта и жилому сектору области.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Вадим Филашкин и в полиции области
Покровский район
Утром 26 мая враг обстрелял микрорайон "Шахтерский" в Покровске. В результате вражеской атаки множественные осколочные ранения и открытый осколочный перелом голени получила местная жительница 1978 года рождения.
В Криворожье Покровского района вражеские БПЛА атаковали нежилое помещение.
Краматорский район
В Лимане повреждена линия электропередач, в Заречном - 2 частных дома.
По Краматорску враг ударил тремя бомбами "КАБ-250" и дроном - повреждены многоквартирный и частный дома, три хозяйственные постройки, 4 автомобиля, объект критической инфраструктуры.
В Веселой Горе Новодонецкой громады поврежден склад.
В Константиновке из-за атаки бомбой и БПЛА повреждены нежилое помещение, автомобиль, критическая инфраструктура.
На Иванополье Константиновской громады оккупанты сбросили три КАБа - повредили 9 частных домов и детскую площадку. В Лимане повреждена линия электропередач.
В Роскошном Ильиновской громады россияне попали FPV-дроном по гражданскому авто - убили человека.
Бахмутский район
В Северске повреждены 8 частных домов.
За сутки россияне 22 раза обстреляли населенные пункты Донецкой области. Эвакуированы 149 человек, в том числе 32 ребенка.
Обстрелы 27 мая
После полуночи Россия обстреляла Доброполье, Константиновку и село Веселая Гора. Информации о пострадавших не поступало.
В Доброполье повреждены частные дома, нежилое помещение, транспорт; в Константиновке - АЗС.
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