Сутки в Донецкой области: россияне ударили по 9 населенных пунктах, погиб человек. ФОТОрепортаж

В Донецкой области в результате российских обстрелов есть один погибший и двое раненых за сутки. Враг совершил 2 381 обстрел по линии фронта и жилому сектору области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Вадим Филашкин и в полиции области

Покровский район

Утром 26 мая враг обстрелял микрорайон "Шахтерский" в Покровске. В результате вражеской атаки множественные осколочные ранения и открытый осколочный перелом голени получила местная жительница 1978 года рождения.

В Криворожье Покровского района вражеские БПЛА атаковали нежилое помещение.

Краматорский район

В Лимане повреждена линия электропередач, в Заречном - 2 частных дома.

По Краматорску враг ударил тремя бомбами "КАБ-250" и дроном - повреждены многоквартирный и частный дома, три хозяйственные постройки, 4 автомобиля, объект критической инфраструктуры.

В Веселой Горе Новодонецкой громады поврежден склад.

В Константиновке из-за атаки бомбой и БПЛА повреждены нежилое помещение, автомобиль, критическая инфраструктура.

На Иванополье Константиновской громады оккупанты сбросили три КАБа - повредили 9 частных домов и детскую площадку. В Лимане повреждена линия электропередач.

В Роскошном Ильиновской громады россияне попали FPV-дроном по гражданскому авто - убили человека.

Бахмутский район

В Северске повреждены 8 частных домов.

За сутки россияне 22 раза обстреляли населенные пункты Донецкой области. Эвакуированы 149 человек, в том числе 32 ребенка.

Обстрелы 27 мая

После полуночи Россия обстреляла Доброполье, Константиновку и село Веселая Гора. Информации о пострадавших не поступало.

В Доброполье повреждены частные дома, нежилое помещение, транспорт; в Константиновке - АЗС.

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