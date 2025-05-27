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Новости Обстрелы Донетчины
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Сутки в Донецкой области: россияне ударили по 9 населенных пунктах, погиб человек. ФОТОрепортаж

В Донецкой области в результате российских обстрелов есть один погибший и двое раненых за сутки. Враг совершил 2 381 обстрел по линии фронта и жилому сектору области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Вадим Филашкин и в полиции области

Покровский район

Утром 26 мая враг обстрелял микрорайон "Шахтерский" в Покровске. В результате вражеской атаки множественные осколочные ранения и открытый осколочный перелом голени получила местная жительница 1978 года рождения.

В Криворожье Покровского района вражеские БПЛА атаковали нежилое помещение.

Краматорский район

В Лимане повреждена линия электропередач, в Заречном - 2 частных дома.

По Краматорску враг ударил тремя бомбами "КАБ-250" и дроном - повреждены многоквартирный и частный дома, три хозяйственные постройки, 4 автомобиля, объект критической инфраструктуры.

В Веселой Горе Новодонецкой громады поврежден склад.

В Константиновке из-за атаки бомбой и БПЛА повреждены нежилое помещение, автомобиль, критическая инфраструктура.

На Иванополье Константиновской громады оккупанты сбросили три КАБа - повредили 9 частных домов и детскую площадку. В Лимане повреждена линия электропередач.

В Роскошном Ильиновской громады россияне попали FPV-дроном по гражданскому авто - убили человека.

Бахмутский район

В Северске повреждены 8 частных домов.

За сутки россияне 22 раза обстреляли населенные пункты Донецкой области. Эвакуированы 149 человек, в том числе 32 ребенка.

Обстрелы 27 мая

После полуночи Россия обстреляла Доброполье, Константиновку и село Веселая Гора. Информации о пострадавших не поступало.

В Доброполье повреждены частные дома, нежилое помещение, транспорт; в Константиновке - АЗС.

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Донецкая область
Донецкая область
Донецкая область
Донецкая область
Донецкая область
Донецкая область

Автор: 

Краматорськ (2295) обстрел (27652) Донецкая область (9910) Покровск (634) Бахмутский район (462) Краматорский район (322) Покровский район (660) Северск (105) Роскошное (2) Константиновка (1787) Веселая Гора (1) Доброполье (24) Криворожье (2) Иванополье (20) Лиман (62)


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