Агрессию РФ можно было остановить на ранних этапах, но Запад не использовал этой возможности, - экс-командующий НАТО в Европе Бридлав
Агрессию России против Украины можно было остановить еще на ранних этапах, но Запад не использовал эту возможность. Поскольку война длится уже 11 лет, и в начале она не была такой масштабной, как сейчас.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью Radio NV заявил бывший верховный главнокомандующий НАТО генерал Филип Бридлав.
"Это не было таким масштабным, как сейчас, но агрессия Путина продолжается уже 11 лет. И да, справедливо спросить: почему мы не решили эту проблему? Потому что мы просто не сделали это приоритетом в течение этих 11 лет. Были возможности, которые Запад просто не использовал", - отметил генерал.
Он добавил, что Европа и США знали о планах диктатора Владимира Путина еще до начала активных боевых действий на Донбассе, после аннексии Крыма.
"Были предложения принять меры для обеспечения мира - но их отклоняли как "эскалационные". Мол, это может вызвать еще большую агрессию. Но мы ничего не сделали и Россия все равно эскалировала. Мы предлагали разместить силы, установить патрулирование воздушного пространства - НАТО не приняло ни одного из этих предложений. Если бы это было сделано, нынешняя война могла бы быть совсем другой. Или вообще не начаться", - подчеркнул он.
Бридлав признал, что в тот период "никто в НАТО не был готов принять решения, которые могли бы обеспечить мир, в том числе Соединенные Штаты". Относительно нынешней ситуации генерал объяснил, почему Путин не готов прекратить боевые действия:
"Когда вы спрашиваете, почему трудно - потому что Путин вложил в эту войну слишком много. Если он просто отступит - это станет огромной проблемой для него. Ему надо хотя бы какое-то "победное" объяснение для сотен тысяч погибших и раненых российских солдат. Поэтому он продолжает войну, потому что должен. Это затрудняет для Запада поиск мира", - сказал Бридлав.
И подчеркнул, что мир должен быть не только формальным, а справедливым и длительным. Он отметил, что сейчас многие требуют жертв только от Украины, но "Россия тоже должна почувствовать завершение этой войны".
По его мнению, мир невозможен без уступок со стороны Кремля:
"Прежде всего нужно дождаться, когда Россия будет готова к переговорам. Сейчас она не имеет такого намерения. Они просто тянут время, чтобы продолжать войну. Они не хотят мира - они хотят, чтобы Украина капитулировала. Но Украина - великая держава и прекрасно сопротивляется сверхдержаве. Она не сдастся".
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1. Практично з нуля створена боєздатна армія.
2. Ракетна програма, яка на 2019 дала реальні результати. Перші зразки Нептуна, Грам на стадії доробки, Вільха...
3. Запущено виробництво ***********, різних видів артилерії і стрілецького озброєння, амуніції... Скажімо, Стугна, Богдана, міномети...
4. Створено і оснащено оборонні рубежі.
5. Піднята з розрухи система ППО.
А тепер, що було з 2019-по 2022: То все було похерено і закатано в асфальт!
От про що мова.
Що, ніяк не втямиш такі прості речі, що гопота і бандюки ніколи не попруть туди, де знають, що отримають по кумполу! А кацап тим більше! він ніколи не лізи туди, де розуміє, що буде опір.
Ну не було б того вторгення, якби не той весь зелений ідіотизм. Так, спокою б не було, всякої херні від кацапа б вистачало, але нагло перти воно б не посміло... Якби знало, що прилетить по маасквє чи пєтєрбургу.
не флуди, каже воно...
Якщо Саудівська Аравія та США справді зіб'ють ціни на нафту нижче $50 за барель, то військова машина РФ може зупинитися вже до кінця цього року. Джерело: https://censor.net/ua/n3554557
- питання - чому цього не зроблено за 3 роки ?!
"Але Україна - велика держава й чудово чинить опір наддержаві. Вона не здасться."
Все окей.
Але запам'ятайте, що команда Бідона врятувала Україну - не те ,що той гівнюк Трамп .. А те ,що вона могла взагалі не допустити цієї війни - грантоїжки вам не розкажуть..
"Фсьовиврьотьті! Вайни би нє било би єслі би прєзєдєнтом омєрікі бил би Трумп!" ©Трумп
США знову , вчергове підставляють плече своєму заклятому ворогу . ! Замість пристрелити скажену собаку , вони її пробують лікувати . пць .
Горбатого могила виправить . ))