Агрессию РФ можно было остановить на ранних этапах, но Запад не использовал этой возможности, - экс-командующий НАТО в Европе Бридлав

Агрессию России против Украины можно было остановить еще на ранних этапах, но Запад не использовал эту возможность. Поскольку война длится уже 11 лет, и в начале она не была такой масштабной, как сейчас.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью Radio NV заявил бывший верховный главнокомандующий НАТО генерал Филип Бридлав.

"Это не было таким масштабным, как сейчас, но агрессия Путина продолжается уже 11 лет. И да, справедливо спросить: почему мы не решили эту проблему? Потому что мы просто не сделали это приоритетом в течение этих 11 лет. Были возможности, которые Запад просто не использовал", - отметил генерал.

Он добавил, что Европа и США знали о планах диктатора Владимира Путина еще до начала активных боевых действий на Донбассе, после аннексии Крыма.

"Были предложения принять меры для обеспечения мира - но их отклоняли как "эскалационные". Мол, это может вызвать еще большую агрессию. Но мы ничего не сделали и Россия все равно эскалировала. Мы предлагали разместить силы, установить патрулирование воздушного пространства - НАТО не приняло ни одного из этих предложений. Если бы это было сделано, нынешняя война могла бы быть совсем другой. Или вообще не начаться", - подчеркнул он.

Бридлав признал, что в тот период "никто в НАТО не был готов принять решения, которые могли бы обеспечить мир, в том числе Соединенные Штаты". Относительно нынешней ситуации генерал объяснил, почему Путин не готов прекратить боевые действия:

"Когда вы спрашиваете, почему трудно - потому что Путин вложил в эту войну слишком много. Если он просто отступит - это станет огромной проблемой для него. Ему надо хотя бы какое-то "победное" объяснение для сотен тысяч погибших и раненых российских солдат. Поэтому он продолжает войну, потому что должен. Это затрудняет для Запада поиск мира", - сказал Бридлав.

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И подчеркнул, что мир должен быть не только формальным, а справедливым и длительным. Он отметил, что сейчас многие требуют жертв только от Украины, но "Россия тоже должна почувствовать завершение этой войны".

По его мнению, мир невозможен без уступок со стороны Кремля:

"Прежде всего нужно дождаться, когда Россия будет готова к переговорам. Сейчас она не имеет такого намерения. Они просто тянут время, чтобы продолжать войну. Они не хотят мира - они хотят, чтобы Украина капитулировала. Но Украина - великая держава и прекрасно сопротивляется сверхдержаве. Она не сдастся".

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