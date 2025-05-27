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Агрессию РФ можно было остановить на ранних этапах, но Запад не использовал этой возможности, - экс-командующий НАТО в Европе Бридлав

Генерал Бридлав сказал, когда можно было остановить Путина

Агрессию России против Украины можно было остановить еще на ранних этапах, но Запад не использовал эту возможность. Поскольку война длится уже 11 лет, и в начале она не была такой масштабной, как сейчас.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью Radio NV заявил бывший верховный главнокомандующий НАТО генерал Филип Бридлав.

"Это не было таким масштабным, как сейчас, но агрессия Путина продолжается уже 11 лет. И да, справедливо спросить: почему мы не решили эту проблему? Потому что мы просто не сделали это приоритетом в течение этих 11 лет. Были возможности, которые Запад просто не использовал", - отметил генерал.

Он добавил, что Европа и США знали о планах диктатора Владимира Путина еще до начала активных боевых действий на Донбассе, после аннексии Крыма.

"Были предложения принять меры для обеспечения мира - но их отклоняли как "эскалационные". Мол, это может вызвать еще большую агрессию. Но мы ничего не сделали и Россия все равно эскалировала. Мы предлагали разместить силы, установить патрулирование воздушного пространства - НАТО не приняло ни одного из этих предложений. Если бы это было сделано, нынешняя война могла бы быть совсем другой. Или вообще не начаться", - подчеркнул он.

Бридлав признал, что в тот период "никто в НАТО не был готов принять решения, которые могли бы обеспечить мир, в том числе Соединенные Штаты". Относительно нынешней ситуации генерал объяснил, почему Путин не готов прекратить боевые действия:

"Когда вы спрашиваете, почему трудно - потому что Путин вложил в эту войну слишком много. Если он просто отступит - это станет огромной проблемой для него. Ему надо хотя бы какое-то "победное" объяснение для сотен тысяч погибших и раненых российских солдат. Поэтому он продолжает войну, потому что должен. Это затрудняет для Запада поиск мира", - сказал Бридлав.

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И подчеркнул, что мир должен быть не только формальным, а справедливым и длительным. Он отметил, что сейчас многие требуют жертв только от Украины, но "Россия тоже должна почувствовать завершение этой войны".

По его мнению, мир невозможен без уступок со стороны Кремля:

"Прежде всего нужно дождаться, когда Россия будет готова к переговорам. Сейчас она не имеет такого намерения. Они просто тянут время, чтобы продолжать войну. Они не хотят мира - они хотят, чтобы Украина капитулировала. Но Украина - великая держава и прекрасно сопротивляется сверхдержаве. Она не сдастся".

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Автор: 

Бридлав Филип (72) война в Украине (4489)


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Топ комментарии
+14
Виявляється все не дуже і складно -
Якщо Саудівська Аравія та США справді зіб'ють ціни на нафту нижче $50 за барель, то військова машина РФ може зупинитися вже до кінця цього року. Джерело: https://censor.net/ua/n3554557
- питання - чому цього не зроблено за 3 роки ?!
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27.05.2025 12:48
+12
Так воно і було, але і Україна майже нічого не зробила, щоб підготуватися до повномасштабного нападу ворога, майже всі бюджетні кошти до 500 мільярдів закатали в асфальт, а не на виготовлення систем ППО ПРО, ракет і дронів.
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27.05.2025 12:45
+12
Шоб я був такий розумний зараз, як цей генерал потім.
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27.05.2025 12:46
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Так воно і було, але і Україна майже нічого не зробила, щоб підготуватися до повномасштабного нападу ворога, майже всі бюджетні кошти до 500 мільярдів закатали в асфальт, а не на виготовлення систем ППО ПРО, ракет і дронів.
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27.05.2025 12:45 Ответить
не займайся підміною понять...війна їде з 2014, а "асфальт" з 2019...
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27.05.2025 12:50 Ответить
Так я про це і пишу. Війна йде з 2014 року, а ще точніше з 20 лютого 2014 року, коли президентом був янукович. А повномаштабне вторгнення з 24.02.2022 року, коли президентом був Зеленський і познімав ті перепони для ворога: клістрони із систем ППО, міни з під мостів і мінних полів при виході з Криму, акваторії Азовського моря для оточення Маріуполя, захоплення таких міст Бахмута, Авдіївки, Северодонецька та інших до два десятка, коли відвели наші війська з 20-ти дільниць, добре украплених в числе поле. І саме страшне - знищення побудованої з 2014 року ракетної програми і не створенні своєї. Я нічого не пропустив? Про корупцію і зраду, коли зняли головкома Залужного і 16 генералів Генштабу, демаю читали.
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27.05.2025 13:26 Ответить
З 2014 по 2019 було зроблено:
1. Практично з нуля створена боєздатна армія.
2. Ракетна програма, яка на 2019 дала реальні результати. Перші зразки Нептуна, Грам на стадії доробки, Вільха...
3. Запущено виробництво ***********, різних видів артилерії і стрілецького озброєння, амуніції... Скажімо, Стугна, Богдана, міномети...
4. Створено і оснащено оборонні рубежі.
5. Піднята з розрухи система ППО.
А тепер, що було з 2019-по 2022: То все було похерено і закатано в асфальт!
От про що мова.
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27.05.2025 13:36 Ответить
Грім...
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27.05.2025 13:37 Ответить
і ти не займайся підміною понять.... суть статті в тому що Агресію РФ можна було зупинити на ранніх етапах, але Захід не використав цієї можливості, - екскомандувач НАТО в Європі Брідлав Джерело: https://censor.net/ua/n3554574
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27.05.2025 14:52 Ответить
Агресію можна було взагалі не провокувати і попередити, якби не асфальт, а ракети і зброя!
Що, ніяк не втямиш такі прості речі, що гопота і бандюки ніколи не попруть туди, де знають, що отримають по кумполу! А кацап тим більше! він ніколи не лізи туди, де розуміє, що буде опір.
Ну не було б того вторгення, якби не той весь зелений ідіотизм. Так, спокою б не було, всякої херні від кацапа б вистачало, але нагло перти воно б не посміло... Якби знало, що прилетить по маасквє чи пєтєрбургу.
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27.05.2025 15:22 Ответить
не флуди...агресія почалась в 2014
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27.05.2025 15:39 Ответить
З ракетними обстрілами? З кацапами під Києвом? З мільйонами біженців... Зі зруйнованими вщент десятками міст і сіл? З вже сотнями тисяч загиблих?!...
не флуди, каже воно...
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27.05.2025 15:55 Ответить
Пане, навіщо Ви заводите людей в блуд? Наскільки я зрозумів, що повномасштабне вторгнення не розпочалося у 2014 чи 2016 році, коли в нас майже не було армії і зброї, але були сильні дипломати і керівники країни. Повномасштабне вторгнення розпочалося після того, як пройшла зміна влади і нова влада геть не займалася обороною, а всі гроші витрачали на ''велике будівництво ''. Напишу навіть більше, що оборона була послаблена, бо більшість ЗСУ були відведені із висот і надійно зроблених укриттів, мінні поля розміновані і ракетні програми ''нептун'', ''грім 2- сапсан ''та ''вільхи'' не профінансовані. Були розформовані танкові частини, що прикривали північ і відведені з Гостомеля військові нацгвардії, що охороняли аеродром.
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27.05.2025 17:28 Ответить
Пане, навіщо Ви займаєтесь словоблуддям? Адже слово "повномасштабне" перший хто вжив це Ви
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27.05.2025 21:30 Ответить
Шоб я був такий розумний зараз, як цей генерал потім.
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27.05.2025 12:46 Ответить
Виявляється все не дуже і складно -
Якщо Саудівська Аравія та США справді зіб'ють ціни на нафту нижче $50 за барель, то військова машина РФ може зупинитися вже до кінця цього року. Джерело: https://censor.net/ua/n3554557
- питання - чому цього не зроблено за 3 роки ?!
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27.05.2025 12:48 Ответить
Чому була зупинена наша ракетна програма? Чому було закрито виробництво ***********...
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27.05.2025 13:38 Ответить
"Були можливості, які Захід просто не використав."

"Але Україна - велика держава й чудово чинить опір наддержаві. Вона не здасться."

Все окей.
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27.05.2025 12:48 Ответить
... купуєм , в кацапів , нафту і скраплений газ ... продаємо туди (через посередників) все , що їм потрібно ... нормально все - їдемо далі .
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27.05.2025 13:12 Ответить
Та за Україну й мови нема, ми з 91 року тупимо) Тут мова про натівських геніальних генералів.
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27.05.2025 14:28 Ответить
Натівські генерали на 100% залежні від їхніх політиків , а які там політики - всім відомо ...((
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27.05.2025 14:36 Ответить
Та нам від того не легше.
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27.05.2025 14:49 Ответить
І чого ж ти, екс, тоді, ще у 2014 році, не бумкав у всі дзвони та не стукав у всі барабани, а ось тільки зараз став таким нестерпно розумним?
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27.05.2025 12:49 Ответить
Бо президент негр це ще більше непорозуміння ніж те що там сидить зараз
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27.05.2025 12:53 Ответить
нажаль дуже багато хто про це забуває. на конкурсі нікчем трумп би зайняв лише друге місце.
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27.05.2025 13:13 Ответить
Колір шкіри там ні до чого - просто президенти від Демпартії , ще з часів Рузвельта , чомусь дуже ******* рашку ...((
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27.05.2025 13:15 Ответить
не тільки. он буш старший теж дуже любив рашку-совок - шо буквально вмовляв його не розвалювати. а у ж який трумп любитель рашки... до рузвельта ше поки далеко, але шлях вже прокладено.
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27.05.2025 13:21 Ответить
NNN "чомусь".... ви не зрозуміли чому? Все банально- бабло, велике бабло.
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27.05.2025 13:25 Ответить
"Бабло перемагає зло ..." (с) , але в нашому випадку - бабло зло породжує !
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27.05.2025 13:44 Ответить
А пан на додачу до трампізму ще й расист" 😛
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27.05.2025 14:27 Ответить
і член партії 3К
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27.05.2025 14:32 Ответить
Бий нігерів і расистів!
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27.05.2025 14:29 Ответить
Агресію Росії проти України можна було зупинити ще на ранніх етапах, але Захід не використав цієї можливості. Джерело: https://censor.net/ua/n3554574

Але запам'ятайте, що команда Бідона врятувала Україну - не те ,що той гівнюк Трамп .. А те ,що вона могла взагалі не допустити цієї війни - грантоїжки вам не розкажуть..
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27.05.2025 12:58 Ответить
"А те ,що вона (команда Бідона) могла взагалі не допустити цієї війни..."

"Фсьовиврьотьті! Вайни би нє било би єслі би прєзєдєнтом омєрікі бил би Трумп!" ©Трумп
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27.05.2025 14:31 Ответить
Согласєн .Це всьо -Трамп ... Це він намовив Пу напасти .А бідон- нівчомунєвіноват ..
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27.05.2025 14:42 Ответить
Як кажуть євреї, "хорошо быть умным, как моя жена потом!"
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27.05.2025 13:03 Ответить
Всі вони стають дуже розумними коли стають ексами.
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27.05.2025 13:11 Ответить
Агрессию РФ нужно было остановить 35 лет назад, когда, вы, дебилы "цивилизованного мира" тушёнкой, окорочками и кредитами, откармливали перекрасившихся людоедов, вертухаев, палачей и карателей тюрьмы народов - концлагеря "ссср"
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27.05.2025 13:13 Ответить
Так вони й зараз продовжують . Іржавий вже ж пообіцяв ***** зняття санкцій , інвестиції в спільну розробку родовищ , гроші , технології , відновлення газогонів і тд і тп .
США знову , вчергове підставляють плече своєму заклятому ворогу . ! Замість пристрелити скажену собаку , вони її пробують лікувати . пць .
Горбатого могила виправить . ))
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27.05.2025 13:37 Ответить
Ще один спеціаліст помахати кулаками після бійки.
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27.05.2025 13:41 Ответить
Но с другой стороны, НАТО ничего не должна, Америка ничего не должна, наоборот, Украина должнабыла построить танков, САУ, РСЗО, систем ПВО, крылатых ракет и баллистики больше чем все НАТО вместье взятое, в 20 раз быстрее, в 10 раз дешевле и спасти НАТО от эскалации, Америку от Трампа, Трампа от идиотизма и долгов, ООН от импотенции, Красный Крест от педикулеза, овечек от чеченцев, собачек от корейцев, хороших руских от плохих руских. И тогда США и НАТО смогли бы спокойно торговать с рашкой нефтью, газом, ураном, военными технологиями, инвестировать кацапские нефтедоллары в голливудские боевики и избирательные фонды и чесать языком про ужасную коррупцию, которая мешает членству Украины в НАТО.
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27.05.2025 13:51 Ответить
не треба паніки! Будуємо дороги і готуємось до шашликів
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27.05.2025 14:03 Ответить
На "ранних этапах" как раз этот дебил был командувачем НАТО. Кому он жалуется?
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27.05.2025 14:13 Ответить
 
 