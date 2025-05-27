УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9482 відвідувача онлайн
Новини Врегулювання війни в Україні
2 387 39

Агресію РФ можна було зупинити на ранніх етапах, але Захід не використав цієї можливості, - екскомандувач НАТО в Європі Брідлав

Генерал Брідлав сказав коли можна було зупинити Путіна

Агресію Росії проти України можна було зупинити ще на ранніх етапах, але Захід не використав цієї можливості. Оскільки війна триває вже 11 років, і на початку вона не була такою масштабною, як зараз.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв’ю Radio NV заявив колишній верховний головнокомандувач НАТО генерал Філіп Брідлав.

"Це не було таким масштабним, як зараз, але агресія Путіна триває вже 11 років. І так, слушно запитати: чому ми не вирішили цю проблему? Бо ми просто не зробили це пріоритетом протягом цих 11 років. Були можливості, які Захід просто не використав", - зазначив генерал.

Він додав, що Європа та США знали про плани диктатора Володимира Путіна ще до початку активних бойових дій на Донбасі, після анексії Криму.

"Були пропозиції вжити заходів для гарантування миру - але їх відхиляли як "ескалаційні". Мовляв, це може викликати ще більшу агресію. Але ми нічого не зробили і Росія все одно ескалювала. Ми пропонували розмістити сили, встановити патрулювання повітряного простору - НАТО не ухвалило жодної з цих пропозицій. Якби це було зроблено, нинішня війна могла б бути зовсім іншою. Або взагалі не початися", - підкреслив він.

Брідлав визнав, що в той період "ніхто в НАТО не був готовий ухвалити рішення, які могли б забезпечити мир, в тому числі Сполучені Штати". Щодо нинішньої ситуації генерал пояснив, чому Путін не готовий припинити бойові дії:

"Коли ви питаєте, чому важко - тому що Путін вклав у цю війну надто багато. Якщо він просто відступить - це стане величезною проблемою для нього. Йому треба хоча б якесь "переможне" пояснення для сотень тисяч загиблих і поранених російських солдатів. Тому він продовжує війну, бо мусить. Це ускладнює для Заходу пошук миру", - сказав Брідлав.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США запропонували відновити роботу Ради Росія-НАТО для врегулювання війни в Україні, - Bloomberg

Та наголосив, що мир має бути не лише формальним, а справедливим і тривалим. Він зауважив, що зараз багато хто вимагає жертв лише від України, але "Росія теж має відчути завершення цієї війни".

На його думку, мир неможливий без поступок з боку Кремля:

"Передусім потрібно дочекатися, коли Росія буде готова до переговорів. Наразі вона не має такого наміру. Вони просто тягнуть час, щоб продовжувати війну. Вони не хочуть миру - вони хочуть, щоб Україна капітулювала. Але Україна - велика держава й чудово чинить опір наддержаві. Вона не здасться".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Якщо росіяни хочуть закінчити цю війну, вони повинні просто беззастережно сказати "так" пропозиції США про припинення вогню, - Умєров

Автор: 

Брідлав Філіп (26) війна в Україні (4526)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+13
Виявляється все не дуже і складно -
Якщо Саудівська Аравія та США справді зіб'ють ціни на нафту нижче $50 за барель, то військова машина РФ може зупинитися вже до кінця цього року. Джерело: https://censor.net/ua/n3554557
- питання - чому цього не зроблено за 3 роки ?!
показати весь коментар
27.05.2025 12:48
+11
Так воно і було, але і Україна майже нічого не зробила, щоб підготуватися до повномасштабного нападу ворога, майже всі бюджетні кошти до 500 мільярдів закатали в асфальт, а не на виготовлення систем ППО ПРО, ракет і дронів.
показати весь коментар
27.05.2025 12:45
+11
Шоб я був такий розумний зараз, як цей генерал потім.
показати весь коментар
27.05.2025 12:46
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Так воно і було, але і Україна майже нічого не зробила, щоб підготуватися до повномасштабного нападу ворога, майже всі бюджетні кошти до 500 мільярдів закатали в асфальт, а не на виготовлення систем ППО ПРО, ракет і дронів.
показати весь коментар
27.05.2025 12:45 Відповісти
не займайся підміною понять...війна їде з 2014, а "асфальт" з 2019...
показати весь коментар
27.05.2025 12:50 Відповісти
Так я про це і пишу. Війна йде з 2014 року, а ще точніше з 20 лютого 2014 року, коли президентом був янукович. А повномаштабне вторгнення з 24.02.2022 року, коли президентом був Зеленський і познімав ті перепони для ворога: клістрони із систем ППО, міни з під мостів і мінних полів при виході з Криму, акваторії Азовського моря для оточення Маріуполя, захоплення таких міст Бахмута, Авдіївки, Северодонецька та інших до два десятка, коли відвели наші війська з 20-ти дільниць, добре украплених в числе поле. І саме страшне - знищення побудованої з 2014 року ракетної програми і не створенні своєї. Я нічого не пропустив? Про корупцію і зраду, коли зняли головкома Залужного і 16 генералів Генштабу, демаю читали.
показати весь коментар
27.05.2025 13:26 Відповісти
З 2014 по 2019 було зроблено:
1. Практично з нуля створена боєздатна армія.
2. Ракетна програма, яка на 2019 дала реальні результати. Перші зразки Нептуна, Грам на стадії доробки, Вільха...
3. Запущено виробництво ***********, різних видів артилерії і стрілецького озброєння, амуніції... Скажімо, Стугна, Богдана, міномети...
4. Створено і оснащено оборонні рубежі.
5. Піднята з розрухи система ППО.
А тепер, що було з 2019-по 2022: То все було похерено і закатано в асфальт!
От про що мова.
показати весь коментар
27.05.2025 13:36 Відповісти
Грім...
показати весь коментар
27.05.2025 13:37 Відповісти
і ти не займайся підміною понять.... суть статті в тому що Агресію РФ можна було зупинити на ранніх етапах, але Захід не використав цієї можливості, - екскомандувач НАТО в Європі Брідлав Джерело: https://censor.net/ua/n3554574
показати весь коментар
27.05.2025 14:52 Відповісти
Агресію можна було взагалі не провокувати і попередити, якби не асфальт, а ракети і зброя!
Що, ніяк не втямиш такі прості речі, що гопота і бандюки ніколи не попруть туди, де знають, що отримають по кумполу! А кацап тим більше! він ніколи не лізи туди, де розуміє, що буде опір.
Ну не було б того вторгення, якби не той весь зелений ідіотизм. Так, спокою б не було, всякої херні від кацапа б вистачало, але нагло перти воно б не посміло... Якби знало, що прилетить по маасквє чи пєтєрбургу.
показати весь коментар
27.05.2025 15:22 Відповісти
не флуди...агресія почалась в 2014
показати весь коментар
27.05.2025 15:39 Відповісти
З ракетними обстрілами? З кацапами під Києвом? З мільйонами біженців... Зі зруйнованими вщент десятками міст і сіл? З вже сотнями тисяч загиблих?!...
не флуди, каже воно...
показати весь коментар
27.05.2025 15:55 Відповісти
Шоб я був такий розумний зараз, як цей генерал потім.
показати весь коментар
27.05.2025 12:46 Відповісти
Виявляється все не дуже і складно -
Якщо Саудівська Аравія та США справді зіб'ють ціни на нафту нижче $50 за барель, то військова машина РФ може зупинитися вже до кінця цього року. Джерело: https://censor.net/ua/n3554557
- питання - чому цього не зроблено за 3 роки ?!
показати весь коментар
27.05.2025 12:48 Відповісти
Чому була зупинена наша ракетна програма? Чому було закрито виробництво ***********...
показати весь коментар
27.05.2025 13:38 Відповісти
"Були можливості, які Захід просто не використав."

"Але Україна - велика держава й чудово чинить опір наддержаві. Вона не здасться."

Все окей.
показати весь коментар
27.05.2025 12:48 Відповісти
... купуєм , в кацапів , нафту і скраплений газ ... продаємо туди (через посередників) все , що їм потрібно ... нормально все - їдемо далі .
показати весь коментар
27.05.2025 13:12 Відповісти
Та за Україну й мови нема, ми з 91 року тупимо) Тут мова про натівських геніальних генералів.
показати весь коментар
27.05.2025 14:28 Відповісти
Натівські генерали на 100% залежні від їхніх політиків , а які там політики - всім відомо ...((
показати весь коментар
27.05.2025 14:36 Відповісти
Та нам від того не легше.
показати весь коментар
27.05.2025 14:49 Відповісти
І чого ж ти, екс, тоді, ще у 2014 році, не бумкав у всі дзвони та не стукав у всі барабани, а ось тільки зараз став таким нестерпно розумним?
показати весь коментар
27.05.2025 12:49 Відповісти
Бо президент негр це ще більше непорозуміння ніж те що там сидить зараз
показати весь коментар
27.05.2025 12:53 Відповісти
нажаль дуже багато хто про це забуває. на конкурсі нікчем трумп би зайняв лише друге місце.
показати весь коментар
27.05.2025 13:13 Відповісти
Колір шкіри там ні до чого - просто президенти від Демпартії , ще з часів Рузвельта , чомусь дуже ******* рашку ...((
показати весь коментар
27.05.2025 13:15 Відповісти
не тільки. он буш старший теж дуже любив рашку-совок - шо буквально вмовляв його не розвалювати. а у ж який трумп любитель рашки... до рузвельта ше поки далеко, але шлях вже прокладено.
показати весь коментар
27.05.2025 13:21 Відповісти
NNN "чомусь".... ви не зрозуміли чому? Все банально- бабло, велике бабло.
показати весь коментар
27.05.2025 13:25 Відповісти
"Бабло перемагає зло ..." (с) , але в нашому випадку - бабло зло породжує !
показати весь коментар
27.05.2025 13:44 Відповісти
А пан на додачу до трампізму ще й расист" 😛
показати весь коментар
27.05.2025 14:27 Відповісти
і член партії 3К
показати весь коментар
27.05.2025 14:32 Відповісти
Бий нігерів і расистів!
показати весь коментар
27.05.2025 14:29 Відповісти
Агресію Росії проти України можна було зупинити ще на ранніх етапах, але Захід не використав цієї можливості. Джерело: https://censor.net/ua/n3554574

Але запам'ятайте, що команда Бідона врятувала Україну - не те ,що той гівнюк Трамп .. А те ,що вона могла взагалі не допустити цієї війни - грантоїжки вам не розкажуть..
показати весь коментар
27.05.2025 12:58 Відповісти
"А те ,що вона (команда Бідона) могла взагалі не допустити цієї війни..."

"Фсьовиврьотьті! Вайни би нє било би єслі би прєзєдєнтом омєрікі бил би Трумп!" ©Трумп
показати весь коментар
27.05.2025 14:31 Відповісти
Согласєн .Це всьо -Трамп ... Це він намовив Пу напасти .А бідон- нівчомунєвіноват ..
показати весь коментар
27.05.2025 14:42 Відповісти
Як кажуть євреї, "хорошо быть умным, как моя жена потом!"
показати весь коментар
27.05.2025 13:03 Відповісти
Всі вони стають дуже розумними коли стають ексами.
показати весь коментар
27.05.2025 13:11 Відповісти
Агрессию РФ нужно было остановить 35 лет назад, когда, вы, дебилы "цивилизованного мира" тушёнкой, окорочками и кредитами, откармливали перекрасившихся людоедов, вертухаев, палачей и карателей тюрьмы народов - концлагеря "ссср"
показати весь коментар
27.05.2025 13:13 Відповісти
Так вони й зараз продовжують . Іржавий вже ж пообіцяв ***** зняття санкцій , інвестиції в спільну розробку родовищ , гроші , технології , відновлення газогонів і тд і тп .
США знову , вчергове підставляють плече своєму заклятому ворогу . ! Замість пристрелити скажену собаку , вони її пробують лікувати . пць .
Горбатого могила виправить . ))
показати весь коментар
27.05.2025 13:37 Відповісти
Ще один спеціаліст помахати кулаками після бійки.
показати весь коментар
27.05.2025 13:41 Відповісти
Но с другой стороны, НАТО ничего не должна, Америка ничего не должна, наоборот, Украина должнабыла построить танков, САУ, РСЗО, систем ПВО, крылатых ракет и баллистики больше чем все НАТО вместье взятое, в 20 раз быстрее, в 10 раз дешевле и спасти НАТО от эскалации, Америку от Трампа, Трампа от идиотизма и долгов, ООН от импотенции, Красный Крест от педикулеза, овечек от чеченцев, собачек от корейцев, хороших руских от плохих руских. И тогда США и НАТО смогли бы спокойно торговать с рашкой нефтью, газом, ураном, военными технологиями, инвестировать кацапские нефтедоллары в голливудские боевики и избирательные фонды и чесать языком про ужасную коррупцию, которая мешает членству Украины в НАТО.
показати весь коментар
27.05.2025 13:51 Відповісти
не треба паніки! Будуємо дороги і готуємось до шашликів
показати весь коментар
27.05.2025 14:03 Відповісти
На "ранних этапах" как раз этот дебил был командувачем НАТО. Кому он жалуется?
показати весь коментар
27.05.2025 14:13 Відповісти
 
 