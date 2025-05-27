Агресію РФ можна було зупинити на ранніх етапах, але Захід не використав цієї можливості, - екскомандувач НАТО в Європі Брідлав

Агресію Росії проти України можна було зупинити ще на ранніх етапах, але Захід не використав цієї можливості. Оскільки війна триває вже 11 років, і на початку вона не була такою масштабною, як зараз.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв’ю Radio NV заявив колишній верховний головнокомандувач НАТО генерал Філіп Брідлав.

"Це не було таким масштабним, як зараз, але агресія Путіна триває вже 11 років. І так, слушно запитати: чому ми не вирішили цю проблему? Бо ми просто не зробили це пріоритетом протягом цих 11 років. Були можливості, які Захід просто не використав", - зазначив генерал.

Він додав, що Європа та США знали про плани диктатора Володимира Путіна ще до початку активних бойових дій на Донбасі, після анексії Криму.

"Були пропозиції вжити заходів для гарантування миру - але їх відхиляли як "ескалаційні". Мовляв, це може викликати ще більшу агресію. Але ми нічого не зробили і Росія все одно ескалювала. Ми пропонували розмістити сили, встановити патрулювання повітряного простору - НАТО не ухвалило жодної з цих пропозицій. Якби це було зроблено, нинішня війна могла б бути зовсім іншою. Або взагалі не початися", - підкреслив він.

Брідлав визнав, що в той період "ніхто в НАТО не був готовий ухвалити рішення, які могли б забезпечити мир, в тому числі Сполучені Штати". Щодо нинішньої ситуації генерал пояснив, чому Путін не готовий припинити бойові дії:

"Коли ви питаєте, чому важко - тому що Путін вклав у цю війну надто багато. Якщо він просто відступить - це стане величезною проблемою для нього. Йому треба хоча б якесь "переможне" пояснення для сотень тисяч загиблих і поранених російських солдатів. Тому він продовжує війну, бо мусить. Це ускладнює для Заходу пошук миру", - сказав Брідлав.

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Та наголосив, що мир має бути не лише формальним, а справедливим і тривалим. Він зауважив, що зараз багато хто вимагає жертв лише від України, але "Росія теж має відчути завершення цієї війни".

На його думку, мир неможливий без поступок з боку Кремля:

"Передусім потрібно дочекатися, коли Росія буде готова до переговорів. Наразі вона не має такого наміру. Вони просто тягнуть час, щоб продовжувати війну. Вони не хочуть миру - вони хочуть, щоб Україна капітулювала. Але Україна - велика держава й чудово чинить опір наддержаві. Вона не здасться".

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