США запропонували відновити роботу Ради Росія-НАТО для врегулювання війни в Україні, - Bloomberg
США запропонували відновити роботу Ради Росія-НАТО як один із інструментів для досягнення безпекового компромісу з Москвою та врегулювання війни в Україні.
Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на поінформоване джерело, інформує Цензор.НЕТ.
За даними агентства, нова ініціатива є розширенням попередньої пропозиції США, яка передбачала припинення вогню в обмін на фактичне визнання Криму як російської території та часткове скасування санкцій. Москва від цієї пропозиції раніше ухилилася.
"З того часу США додали до пропозиції нові деталі, зокрема пропозицію відновити переговори з питань безпеки в рамках Ради НАТО-Росія, як повідомило джерело, ознайомлене з питанням, побажавши залишитися анонімним", - йдеться у матеріалі.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Це жах якийсь ...((
Рыжий хер со своей челядью упорно делают вид, чтто не понимают, что, на самом деле, происходит. Послушно выплясыают под Путин бубнёж про угрозу НАТО.
Як приклад канонічної тупості.
от вже не злупилося грендландям!
а всього то потрібно було? - один рудий рахіт..
ось вам!
то ж, чекаємо, коли сша знімуть санкції та почнуть поставки військових технологій. для скорішого вирішення українського конфлікту, звісно.
у вас є свій леxитимний-зелений чорт!
і тут вже плакотня ваша...
На ціх книжках технотріллерах виросли ціле покоління в США у тому числі політики та генерали брали участь у їх написанні. Це для розуміння диспозицій
Дивно дивитися на чудаків, які до цих пір вірять, що Трамп щось там "не зрозумів", або "намагається", або "непослідовний" . . . Це російській кріт, однозначно. Просто не все одразу можна організувати, аби не спалитися. А так, потихеньку, полегеньку . . .
Я би на місці європейців відмовився.