США запропонували відновити роботу Ради Росія-НАТО для врегулювання війни в Україні, - Bloomberg

США запропонували відновити роботу Ради Росія-НАТО як один із інструментів для досягнення безпекового компромісу з Москвою та врегулювання війни в Україні.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на поінформоване джерело, інформує Цензор.НЕТ.

За даними агентства, нова ініціатива є розширенням попередньої пропозиції США, яка передбачала припинення вогню в обмін на фактичне визнання Криму як російської території та часткове скасування санкцій. Москва від цієї пропозиції раніше ухилилася.

"З того часу США додали до пропозиції нові деталі, зокрема пропозицію відновити переговори з питань безпеки в рамках Ради НАТО-Росія, як повідомило джерело, ознайомлене з питанням, побажавши залишитися анонімним", - йдеться у матеріалі.

