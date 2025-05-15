УКР
3 220 36

США запропонували відновити роботу Ради Росія-НАТО для врегулювання війни в Україні, - Bloomberg

сша,росія

США запропонували відновити роботу Ради Росія-НАТО як один із інструментів для досягнення безпекового компромісу з Москвою та врегулювання війни в Україні.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на поінформоване джерело, інформує Цензор.НЕТ.

За даними агентства, нова ініціатива є розширенням попередньої пропозиції США, яка передбачала припинення вогню в обмін на фактичне визнання Криму як російської території та часткове скасування санкцій. Москва від цієї пропозиції раніше ухилилася.

"З того часу США додали до пропозиції нові деталі, зокрема пропозицію відновити переговори з питань безпеки в рамках Ради НАТО-Росія, як повідомило джерело, ознайомлене з питанням, побажавши залишитися анонімним", - йдеться у матеріалі.

+18
Легалізація терористів у повному обсязі. Ще запропонують дати Премію Миру пуйлу і фсьо.
показати весь коментар
15.05.2025 15:35 Відповісти
+16
ІДІОТИ!!!
показати весь коментар
15.05.2025 15:34 Відповісти
+12
Віддайте Аляску, Каліфорнію для врегулювання війни в Україні
показати весь коментар
15.05.2025 15:34 Відповісти
ІДІОТИ!!!
показати весь коментар
15.05.2025 15:34 Відповісти
Ні путін заплатив.Трампу.
показати весь коментар
15.05.2025 15:40 Відповісти
Віддайте Аляску, Каліфорнію для врегулювання війни в Україні
показати весь коментар
15.05.2025 15:34 Відповісти
дайте-віддайте на іншій гілці...
показати весь коментар
15.05.2025 15:36 Відповісти
та ясна руда гуйня...
показати весь коментар
15.05.2025 15:35 Відповісти
Легалізація терористів у повному обсязі. Ще запропонують дати Премію Миру пуйлу і фсьо.
показати весь коментар
15.05.2025 15:35 Відповісти
Рейган в гробу переворачивается....
показати весь коментар
15.05.2025 15:35 Відповісти
Угу , а потім нова "перезагрузка" і в ***** буде ще 10 років ...
Це жах якийсь ...((
показати весь коментар
15.05.2025 15:35 Відповісти
О, та шо там "мєлочитись" - давайте прямо приймайте без зволікань до НАТО. Разом з Угорщиною та Словаччиною як раз будуть діяти синхронно.
показати весь коментар
15.05.2025 15:36 Відповісти
Та приймайте вже кацапстан 51 штатом, дб, бл.!
показати весь коментар
15.05.2025 15:37 Відповісти
... для досягнення безпекового компромісу з Москвою.

Рыжий хер со своей челядью упорно делают вид, чтто не понимают, что, на самом деле, происходит. Послушно выплясыают под Путин бубнёж про угрозу НАТО.
показати весь коментар
15.05.2025 15:37 Відповісти
Ну хоч краплину логіки знайти в діях трампонів....Марно.🤦
показати весь коментар
15.05.2025 15:37 Відповісти
вони там зовсім їбануті?
показати весь коментар
15.05.2025 15:38 Відповісти
Степінь тупості спроб трумпа "відірвати парашу від коммі_Китаю" ще увійде до підручників з міжнародної політики.

Як приклад канонічної тупості.
показати весь коментар
15.05.2025 15:38 Відповісти
Ви ще в дупу ху"ло поцілуйте, врегуліровщики недолугі.
показати весь коментар
15.05.2025 15:39 Відповісти
але спочятку все таки Грендландія,
от вже не злупилося грендландям!
а всього то потрібно було? - один рудий рахіт..
показати весь коментар
15.05.2025 15:42 Відповісти
Дегенерат Краснов старанно виконує план кремлівських чортів.
показати весь коментар
15.05.2025 15:44 Відповісти
Це повний сюр, чи ще ні? 🤬
показати весь коментар
15.05.2025 15:44 Відповісти
компроміс з терористом, це шось за межами здорового глузду
показати весь коментар
15.05.2025 15:45 Відповісти
всі вже забули, як ми тут реготали, шо треба почекати коли сша запросить кацапію, до нато.
ось вам!
то ж, чекаємо, коли сша знімуть санкції та почнуть поставки військових технологій. для скорішого вирішення українського конфлікту, звісно.
показати весь коментар
15.05.2025 15:48 Відповісти
Рудий чорт все робить щоб легалізувати рашиський режим ,вже всі зрозуміли що агент краснов не вигадка.
показати весь коментар
15.05.2025 15:49 Відповісти
рудий чорт все таки спершу до американців і їм за це плакати.
у вас є свій леxитимний-зелений чорт!
і тут вже плакотня ваша...
показати весь коментар
15.05.2025 15:59 Відповісти
а ми не згодні ні на кацапню ні на забубялово довічно!
показати весь коментар
15.05.2025 16:27 Відповісти
А ще Трамп може на відео стати і смоктати Путіну - тоді РФ буде така хороша що подумає як допомогти США
показати весь коментар
15.05.2025 15:54 Відповісти
Це вже якийсь позор
показати весь коментар
15.05.2025 15:57 Відповісти
дожилися.. США, які стали за епохи Трумпа сильно-дуже великими))), натепер вже закликають вести переговори з терористами, шоб сподобатися світовим людожерам..
показати весь коментар
15.05.2025 16:01 Відповісти
73% віодсотків ідіотів в кожній країні завжди знайдеться!
показати весь коментар
15.05.2025 16:09 Відповісти
"Отримавши від ЦРУ звістку про заплановане вторгнення Китаю, президент США Джек Раян переконує НАТО прийняти до себе Росію, збройні сили якої на той момент являли собою рештки колишньої військової могутності. А російському президенту обіцяє військову допомогу та ділиться розвідувальною інформацією. Коли китайці вдираються до Сибіру, росіяни відбивають їх напад за допомогою Сполучених Штатів та підрозділів морських котиків SEALs Rainbow Six, спричиняючи великі втрати з боку Китаю." Том Кленсі

На ціх книжках технотріллерах виросли ціле покоління в США у тому числі політики та генерали брали участь у їх написанні. Це для розуміння диспозицій
показати весь коментар
15.05.2025 16:11 Відповісти
Штати стали порваними штанцями.
показати весь коментар
15.05.2025 16:16 Відповісти
*****, таке враження, що "руде лайно" просто знущається з усього цивілізованого Світу...
показати весь коментар
15.05.2025 16:23 Відповісти
Повертаються до нормального рівня відносин потихеньку . . .

Дивно дивитися на чудаків, які до цих пір вірять, що Трамп щось там "не зрозумів", або "намагається", або "непослідовний" . . . Це російській кріт, однозначно. Просто не все одразу можна організувати, аби не спалитися. А так, потихеньку, полегеньку . . .

Я би на місці європейців відмовився.
показати весь коментар
15.05.2025 16:28 Відповісти
Та поцілуйте вже ***** у дупу і оголосіть стратегічним партнером Америки.
показати весь коментар
15.05.2025 16:31 Відповісти
Та вже давайте кацапів до НАТО приймайте,чого вже там.
показати весь коментар
15.05.2025 16:40 Відповісти
Та чого мєлочітся? Прийняти Рашку в НАТу і усьо тут... і
показати весь коментар
15.05.2025 16:45 Відповісти
Курс неправильний, москальщину необхідно ізолювати від цивілізації задля збереження життя людства на планеті.
показати весь коментар
15.05.2025 18:10 Відповісти
А я пропоную дозволити пуйлу накласти велику купу на рудий чуб.
показати весь коментар
15.05.2025 18:31 Відповісти
 
 