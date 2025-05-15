США предложили возобновить работу Совета Россия-НАТО для урегулирования войны в Украине, - Bloomberg
США предложили возобновить работу Совета Россия-НАТО как один из инструментов для достижения компромисса по безопасности с Москвой и урегулирования войны в Украине.
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на информированный источник, информирует Цензор.НЕТ.
По данным агентства, новая инициатива является расширением предыдущего предложения США, которое предусматривало прекращение огня в обмен на фактическое признание Крыма как российской территории и частичную отмену санкций. Москва от этого предложения ранее уклонилась.
"С тех пор США добавили к предложению новые детали, в частности предложение возобновить переговоры по вопросам безопасности в рамках Совета НАТО-Россия, как сообщил источник, знакомый с вопросом, пожелавший остаться анонимным", - говорится в материале.
Це жах якийсь ...((
Рыжий хер со своей челядью упорно делают вид, чтто не понимают, что, на самом деле, происходит. Послушно выплясыают под Путин бубнёж про угрозу НАТО.
Як приклад канонічної тупості.
от вже не злупилося грендландям!
а всього то потрібно було? - один рудий рахіт..
ось вам!
то ж, чекаємо, коли сша знімуть санкції та почнуть поставки військових технологій. для скорішого вирішення українського конфлікту, звісно.
у вас є свій леxитимний-зелений чорт!
і тут вже плакотня ваша...
На ціх книжках технотріллерах виросли ціле покоління в США у тому числі політики та генерали брали участь у їх написанні. Це для розуміння диспозицій
Дивно дивитися на чудаків, які до цих пір вірять, що Трамп щось там "не зрозумів", або "намагається", або "непослідовний" . . . Це російській кріт, однозначно. Просто не все одразу можна організувати, аби не спалитися. А так, потихеньку, полегеньку . . .
Я би на місці європейців відмовився.