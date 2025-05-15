РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9812 посетителей онлайн
Новости Урегулирование войні Макрон Отношение к вдовам оккупантов в России
3 220 36

США предложили возобновить работу Совета Россия-НАТО для урегулирования войны в Украине, - Bloomberg

сша,росія

США предложили возобновить работу Совета Россия-НАТО как один из инструментов для достижения компромисса по безопасности с Москвой и урегулирования войны в Украине.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на информированный источник, информирует Цензор.НЕТ.

По данным агентства, новая инициатива является расширением предыдущего предложения США, которое предусматривало прекращение огня в обмен на фактическое признание Крыма как российской территории и частичную отмену санкций. Москва от этого предложения ранее уклонилась.

"С тех пор США добавили к предложению новые детали, в частности предложение возобновить переговоры по вопросам безопасности в рамках Совета НАТО-Россия, как сообщил источник, знакомый с вопросом, пожелавший остаться анонимным", - говорится в материале.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мой приоритет - прекратить конфликты, а не начинать их, - Трамп

Автор: 

НАТО (10256) россия (96924) США (27745)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+18
Легалізація терористів у повному обсязі. Ще запропонують дати Премію Миру пуйлу і фсьо.
показать весь комментарий
15.05.2025 15:35 Ответить
+16
ІДІОТИ!!!
показать весь комментарий
15.05.2025 15:34 Ответить
+12
Віддайте Аляску, Каліфорнію для врегулювання війни в Україні
показать весь комментарий
15.05.2025 15:34 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ІДІОТИ!!!
показать весь комментарий
15.05.2025 15:34 Ответить
Ні путін заплатив.Трампу.
показать весь комментарий
15.05.2025 15:40 Ответить
Віддайте Аляску, Каліфорнію для врегулювання війни в Україні
показать весь комментарий
15.05.2025 15:34 Ответить
дайте-віддайте на іншій гілці...
показать весь комментарий
15.05.2025 15:36 Ответить
та ясна руда гуйня...
показать весь комментарий
15.05.2025 15:35 Ответить
Легалізація терористів у повному обсязі. Ще запропонують дати Премію Миру пуйлу і фсьо.
показать весь комментарий
15.05.2025 15:35 Ответить
Рейган в гробу переворачивается....
показать весь комментарий
15.05.2025 15:35 Ответить
Угу , а потім нова "перезагрузка" і в ***** буде ще 10 років ...
Це жах якийсь ...((
показать весь комментарий
15.05.2025 15:35 Ответить
О, та шо там "мєлочитись" - давайте прямо приймайте без зволікань до НАТО. Разом з Угорщиною та Словаччиною як раз будуть діяти синхронно.
показать весь комментарий
15.05.2025 15:36 Ответить
Та приймайте вже кацапстан 51 штатом, дб, бл.!
показать весь комментарий
15.05.2025 15:37 Ответить
... для досягнення безпекового компромісу з Москвою.

Рыжий хер со своей челядью упорно делают вид, чтто не понимают, что, на самом деле, происходит. Послушно выплясыают под Путин бубнёж про угрозу НАТО.
показать весь комментарий
15.05.2025 15:37 Ответить
Ну хоч краплину логіки знайти в діях трампонів....Марно.🤦
показать весь комментарий
15.05.2025 15:37 Ответить
вони там зовсім їбануті?
показать весь комментарий
15.05.2025 15:38 Ответить
Степінь тупості спроб трумпа "відірвати парашу від коммі_Китаю" ще увійде до підручників з міжнародної політики.

Як приклад канонічної тупості.
показать весь комментарий
15.05.2025 15:38 Ответить
Ви ще в дупу ху"ло поцілуйте, врегуліровщики недолугі.
показать весь комментарий
15.05.2025 15:39 Ответить
але спочятку все таки Грендландія,
от вже не злупилося грендландям!
а всього то потрібно було? - один рудий рахіт..
показать весь комментарий
15.05.2025 15:42 Ответить
Дегенерат Краснов старанно виконує план кремлівських чортів.
показать весь комментарий
15.05.2025 15:44 Ответить
Це повний сюр, чи ще ні? 🤬
показать весь комментарий
15.05.2025 15:44 Ответить
компроміс з терористом, це шось за межами здорового глузду
показать весь комментарий
15.05.2025 15:45 Ответить
всі вже забули, як ми тут реготали, шо треба почекати коли сша запросить кацапію, до нато.
ось вам!
то ж, чекаємо, коли сша знімуть санкції та почнуть поставки військових технологій. для скорішого вирішення українського конфлікту, звісно.
показать весь комментарий
15.05.2025 15:48 Ответить
Рудий чорт все робить щоб легалізувати рашиський режим ,вже всі зрозуміли що агент краснов не вигадка.
показать весь комментарий
15.05.2025 15:49 Ответить
рудий чорт все таки спершу до американців і їм за це плакати.
у вас є свій леxитимний-зелений чорт!
і тут вже плакотня ваша...
показать весь комментарий
15.05.2025 15:59 Ответить
а ми не згодні ні на кацапню ні на забубялово довічно!
показать весь комментарий
15.05.2025 16:27 Ответить
А ще Трамп може на відео стати і смоктати Путіну - тоді РФ буде така хороша що подумає як допомогти США
показать весь комментарий
15.05.2025 15:54 Ответить
Це вже якийсь позор
показать весь комментарий
15.05.2025 15:57 Ответить
дожилися.. США, які стали за епохи Трумпа сильно-дуже великими))), натепер вже закликають вести переговори з терористами, шоб сподобатися світовим людожерам..
показать весь комментарий
15.05.2025 16:01 Ответить
73% віодсотків ідіотів в кожній країні завжди знайдеться!
показать весь комментарий
15.05.2025 16:09 Ответить
"Отримавши від ЦРУ звістку про заплановане вторгнення Китаю, президент США Джек Раян переконує НАТО прийняти до себе Росію, збройні сили якої на той момент являли собою рештки колишньої військової могутності. А російському президенту обіцяє військову допомогу та ділиться розвідувальною інформацією. Коли китайці вдираються до Сибіру, росіяни відбивають їх напад за допомогою Сполучених Штатів та підрозділів морських котиків SEALs Rainbow Six, спричиняючи великі втрати з боку Китаю." Том Кленсі

На ціх книжках технотріллерах виросли ціле покоління в США у тому числі політики та генерали брали участь у їх написанні. Це для розуміння диспозицій
показать весь комментарий
15.05.2025 16:11 Ответить
Штати стали порваними штанцями.
показать весь комментарий
15.05.2025 16:16 Ответить
*****, таке враження, що "руде лайно" просто знущається з усього цивілізованого Світу...
показать весь комментарий
15.05.2025 16:23 Ответить
Повертаються до нормального рівня відносин потихеньку . . .

Дивно дивитися на чудаків, які до цих пір вірять, що Трамп щось там "не зрозумів", або "намагається", або "непослідовний" . . . Це російській кріт, однозначно. Просто не все одразу можна організувати, аби не спалитися. А так, потихеньку, полегеньку . . .

Я би на місці європейців відмовився.
показать весь комментарий
15.05.2025 16:28 Ответить
Та поцілуйте вже ***** у дупу і оголосіть стратегічним партнером Америки.
показать весь комментарий
15.05.2025 16:31 Ответить
Та вже давайте кацапів до НАТО приймайте,чого вже там.
показать весь комментарий
15.05.2025 16:40 Ответить
Та чого мєлочітся? Прийняти Рашку в НАТу і усьо тут... і
показать весь комментарий
15.05.2025 16:45 Ответить
Курс неправильний, москальщину необхідно ізолювати від цивілізації задля збереження життя людства на планеті.
показать весь комментарий
15.05.2025 18:10 Ответить
А я пропоную дозволити пуйлу накласти велику купу на рудий чуб.
показать весь комментарий
15.05.2025 18:31 Ответить
 
 