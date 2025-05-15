США предложили возобновить работу Совета Россия-НАТО для урегулирования войны в Украине, - Bloomberg

США предложили возобновить работу Совета Россия-НАТО как один из инструментов для достижения компромисса по безопасности с Москвой и урегулирования войны в Украине.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на информированный источник, информирует Цензор.НЕТ.

По данным агентства, новая инициатива является расширением предыдущего предложения США, которое предусматривало прекращение огня в обмен на фактическое признание Крыма как российской территории и частичную отмену санкций. Москва от этого предложения ранее уклонилась.

"С тех пор США добавили к предложению новые детали, в частности предложение возобновить переговоры по вопросам безопасности в рамках Совета НАТО-Россия, как сообщил источник, знакомый с вопросом, пожелавший остаться анонимным", - говорится в материале.

