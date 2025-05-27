Украинский дрон на оптоволокне пролетел 42 километра и уничтожил вражеский танк в ангаре возле Мариуполя. ВИДЕО
Оператор украинского дрона на оптоволокне пролетел 42 километра и уничтожил вражеский танк в ангаре вблизи Мариуполя.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки опубликована в соцсетях.
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+15 Amber
показать весь комментарий27.05.2025 13:47 Ссылка
+12 Владислав Александрович #602971
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+8 Русский Алкаш
показать весь комментарий27.05.2025 13:26 Ссылка
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2 мільярди євро лежить без діла, чекає розпилу. І це тільки за рік надонатили.
А відео вражає, особливо геймерів.
Дякуємо Петру Олексійовичу за постійну допомогу нашій арміі !!