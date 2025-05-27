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Новости Развитие производства дронов в Украине
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Украинский дрон на оптоволокне пролетел 42 километра и уничтожил вражеский танк в ангаре возле Мариуполя. ВИДЕО

Оператор украинского дрона на оптоволокне пролетел 42 километра и уничтожил вражеский танк в ангаре вблизи Мариуполя.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки опубликована в соцсетях.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Украине разработали дрон "Батяр", похожий на российско-иранский "Шахед". ФОТО

Автор: 

армия РФ (19562) Мариуполь (5723) танк (2269) уничтожение (7156) Донецкая область (9910) дроны (4049) Мариупольский район (36)


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Топ комментарии
+15
Дрони на оптоволокні доставляє нашим Воінам Петро Порошенко !!
Дякуємо Петру Олексійовичу за постійну допомогу нашій арміі !!
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27.05.2025 13:47
+12
Можемо коли хочемо. Зараз би на такі дрони витратити кошти з Енергоатому, куди українці справно донатять щомісяця...
2 мільярди євро лежить без діла, чекає розпилу. І це тільки за рік надонатили.
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27.05.2025 13:03
+8
Виробник FPV, Україна. Вага разом з бобиною 6 кг. А якщо підприємство звільнити від усіх податків, то там десь 3000-6000 грн було би.
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27.05.2025 13:26
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Нє, Алєкс Скєла врізався у віконце каси.
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27.05.2025 13:20 Ответить
Можемо коли хочемо. Зараз би на такі дрони витратити кошти з Енергоатому, куди українці справно донатять щомісяця...
2 мільярди євро лежить без діла, чекає розпилу. І це тільки за рік надонатили.
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27.05.2025 13:03 Ответить
Это шо кабель 42км тянулся? Или как это работает
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27.05.2025 13:07 Ответить
Ой не питайте кумe Дрон тягне 42 км кабелю.
А відео вражає, особливо геймерів.
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27.05.2025 13:12 Ответить
кабель продається бухтами по 50км - розмір бухти досить компактний і коштує менше $500
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27.05.2025 13:14 Ответить
А ще недавно 5км 1000 дол.
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27.05.2025 13:15 Ответить
Виробник FPV, Україна. Вага разом з бобиною 6 кг. А якщо підприємство звільнити від усіх податків, то там десь 3000-6000 грн було би.
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27.05.2025 13:26 Ответить
968 € - 50km
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27.05.2025 13:28 Ответить
Так, як і в росіян, що тебе смущає?
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27.05.2025 13:21 Ответить
Дрон во время полета производит оптоволокно необходимой длины
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27.05.2025 13:24 Ответить
потом - отстрелялся и аккуратненько наматывает волокно обратно в бухту
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27.05.2025 13:56 Ответить
Дрон на оптоволокні може у закритому приміщенні розвертатися на 360°?!
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27.05.2025 13:18 Ответить
Так, розворот вражає, особливо комп'ютерних геймерів.

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27.05.2025 13:35 Ответить
А що,думаєте ребро жорсткості кабеля не дозволить?
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27.05.2025 13:37 Ответить
що саме вас так дивує?
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27.05.2025 14:05 Ответить
ще 10 раз по 42, і до мацкви можна буде літати..
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27.05.2025 13:19 Ответить
Значит нужно запустить 10 дронов!
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27.05.2025 13:25 Ответить
+
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27.05.2025 13:23 Ответить
Це неймовірно. Якщо це правда, а це правда - це реальний прорив за лінію фронту - що гарячий ніж в масло...! Респект!
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27.05.2025 13:30 Ответить
Якщо це правда , то це пи.да всьому , думаєш тільки у нас волокно такої довжини є ((
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27.05.2025 15:37 Ответить
А який сенс їм брехати. Теоретично це можливо. Перевірити неможливо
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27.05.2025 13:41 Ответить
Дрони на оптоволокні доставляє нашим Воінам Петро Порошенко !!
Дякуємо Петру Олексійовичу за постійну допомогу нашій арміі !!
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27.05.2025 13:47 Ответить
У того, хто тре коменти, на долонях ростиме волосся!
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27.05.2025 14:30 Ответить
Може 102км?
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27.05.2025 14:58 Ответить
Переживаєш щоб у Польщі тебе таким дроном не дістали ?
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27.05.2025 15:38 Ответить
Це відео вчора виклали " Птахи Мадяра". До Маріуполя вони ну ніяк долетіти не могли. Хто це написав не уважно дивився той відеоролик. А кацапи поки що нас випереджають саме в таких дронах. І велика подяка інженерам " Птахів" що змогли зробити таку систему. Сподіваюсь що вони зможуть масштабувати її і поширити в військах.
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27.05.2025 19:37 Ответить
 
 