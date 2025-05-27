РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11334 посетителя онлайн
Новости Разрешение на дальнобойные удары по РФ
1 086 13

Снятия ограничений на удары по РФ западным оружием недостаточно, Украине нужно наращивать производство, - нардеп "Голоса", воин Костенко

Дальнобойные удары по РФ западным оружием. Что говорят в Раде

Решение европейских партнеров о снятии ограничения на применение их оружия для ударов по РФ и предоставление дополнительных средств усилит позиции Украины на поле боя, но чтобы выиграть войну этого мало.

Об этом заявил секретарь парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, полковник СБУ Роман Костенко, передает Цензор.НЕТ.

"Объективно не могу сказать, что эти ракеты существенно изменят ситуацию на поле боя. Мы и так сотнями наносим удары по российской территории средствами собственного производства. Это нас усилит, но все будет зависеть от тактики использования", - отметил парламентарий.

Костенко отметил, что нужно иметь большое количество всего вооружения и тогда ситуация изменится в пользу Украины.

"Это нам даст дополнительные возможности, но не стоит преувеличивать их значение в плане ведения такой войны, которая есть сейчас и тех средств, которые есть у РФ. Поэтому нам надо комплексно наращивать все виды вооружений: от стрелкового до дронов и ракет. Только так можно выиграть войну. Не существует сейчас одного какого-то оружия, которое способно изменить что-то на поле боя", - подытожил нардеп.

Читайте: Украина может изготовить до 10 миллионов дронов за год, - Костенко

Автор: 

оружие (10242) Костенко Роман (168)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+5
Україні треба нарощувати виробництво

Україні - треба. Зеленим гнидам - не треба. Не встигають все вкрасти.
Цікаво - воїн Костенко на чиєму боці - на боці зелених гнид, чи на боці України?
Бо це абсолютно несумісні позиції.
показать весь комментарий
27.05.2025 13:58
+4
Зелень тільки кількість пустопорожніх заяв нарощує
показать весь комментарий
27.05.2025 14:00
+3
ну с такими командирами и депутатами и ядерной бомбы будет не достаточно чтоб выиграть войну, тут явно проблема не в оружении, а в принятых решениях и организации войск ну и пиаркомпании вечные для поднятия духа депутатам
показать весь комментарий
27.05.2025 14:00
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Україні треба нарощувати виробництво

Україні - треба. Зеленим гнидам - не треба. Не встигають все вкрасти.
Цікаво - воїн Костенко на чиєму боці - на боці зелених гнид, чи на боці України?
Бо це абсолютно несумісні позиції.
показать весь комментарий
27.05.2025 13:58 Ответить
Біженцю, що живе в Німетчині, можна казати те, що не можна казати укрвійськовому. Політика має бути окремо, а військові окремо.
показать весь комментарий
27.05.2025 14:16 Ответить
Зі всією повагою да пана Костенка.
Пан Костенко так ніби вже ж не військовий - він аж цілий народний депутат.
Але язика тримає в теплому місці на прив'язі, як військовий?
Нахріна тоді став депутатом?
показать весь комментарий
27.05.2025 14:19 Ответить
ну с такими командирами и депутатами и ядерной бомбы будет не достаточно чтоб выиграть войну, тут явно проблема не в оружении, а в принятых решениях и организации войск ну и пиаркомпании вечные для поднятия духа депутатам
показать весь комментарий
27.05.2025 14:00 Ответить
Зелень тільки кількість пустопорожніх заяв нарощує
показать весь комментарий
27.05.2025 14:00 Ответить
але ж цей костенко із партії голос, лідер якої втік з ради, тиняється межи людьми, на роботу не ходить...що ж то за партія така?...
адже це друга партія каналу 1+1...серіал Слуга народу і конкурс Голос країни, де ваеарчук був у журі
показать весь комментарий
27.05.2025 16:28 Ответить
Что он несет. Никто не запрещал этому депутату бить по рашке своим оружием.
показать весь комментарий
27.05.2025 14:02 Ответить
Стелиться соломка під те що далекобійної зброї від Заходу не буде.
показать весь комментарий
27.05.2025 14:03 Ответить
виготовляйте свою далекобійну зброю, тоді ніяких дозволів на удари по території рашки просити не потрібно.
Ой, я ж забув, що за більш, ніж 3 роки повномасштабного вторгнення, далекобійних ракет, так і не спромоглися виготовити.
показать весь комментарий
27.05.2025 14:08 Ответить
Спочатку треба припинити Велике Крадівництво. А потім почати Велике Садівництво(зелених гнид). Але спочатку - вибори
показать весь комментарий
27.05.2025 14:10 Ответить
Походу зняли обмеження на використання того, чого вже давно немає в наявності, і далеко не факт, що буде.
показать весь комментарий
27.05.2025 16:43 Ответить
 
 