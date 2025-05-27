Снятия ограничений на удары по РФ западным оружием недостаточно, Украине нужно наращивать производство, - нардеп "Голоса", воин Костенко
Решение европейских партнеров о снятии ограничения на применение их оружия для ударов по РФ и предоставление дополнительных средств усилит позиции Украины на поле боя, но чтобы выиграть войну этого мало.
Об этом заявил секретарь парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, полковник СБУ Роман Костенко, передает Цензор.НЕТ.
"Объективно не могу сказать, что эти ракеты существенно изменят ситуацию на поле боя. Мы и так сотнями наносим удары по российской территории средствами собственного производства. Это нас усилит, но все будет зависеть от тактики использования", - отметил парламентарий.
Костенко отметил, что нужно иметь большое количество всего вооружения и тогда ситуация изменится в пользу Украины.
"Это нам даст дополнительные возможности, но не стоит преувеличивать их значение в плане ведения такой войны, которая есть сейчас и тех средств, которые есть у РФ. Поэтому нам надо комплексно наращивать все виды вооружений: от стрелкового до дронов и ракет. Только так можно выиграть войну. Не существует сейчас одного какого-то оружия, которое способно изменить что-то на поле боя", - подытожил нардеп.
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Україні - треба. Зеленим гнидам - не треба. Не встигають все вкрасти.
Цікаво - воїн Костенко на чиєму боці - на боці зелених гнид, чи на боці України?
Бо це абсолютно несумісні позиції.
Пан Костенко так ніби вже ж не військовий - він аж цілий народний депутат.
Але язика тримає в теплому місці на прив'язі, як військовий?
Нахріна тоді став депутатом?
адже це друга партія каналу 1+1...серіал Слуга народу і конкурс Голос країни, де ваеарчук був у журі
Ой, я ж забув, що за більш, ніж 3 роки повномасштабного вторгнення, далекобійних ракет, так і не спромоглися виготовити.