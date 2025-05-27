Зняття обмежень на удари по РФ західною зброєю недостатньо, Україні треба нарощувати виробництво, - нардеп "Голосу", воїн Костенко

Рішення європейських партнерів щодо зняття обмеження на застосування їхньої зброї для ударів по РФ та надання додаткових засобів посилять позиції України на полі бою, але щоб виграти війну цього мало.

Про це заявив секретар парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, полковник СБУ Роман Костенко, передає Цензор.НЕТ.

"Обʼєктивно не можу сказати, що ці ракети суттєво змінять ситуацію на полі бою. Ми і так сотнями завдаємо ударів по російській території засобами власного виробництва. Це нас посилить, але все буде залежати від тактики використання", - зазначив парламентар.

Костенко наголосив, що потрібно мати велику кількість усього озброєння і тоді ситуація зміниться на користь України.

"Це нам дасть додаткові можливості, але не варто перебільшувати їх значення в плані ведення такої війни, яка є зараз і тих засобів, які є в РФ. Тому нам треба комплексно нарощувати всі види озброєнь: від стрілецької до дронів і ракет. Тільки так можна виграти війну. Не існує зараз однієї якоїсь зброї, яка здатна змінити щось на полі бою", - підсумував нардеп.

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