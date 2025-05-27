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Новини Дозвіл на далекобійні удари по РФ
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Зняття обмежень на удари по РФ західною зброєю недостатньо, Україні треба нарощувати виробництво, - нардеп "Голосу", воїн Костенко

Далекобійні удари по РФ західною зброєю. Що кажуть в Раді

Рішення європейських партнерів щодо зняття обмеження на застосування їхньої зброї для ударів по РФ та надання додаткових засобів посилять позиції України на полі бою, але щоб виграти війну цього мало.

Про це заявив секретар парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, полковник СБУ Роман Костенко, передає Цензор.НЕТ.

"Обʼєктивно не можу сказати, що ці ракети суттєво змінять ситуацію на полі бою. Ми і так сотнями завдаємо ударів по російській території засобами власного виробництва. Це нас посилить, але все буде залежати від тактики використання", - зазначив парламентар.

Костенко наголосив, що потрібно мати велику кількість усього озброєння і тоді ситуація зміниться на користь України.

"Це нам дасть додаткові можливості, але не варто перебільшувати їх значення в плані ведення такої війни, яка є зараз і тих засобів, які є в РФ. Тому нам треба комплексно нарощувати всі види озброєнь: від стрілецької до дронів і ракет. Тільки так можна виграти війну. Не існує зараз однієї якоїсь зброї, яка здатна змінити щось на полі бою", - підсумував нардеп.

Читайте: Україна може виготовити до 10 мільйонів дронів за рік, - Костенко

Автор: 

зброя (7505) Костенко Роман (207)


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Топ коментарі
+3
Україні треба нарощувати виробництво

Україні - треба. Зеленим гнидам - не треба. Не встигають все вкрасти.
Цікаво - воїн Костенко на чиєму боці - на боці зелених гнид, чи на боці України?
Бо це абсолютно несумісні позиції.
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27.05.2025 13:58
+3
Зелень тільки кількість пустопорожніх заяв нарощує
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27.05.2025 14:00
+3
Что он несет. Никто не запрещал этому депутату бить по рашке своим оружием.
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27.05.2025 14:02
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Україні треба нарощувати виробництво

Україні - треба. Зеленим гнидам - не треба. Не встигають все вкрасти.
Цікаво - воїн Костенко на чиєму боці - на боці зелених гнид, чи на боці України?
Бо це абсолютно несумісні позиції.
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27.05.2025 13:58 Відповісти
Біженцю, що живе в Німетчині, можна казати те, що не можна казати укрвійськовому. Політика має бути окремо, а військові окремо.
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27.05.2025 14:16 Відповісти
Зі всією повагою да пана Костенка.
Пан Костенко так ніби вже ж не військовий - він аж цілий народний депутат.
Але язика тримає в теплому місці на прив'язі, як військовий?
Нахріна тоді став депутатом?
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27.05.2025 14:19 Відповісти
ну с такими командирами и депутатами и ядерной бомбы будет не достаточно чтоб выиграть войну, тут явно проблема не в оружении, а в принятых решениях и организации войск ну и пиаркомпании вечные для поднятия духа депутатам
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27.05.2025 14:00 Відповісти
Зелень тільки кількість пустопорожніх заяв нарощує
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27.05.2025 14:00 Відповісти
але ж цей костенко із партії голос, лідер якої втік з ради, тиняється межи людьми, на роботу не ходить...що ж то за партія така?...
адже це друга партія каналу 1+1...серіал Слуга народу і конкурс Голос країни, де ваеарчук був у журі
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27.05.2025 16:28 Відповісти
Что он несет. Никто не запрещал этому депутату бить по рашке своим оружием.
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27.05.2025 14:02 Відповісти
Стелиться соломка під те що далекобійної зброї від Заходу не буде.
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27.05.2025 14:03 Відповісти
виготовляйте свою далекобійну зброю, тоді ніяких дозволів на удари по території рашки просити не потрібно.
Ой, я ж забув, що за більш, ніж 3 роки повномасштабного вторгнення, далекобійних ракет, так і не спромоглися виготовити.
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27.05.2025 14:08 Відповісти
Спочатку треба припинити Велике Крадівництво. А потім почати Велике Садівництво(зелених гнид). Але спочатку - вибори
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27.05.2025 14:10 Відповісти
Походу зняли обмеження на використання того, чого вже давно немає в наявності, і далеко не факт, що буде.
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27.05.2025 16:43 Відповісти
 
 