Россияне строят на ВОТ электролинию для незаконного перезапуска ЗАЭС, - Greenpeace

На временно оккупированных Россией территории Запорожской и Донецкой областей российские инженеры возводят высоковольтную линию электропередачи, которая может служить для перезапуска оккупированной Запорожской АЭС.

Об этом говорится в отчете международной природоохранной организации Greenpeace, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что строительные работы россиян продолжаются к западу от Бердянска, Запорожская область, и к северо-западу от Мариуполя, Донецкая область.

"Спутниковый анализ международной экологической организации обнаружил строительство новой высоковольтной линии электропередач для Запорожской АЭС на временно оккупированных территориях Запорожской и Донецкой областей. Визуальная идентификация этих объектов подтверждает намерения "Росатома" перезапустить ядерные реакторы на ЗАЭС", - сказано в сообщении.

В организации рассказали, что по состоянию на 23 мая 2025 года построено 90 км линии с установленными опорами. При этом с 11 по 22 мая 2025 года было возведено 15 опор и более 5 км линии электропередач от восточной части Тополиного, что к северу от Мариуполя. Вероятно, до конца мая будет продолжаться строительство через Кальчицкое водохранилище.

Отмечается, что на снимках до февраля 2025 года не видно никаких признаков строительства.

"Учитывая нынешнюю локацию строительства, Greenpeace прогнозирует, что линия будет продлена еще на 100 км на запад до оккупированного Мелитополя (Запорожская обл.), где ее должны подключить к подстанции 330 кВ. В восточном направлении линия должна быть соединена с подстанцией 750/330 кВ к северу от оккупированного Мариуполя (Донецкая обл.)", - говорится в сообщении.

В Greenpeace рассказали, что строительство линии координируется Черноморским региональным диспетчерским управлением оккупационного филиала АО "СО ЕЭС" - это структура, которая осуществляет централизованное оперативно-диспетчерское управление в объединенной энергосистеме России.

Greenpeace предупреждает, что планы "Росатома" по перезапуску реакторов ЗАЭС несут очень серьезные риски для ядерной безопасности. В частности, речь идет об изношенности оборудования, нехватке опытного персонала на станции, отсутствии циркуляции воды для охлаждения.

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