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Новости Оккупация Россией ЗАЭС
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Россияне строят на ВОТ электролинию для незаконного перезапуска ЗАЭС, - Greenpeace

рф хочет перезапустить ЗАЭС

На временно оккупированных Россией территории Запорожской и Донецкой областей российские инженеры возводят высоковольтную линию электропередачи, которая может служить для перезапуска оккупированной Запорожской АЭС.

Об этом говорится в отчете международной природоохранной организации Greenpeace, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что строительные работы россиян продолжаются к западу от Бердянска, Запорожская область, и к северо-западу от Мариуполя, Донецкая область.

спутниковые снимки

"Спутниковый анализ международной экологической организации обнаружил строительство новой высоковольтной линии электропередач для Запорожской АЭС на временно оккупированных территориях Запорожской и Донецкой областей. Визуальная идентификация этих объектов подтверждает намерения "Росатома" перезапустить ядерные реакторы на ЗАЭС", - сказано в сообщении.

В организации рассказали, что по состоянию на 23 мая 2025 года построено 90 км линии с установленными опорами. При этом с 11 по 22 мая 2025 года было возведено 15 опор и более 5 км линии электропередач от восточной части Тополиного, что к северу от Мариуполя. Вероятно, до конца мая будет продолжаться строительство через Кальчицкое водохранилище.

спутниковые снимки

спутниковые снимки

Отмечается, что на снимках до февраля 2025 года не видно никаких признаков строительства.

"Учитывая нынешнюю локацию строительства, Greenpeace прогнозирует, что линия будет продлена еще на 100 км на запад до оккупированного Мелитополя (Запорожская обл.), где ее должны подключить к подстанции 330 кВ. В восточном направлении линия должна быть соединена с подстанцией 750/330 кВ к северу от оккупированного Мариуполя (Донецкая обл.)", - говорится в сообщении.

спутниковые снимки

спутниковые снимки

В Greenpeace рассказали, что строительство линии координируется Черноморским региональным диспетчерским управлением оккупационного филиала АО "СО ЕЭС" - это структура, которая осуществляет централизованное оперативно-диспетчерское управление в объединенной энергосистеме России.

Greenpeace предупреждает, что планы "Росатома" по перезапуску реакторов ЗАЭС несут очень серьезные риски для ядерной безопасности. В частности, речь идет об изношенности оборудования, нехватке опытного персонала на станции, отсутствии циркуляции воды для охлаждения.

Читайте также: На ЗАЭС больше недели критическая ситуация: станция зависит от единственной линии электропередач, - МАГАТЭ

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Тарифы на электроэнергию (2172) Greenpeace (31) Запорожская АЭС (712)


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Чому ми це їм дозволяємо? Якщо рашисти добудують лінії і запустять АЕС на всю потужність вони потім будуть шантажувати не тільки Україну а й Європу. Якщо зараз нас тримають за руки щоб ми не стріляли по рашистам в Енергодарі то потім нам заборонять стріляти по всій окупованій території щоб бува не перебили ЛЕП яка підключена до ЗАЕС
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27.05.2025 17:12 Ответить
ты это спрашиваешь после того как разрешили построить линию обороны суровикина в 10км от передовой?
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27.05.2025 17:14 Ответить
Не було ніякої лініі Суровікіна. Це просто неможливо було побудувати! Була зрада.
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27.05.2025 20:37 Ответить
Залізницю з раші через Маріуполь до Чонгару побудували - без проблем! Зараз щось тягнуть до ЗАЕС. І це за декілька кілометрів від наших військ. Виглядає як договорняк, чи ні?
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27.05.2025 17:26 Ответить
Херня,сросіякам ще рости і рости до будівництва доріг,висаджуваня клумб,перекладання бруківки у прифронтових містах,фінансування телемарафонів і усіляких бидлошоу під час війни та за кошти які могли виділити ЗСУ.
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27.05.2025 17:29 Ответить
Туда классический хаймарс достает. В Мариуполе военное училище закончено, из под Угледара доставало все.. В Керчи две десантные баржи строятся. Это все на территории Украины.
В масштабах государства тут наверное экзистенциальный вопрос, что нужно уничтожать показательно..
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27.05.2025 17:43 Ответить
Даже если ограниченны в боекомплекте
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27.05.2025 17:46 Ответить
зе-лупа це обговорив ще в Омані 2020. той звіздбож, що нема сенсу бити, бо все рівно побудують - це для зе-лохів. А будують вже три роки в зоні досяжності хаймерсів, шторм шедов, та навіть арти і дронів.
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27.05.2025 17:44 Ответить
 
 