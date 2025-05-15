РУС
На ЗАЭС более недели критическая ситуация: станция зависит от единственной линии электропередач, - МАГАТЭ

ЗАЭС уже более недели зависит от единственной линии электропередачи

Запорожская атомная электростанция в течение более недели питается только одной высоковольтной линией.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в МАГАТЭ.

"Единственная резервная линия электропередачи ЗАЭС мощностью 330 киловольт (кВ) была отключена 7 мая, оставив станцию полностью зависимой от единственной действующей линии на 750 кВ. МАГАТЭ сообщили, что повреждение произошло на территории, контролируемой Украиной, на значительном расстоянии от станции, и что украинский оператор электросетей пока не может провести ремонт из-за активной военной ситуации в этом районе", - говорится в сообщении.

Агентство напоминает, что шесть реакторов, которые были остановлены в 2022 году, все еще нуждаются во внешнем питании для охлаждения топлива и минимизации риска аварии. До полномасштабного вторжения станция имела доступ к десяти линиям электропередач, что обеспечивало надежное внешнее питание.

"В течение войны внешнее электроснабжение было главной ахиллесовой пятой ядерной безопасности на Запорожской атомной электростанции. Ситуация, к сожалению, в этом плане не улучшилась. Наши эксперты на местах будут продолжать очень внимательно следить за развитием событий, и мы будем продолжать информировать мир о ядерной безопасности на станции, которая остается нестабильной", - напомнил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Эксперты МАГАТЭ, которые находятся на станции, в течение последней недели продолжали слышать звуки боевых действий. В частности, утром вторника команда "слышала выстрелы и то, что казалось звуком беспилотника".

Также команда, по сообщению, обнаружила ослабленный винт на двух электрогенераторах и признаки того, что на одном из них недавно могли быть проведены определенные работы:

"Руководство ЗАЭС заявило, что в последнее время не проводилось никакого технического обслуживания, но признало, что винты не должны были быть ослабленными. Один из них, по их словам, ослаблен в связи с вибрацией. Команда МАГАТЭ планирует в ближайшие дни наблюдать за запланированными испытаниями одного из этих электрогенераторов", отметили в Международном агентстве атомной энергетики.

+3
А ти живеш поруч зі станцією ?? Шо такий сміливий
15.05.2025 14:43 Ответить
+2
ну і біс з нею, можливо як вона вибухне світ щось почне розуміти?
15.05.2025 14:42 Ответить
+2
чудово було б щоб ще вітер на Крим був
15.05.2025 14:43 Ответить
а тоді яка нам вже різниця?
показать весь комментарий
15.05.2025 14:46 Ответить
Якби жив ти поруч то думав би інакше .
показать весь комментарий
15.05.2025 14:48 Ответить
эти вроде не взрываются)
показать весь комментарий
15.05.2025 14:51 Ответить
Дай Бог
показать весь комментарий
15.05.2025 14:52 Ответить
Если не охлаждать, то и эти взорвутся
показать весь комментарий
15.05.2025 15:17 Ответить
А Трамп з Адмін Білого дому США, підступно зриває, дієві заходи країн ЄС проти московських окупантів!
Так він, за це, має і відповідати, перед МАГАТЕ, за події на ЗАЕС!!!
показать весь комментарий
15.05.2025 14:53 Ответить
🤣🤣🤣назви хоч один ДІЄВИЙ захід від Європи проти кацапів
показать весь комментарий
15.05.2025 14:57 Ответить
Договорится с арабами чтоб обвалили нефть до 10 баксов (ну для этого нужно просто включить все скважины на полную мощность). В конце 1980х это сработало
показать весь комментарий
15.05.2025 15:11 Ответить
Вмикайте інтернет і дивіться з 2014 року, безкоштовну допомогу Мирній Україні від Західних Партнерів!
Матвія 7:8 УТТ
Адже кожний, хто просить, - отримує, а той, хто шукає, - знаходить; і тому, хто стукає, - відчинять.
Але є підозра, що ви московіт, якщо такі питання!!
показать весь комментарий
15.05.2025 17:07 Ответить
🤣🤣🤣є підозра шо ти голосував за зеленського
показать весь комментарий
15.05.2025 21:45 Ответить
***. Эта станция намного мощнее Чернобыльской. Если бабахнет - будет 3,14здец
показать весь комментарий
15.05.2025 15:07 Ответить
кацапи з криму нехай тягнуть нову
показать весь комментарий
15.05.2025 15:08 Ответить
якась стурбованість з'явилася, а коли через окуповану територію туди спостерігачі заходили стурбованості небуло?
показать весь комментарий
15.05.2025 16:02 Ответить
Так ЗАЕС на окупованій території, нехай нею переймаються кацапи.
показать весь комментарий
15.05.2025 20:45 Ответить
Якщо залишити АЕС без електроенергії не буде охолодження реакторів. Перегрів активної зони, утворення водню, вибух, руйнування реакторів - як мінімум три "Фукусіма-1" і 100 км "чорнобильська зона" на тисячі років.
показать весь комментарий
15.05.2025 21:30 Ответить
 
 