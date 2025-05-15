На ЗАЭС более недели критическая ситуация: станция зависит от единственной линии электропередач, - МАГАТЭ

Запорожская атомная электростанция в течение более недели питается только одной высоковольтной линией.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в МАГАТЭ.

"Единственная резервная линия электропередачи ЗАЭС мощностью 330 киловольт (кВ) была отключена 7 мая, оставив станцию полностью зависимой от единственной действующей линии на 750 кВ. МАГАТЭ сообщили, что повреждение произошло на территории, контролируемой Украиной, на значительном расстоянии от станции, и что украинский оператор электросетей пока не может провести ремонт из-за активной военной ситуации в этом районе", - говорится в сообщении.

Агентство напоминает, что шесть реакторов, которые были остановлены в 2022 году, все еще нуждаются во внешнем питании для охлаждения топлива и минимизации риска аварии. До полномасштабного вторжения станция имела доступ к десяти линиям электропередач, что обеспечивало надежное внешнее питание.

"В течение войны внешнее электроснабжение было главной ахиллесовой пятой ядерной безопасности на Запорожской атомной электростанции. Ситуация, к сожалению, в этом плане не улучшилась. Наши эксперты на местах будут продолжать очень внимательно следить за развитием событий, и мы будем продолжать информировать мир о ядерной безопасности на станции, которая остается нестабильной", - напомнил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия незаконно лишила свободы по меньшей мере 13 работников Запорожской АЭС, - "Энергоатом"

Эксперты МАГАТЭ, которые находятся на станции, в течение последней недели продолжали слышать звуки боевых действий. В частности, утром вторника команда "слышала выстрелы и то, что казалось звуком беспилотника".

Также команда, по сообщению, обнаружила ослабленный винт на двух электрогенераторах и признаки того, что на одном из них недавно могли быть проведены определенные работы:

"Руководство ЗАЭС заявило, что в последнее время не проводилось никакого технического обслуживания, но признало, что винты не должны были быть ослабленными. Один из них, по их словам, ослаблен в связи с вибрацией. Команда МАГАТЭ планирует в ближайшие дни наблюдать за запланированными испытаниями одного из этих электрогенераторов", отметили в Международном агентстве атомной энергетики.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": МАГАТЭ снова не может провести ротацию своей миссии на оккупированной Россией ЗАЭС, - Гросси