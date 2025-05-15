На ЗАЕС понад тиждень критична ситуація: станція залежить від єдиної лінії електропередач, - МАГАТЕ

Запорізька атомна електростанція протягом понад тиждень живиться лише однією високовольтною лінією.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у МАГАТЕ.

"Єдина резервна лінія електропередачі ЗАЕС потужністю 330 кіловольтів (кВ) була відключена 7 травня, залишивши станцію повністю залежною від єдиної діючої лінії на 750 кВ. МАГАТЕ повідомили, що пошкодження сталося на території, контрольованій Україною, на значній відстані від станції, і що український оператор електромереж наразі не може провести ремонт через активну військову ситуацію в цьому районі", - йдеться у повідомленні.

Агентство нагадує, що шість реакторів, які були зупинені в 2022 році, все ще потребують зовнішнього живлення для охолодження палива та мінімізації ризику аварії. До повномасштабного вторгнення станція мала доступ до десяти ліній електропередач, що забезпечувало надійне зовнішнє живлення.

"Протягом війни зовнішнє електропостачання було головною ахіллесовою п’ятою ядерної безпеки на Запорізькій атомній електростанції. Ситуація, на жаль, у цьому плані не покращилася. Наші експерти на місцях продовжуватимуть дуже уважно стежити за розвитком подій, і ми продовжуватимемо інформувати світ про ядерну безпеку на станції, яка залишається нестабільною", – нагалосив голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Експерти МАГАТЕ, які перебувають на станції, протягом останнього тижня продовжували чути звуки бойових дій. Зокрема, вранці вівторка команда "чула постріли та те, що здавалося звуком безпілотника".

Також команда, за повідомленням, виявила ослаблений гвинт на двох електрогенераторах та ознаки того, що на одному з них нещодавно могли бути проведені певні роботи:

"Керівництво ЗАЕС заявило, що останнім часом не проводилося жодного технічного обслуговування, але визнала, що гвинти не повинні були бути ослабленими. Один із них, за їхніми словами, ослаблений у зв’язку з вібрацією. Команда МАГАТЕ планує найближчими днями спостерігати за запланованими випробуваннями одного з цих електрогенераторів", зазначили у Міжнародному агентстві атомної енергетики.

