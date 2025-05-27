Росіяни будують на ТОТ електролінію для незаконного перезапуску ЗАЕС, - Greenpeace. СУПУТНИКОВІ ЗНІМКИ

На тимчасово окупованих Росією територіях Запорізької та Донецької областей російські інженери зводять високовольтну лінію електропередачі, яка може слугувати для перезапуску окупованої Запорізької АЕС.

Про це йдеться у звіті міжнародної природоохоронної організації Greenpeace, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що будівельні роботи росіян тривають на захід від Бердянська, Запорізька область, та на північний захід від Маріуполя, Донецька область.

"Супутниковий аналіз міжнародної екологічної організації виявив будівництво нової високовольтної лінії електропередач для Запорізької АЕС на тимчасово окупованих територіях Запорізької та Донецької областей. Візуальна ідентифікація цих об’єктів підтверджує наміри "Росатома" перезапустити ядерні реактори на ЗАЕС", - сказано в повідомленні.

В організації розповіли, що станом на 23 травня 2025 року побудовано 90 км лінії з встановленими опорами. При цьому з 11 по 22 травня 2025 року було побудовано 15 опор та понад 5 км лінії електропередач від східної частини Тополиного, що на північ від Маріуполя. Ймовірно, до кінця травня триватиме будівництво через Кальчицьке водосховище.

Зазначається, що на знімках до лютого 2025 року не видно жодних ознак будівництва.

"Враховуючи нинішню локацію будівництва, Greenpeace прогнозує, що лінія буде продовжена ще на 100 км на захід до окупованого Мелітополя (Запорізька обл.), де її мають підключити до підстанції 330 кВ. У східному напрямку лінія має бути з’єднана з підстанцією 750/330 кВ на північ від окупованого Маріуполя (Донецька обл.)", - йдеться у повідомленні.

У Greenpeace розповіли, що будівництво лінії координується Чорноморським регіональним диспетчерським управлінням окупаційної філії АТ "СО ЕЕС" – це структура, яка здійснює централізоване оперативно-диспетчерське управління в об’єднаній енергосистемі Росії.

Greenpeace попереджає, що плани "Росатому" щодо перезапуску реакторів ЗАЕС несуть дуже серйозні ризики для ядерної безпеки. Зокрема, йдеться про зношеність обладнання, брак досвідченого персоналу на станції, відсутність циркуляції води для охолодження.

Читайте також: На ЗАЕС понад тиждень критична ситуація: станція залежить від єдиної лінії електропередач, - МАГАТЕ