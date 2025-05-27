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Новини Окупація Росією ЗАЕС
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Росіяни будують на ТОТ електролінію для незаконного перезапуску ЗАЕС, - Greenpeace. СУПУТНИКОВІ ЗНІМКИ

рф хоче перезапустити заес

На тимчасово окупованих Росією територіях Запорізької та Донецької областей російські інженери зводять високовольтну лінію електропередачі, яка може слугувати для перезапуску окупованої Запорізької АЕС.

Про це йдеться у звіті міжнародної природоохоронної організації Greenpeace, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що будівельні роботи росіян тривають на захід від Бердянська, Запорізька область, та на північний захід від Маріуполя, Донецька область.

супутникові знімки

"Супутниковий аналіз міжнародної екологічної організації виявив будівництво нової високовольтної лінії електропередач для Запорізької АЕС на тимчасово окупованих територіях Запорізької та Донецької областей. Візуальна ідентифікація цих об’єктів підтверджує наміри "Росатома" перезапустити ядерні реактори на ЗАЕС", - сказано в повідомленні.

В організації розповіли, що станом на 23 травня 2025 року побудовано 90 км лінії з встановленими опорами. При цьому з 11 по 22 травня 2025 року було побудовано 15 опор та понад 5 км лінії електропередач від східної частини Тополиного, що на північ від Маріуполя. Ймовірно, до кінця травня триватиме будівництво через Кальчицьке водосховище.

супутникові знімки

супутникові знімки

Зазначається, що на знімках до лютого 2025 року не видно жодних ознак будівництва.

"Враховуючи нинішню локацію будівництва, Greenpeace прогнозує, що лінія буде продовжена ще на 100 км на захід до окупованого Мелітополя (Запорізька обл.), де її мають підключити до підстанції 330 кВ. У східному напрямку лінія має бути з’єднана з підстанцією 750/330 кВ на північ від окупованого Маріуполя (Донецька обл.)", - йдеться у повідомленні.

супутникові знімки

супутникові знімки

У Greenpeace розповіли, що будівництво лінії координується Чорноморським регіональним диспетчерським управлінням окупаційної філії АТ "СО ЕЕС" – це структура, яка здійснює централізоване оперативно-диспетчерське управління в об’єднаній енергосистемі Росії.

Greenpeace попереджає, що плани "Росатому" щодо перезапуску реакторів ЗАЕС несуть дуже серйозні ризики для ядерної безпеки. Зокрема, йдеться про зношеність обладнання, брак досвідченого персоналу на станції, відсутність циркуляції води для охолодження.

Читайте також: На ЗАЕС понад тиждень критична ситуація: станція залежить від єдиної лінії електропередач, - МАГАТЕ

Автор: 

електроенергія (6245) Greenpeace (14) Запорізька АЕС (1415)


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Чому ми це їм дозволяємо? Якщо рашисти добудують лінії і запустять АЕС на всю потужність вони потім будуть шантажувати не тільки Україну а й Європу. Якщо зараз нас тримають за руки щоб ми не стріляли по рашистам в Енергодарі то потім нам заборонять стріляти по всій окупованій території щоб бува не перебили ЛЕП яка підключена до ЗАЕС
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27.05.2025 17:12 Відповісти
ты это спрашиваешь после того как разрешили построить линию обороны суровикина в 10км от передовой?
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27.05.2025 17:14 Відповісти
Не було ніякої лініі Суровікіна. Це просто неможливо було побудувати! Була зрада.
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27.05.2025 20:37 Відповісти
Залізницю з раші через Маріуполь до Чонгару побудували - без проблем! Зараз щось тягнуть до ЗАЕС. І це за декілька кілометрів від наших військ. Виглядає як договорняк, чи ні?
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27.05.2025 17:26 Відповісти
Херня,сросіякам ще рости і рости до будівництва доріг,висаджуваня клумб,перекладання бруківки у прифронтових містах,фінансування телемарафонів і усіляких бидлошоу під час війни та за кошти які могли виділити ЗСУ.
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27.05.2025 17:29 Відповісти
Туда классический хаймарс достает. В Мариуполе военное училище закончено, из под Угледара доставало все.. В Керчи две десантные баржи строятся. Это все на территории Украины.
В масштабах государства тут наверное экзистенциальный вопрос, что нужно уничтожать показательно..
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27.05.2025 17:43 Відповісти
Даже если ограниченны в боекомплекте
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27.05.2025 17:46 Відповісти
зе-лупа це обговорив ще в Омані 2020. той звіздбож, що нема сенсу бити, бо все рівно побудують - це для зе-лохів. А будують вже три роки в зоні досяжності хаймерсів, шторм шедов, та навіть арти і дронів.
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27.05.2025 17:44 Відповісти
 
 