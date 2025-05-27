В декларациях должностных лиц ТЦК и СП выявлены нарушения на почти 37 млн грн, - НАПК

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции выявило нарушений на 36,8 млн гривен после проверок деклараций 18 должностных лиц Территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Чиновники ТЦК не указали в декларациях принадлежащие им объекты недвижимости, автомобили и денежные активы.

Об этом говорится на сайте НАПК, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что Агентство с 2024 по 2025 год начало полные проверки 23 деклараций должностных лиц ТЦК и СП и выявило ряд нарушений. Полностью проверили 18 из них. По результатам проверок имущественных деклараций, выявлены признаки недостоверных сведений на более 28,5 млн грн, признаки незаконного обогащения на более 5,6 млн грн и необоснованных активов на более 2,6 млн грн.

НАПК привело примеры нарушений:

В частности, в декларации начальника Днепропетровского областного ТЦК и СП за 2022 год установили признаки незаконного обогащения. По данным НАПК, с августа 2021 по июль 2023 года близкие лица чиновника приобрели активы на более 8,8 млн грн - две квартиры в Днепре, автомобили Volkswagen Passat и Ford Ranger, а также $65 тыс., подаренные жене ее отцом, чей доход не позволял осуществить такую передачу средств.

Кроме того, чиновник не задекларировал шесть объектов недвижимости в собственности, еще два - в пользовании, два автомобиля, а также доходы, полученные им и его женой.

Национальная полиция начала уголовное производство по ст. 366-2 и ст. 368-5 УК Украины. Следствие завершено, дело передали в суд.

В декларации офицера отдела рекрутинга Одесского ОТЦК и СП за 2022 год обнаружены недостоверные сведения на более 3,8 млн грн. Он не задекларировал земельный участок в собственности, квартиру в пользовании, две квартиры дочери, а также указал неправильную стоимость жилья, трех автомобилей и мотоцикла. Кроме того, не указал корпоративные права. Продолжается расследование.

Еще одно производство по ст. 366-2 открыло ГБР в отношении командира отделения Богодуховского РТЦК и СП Харьковской области. В его декларациях за 2022 и 2023 годы обнаружили недостоверные сведения на более 2,6 млн и 2 млн грн соответственно - в частности, не указаны два земельных участка, квартира, доход и денежные активы.

По материалам НАПК ГБР также начало расследование по ст. 366-2 УК Украины в отношении начальника отделения воинского учета сержантов и солдат запаса Дубенского РТЦК и СП Ровенской области. В его декларации за 2023 год выявлены признаки недостоверных сведений на более 1,6 млн грн. Чиновник не задекларировал жилой дом и земельный участок, которыми он с семьей пользовался.

Кроме того, постановлением Ленинского районного суда г. Харькова признан виновным командир отделения Харьковского областного ТЦК и СП в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 172-6 КУоАП, и наложен штраф в размере 17 тыс. грн. Чиновник указал в декларации недостоверные сведения на 645 тыс грн, не задекларировав два принадлежащих ему на праве собственности земельных участка, указав недостоверные сведения о стоимости своего автомобиля и полученный им доход.

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