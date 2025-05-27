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Новости Коррупция в ТЦК
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В декларациях должностных лиц ТЦК и СП выявлены нарушения на почти 37 млн грн, - НАПК

выявлены нарушения в декларациях должностных лиц ТЦК

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции выявило нарушений на 36,8 млн гривен после проверок деклараций 18 должностных лиц Территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Чиновники ТЦК не указали в декларациях принадлежащие им объекты недвижимости, автомобили и денежные активы.

Об этом говорится на сайте НАПК, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что Агентство с 2024 по 2025 год начало полные проверки 23 деклараций должностных лиц ТЦК и СП и выявило ряд нарушений. Полностью проверили 18 из них. По результатам проверок имущественных деклараций, выявлены признаки недостоверных сведений на более 28,5 млн грн, признаки незаконного обогащения на более 5,6 млн грн и необоснованных активов на более 2,6 млн грн.

НАПК привело примеры нарушений:

В частности, в декларации начальника Днепропетровского областного ТЦК и СП за 2022 год установили признаки незаконного обогащения. По данным НАПК, с августа 2021 по июль 2023 года близкие лица чиновника приобрели активы на более 8,8 млн грн - две квартиры в Днепре, автомобили Volkswagen Passat и Ford Ranger, а также $65 тыс., подаренные жене ее отцом, чей доход не позволял осуществить такую передачу средств.

Кроме того, чиновник не задекларировал шесть объектов недвижимости в собственности, еще два - в пользовании, два автомобиля, а также доходы, полученные им и его женой.

Национальная полиция начала уголовное производство по ст. 366-2 и ст. 368-5 УК Украины. Следствие завершено, дело передали в суд.

В декларации офицера отдела рекрутинга Одесского ОТЦК и СП за 2022 год обнаружены недостоверные сведения на более 3,8 млн грн. Он не задекларировал земельный участок в собственности, квартиру в пользовании, две квартиры дочери, а также указал неправильную стоимость жилья, трех автомобилей и мотоцикла. Кроме того, не указал корпоративные права. Продолжается расследование.

Еще одно производство по ст. 366-2 открыло ГБР в отношении командира отделения Богодуховского РТЦК и СП Харьковской области. В его декларациях за 2022 и 2023 годы обнаружили недостоверные сведения на более 2,6 млн и 2 млн грн соответственно - в частности, не указаны два земельных участка, квартира, доход и денежные активы.

По материалам НАПК ГБР также начало расследование по ст. 366-2 УК Украины в отношении начальника отделения воинского учета сержантов и солдат запаса Дубенского РТЦК и СП Ровенской области. В его декларации за 2023 год выявлены признаки недостоверных сведений на более 1,6 млн грн. Чиновник не задекларировал жилой дом и земельный участок, которыми он с семьей пользовался.

Кроме того, постановлением Ленинского районного суда г. Харькова признан виновным командир отделения Харьковского областного ТЦК и СП в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 172-6 КУоАП, и наложен штраф в размере 17 тыс. грн. Чиновник указал в декларации недостоверные сведения на 645 тыс грн, не задекларировав два принадлежащих ему на праве собственности земельных участка, указав недостоверные сведения о стоимости своего автомобиля и полученный им доход.

Читайте также: Не задекларировала имущество на более 3 млн грн: сообщено о подозрении экс-главе Днепропетровской областной МСЭК, - ГБР

Автор: 

декларация (1362) НАПК (1224) ТЦК (588)


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Топ комментарии
+13
Якщо б не вкрали вони, то вкрали б буряти! Інфа 100%! Тому все нормально, єднаймося!
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27.05.2025 19:46
+11
А потім ще дивуються, чому українці не хочуть йти воювати.
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27.05.2025 19:41
+10
18 посадовців - виявило порушень на 36,8 млн гривень

а скільки ще не виявило навіть у цих 18 достойних джентльменів?
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27.05.2025 19:38
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18 посадовців - виявило порушень на 36,8 млн гривень

а скільки ще не виявило навіть у цих 18 достойних джентльменів?
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27.05.2025 19:38 Ответить
Так це ж лише 18 ... а їх , по всій Україні , тисячі - можна уявити СКІЛЬКИ в них бабла
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27.05.2025 20:05 Ответить
це що , дітям на цукерки?
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27.05.2025 19:39 Ответить
А потім ще дивуються, чому українці не хочуть йти воювати.
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27.05.2025 19:41 Ответить
Щас прийдуть старі діди пердуни, і будуть строчити комментарі про те, що це все кацапське ІПСО, а винуваті у всьому ухилянти
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27.05.2025 19:41 Ответить
Это единичные случаи (с)
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27.05.2025 19:42 Ответить
Все згідно законодавству.
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27.05.2025 19:44 Ответить
сухопутні війська ..ЗСУ

Шановні громадяни!

Останнім часом у мережі Інтернет та в соціальних мережах значно збільшилася кількість відеоматеріалів, що фіксують свідоме перешкоджання діяльності військовослужбовців ТЦК та СП, причому деякі громадяни відкрито заохочують інших до таких дій.
Військові наголосили, що ТЦК відіграють ключову роль у забезпеченні обороноздатності України та займаються поповненням підрозділів української армії. У Сухопутних військах наголосили, що зараз триває перезавантаження роботи ТЦК, аби вона стала прозорою та відкритою.

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27.05.2025 19:44 Ответить
"триває перезавантаження роботи ТЦК, аби вона стала прозорою та відкритою."

Це як? Невже тцкуни настрижене з "ухилянтів" бабло декларуватимуть і платитимуть податки?
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27.05.2025 21:05 Ответить
прозорсті додамо одноразовими дронами бурятам-тцкунам у кабіну пізжених бусах пікапах дастарах та ін.
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27.05.2025 23:19 Ответить
😂
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27.05.2025 19:45 Ответить
а де кримінальна стаття за зраду, перешкоджання діяльності тцк, зрив мобілізації? всі ж прекрасно розуміють, що це ухилянти відкуплялися.
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27.05.2025 19:46 Ответить
Тцкашників насильно заставляли брати гроші?
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27.05.2025 20:08 Ответить
ні, не заставляли, а що?
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27.05.2025 20:20 Ответить
Якщо б не вкрали вони, то вкрали б буряти! Інфа 100%! Тому все нормально, єднаймося!
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27.05.2025 19:46 Ответить
Бідні буряти ,чому ви їх так не любите ,наша ж гівнопропаганда каже що буряти - народ - пригноблений кацапами .
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27.05.2025 20:10 Ответить
Не дарма народ лупцює ТЦКашників. Перевірте ще поліцію, суддів, депутатів, прокурорів, слідчих, там знайдете такі гроші, що можна перекрити бюджет України за рік.
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27.05.2025 19:48 Ответить
за рік ? ))..а може років за 10 щонайменше ? )
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27.05.2025 20:21 Ответить
треба вбивати пачками - ***** їм поблажки робити
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27.05.2025 23:17 Ответить
Нагадую - заважання роботі ТЦК суворо переслідується!Тому відчепіться від тцкунів!
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27.05.2025 19:48 Ответить
норм дрончиком одноразовим кабіну дожену їм і шльондрам тюнінгованим їм донькам/коханкам
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27.05.2025 23:22 Ответить
В тексті помилка. Замість мільярдів випадково вказали мільонів
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27.05.2025 19:51 Ответить
По сути шестёрок взяли в оборот, ну смешные цЫфры же. Там десятки миллионов баксов, а тут типа для вида словили шестёрок с миллионами гривен 🤔
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27.05.2025 20:03 Ответить
Це за пів дня роботи
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27.05.2025 20:09 Ответить
Тобто коли тцкунів 3.14здять вони військовослужбовці, а коли черговий косяк чи скандал, то вони одразу перетворюються на посадовців. Я все вірно розумів?
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27.05.2025 20:10 Ответить
Тут нема чому дивуватися, звичайні ТЦКуни Шредінгера. Як їх ображають, то вони військовослужбовці, а як за щось треба відповідати - то посадовці чи взагалі просто співробітники.
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27.05.2025 20:16 Ответить
По закону жанра" "бабушка в наследство оставила"
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27.05.2025 20:10 Ответить
Слава Україні , Слава воєнкомам - мільйонерам ,Героям слава !!!!!!!!
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27.05.2025 20:13 Ответить
Бідні тецекашники ,а над ними ще всі знущаються
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27.05.2025 20:26 Ответить
Новые хозяева жизни появились тцкашники ***,еще одна высшая каста на шею крепостных селян и работяг.
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27.05.2025 20:59 Ответить
А куди поділись захисники тецекунів ? Чи це вже інше ?
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28.05.2025 00:37 Ответить
 
 