В декларациях должностных лиц ТЦК и СП выявлены нарушения на почти 37 млн грн, - НАПК
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции выявило нарушений на 36,8 млн гривен после проверок деклараций 18 должностных лиц Территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Чиновники ТЦК не указали в декларациях принадлежащие им объекты недвижимости, автомобили и денежные активы.
Об этом говорится на сайте НАПК, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что Агентство с 2024 по 2025 год начало полные проверки 23 деклараций должностных лиц ТЦК и СП и выявило ряд нарушений. Полностью проверили 18 из них. По результатам проверок имущественных деклараций, выявлены признаки недостоверных сведений на более 28,5 млн грн, признаки незаконного обогащения на более 5,6 млн грн и необоснованных активов на более 2,6 млн грн.
НАПК привело примеры нарушений:
В частности, в декларации начальника Днепропетровского областного ТЦК и СП за 2022 год установили признаки незаконного обогащения. По данным НАПК, с августа 2021 по июль 2023 года близкие лица чиновника приобрели активы на более 8,8 млн грн - две квартиры в Днепре, автомобили Volkswagen Passat и Ford Ranger, а также $65 тыс., подаренные жене ее отцом, чей доход не позволял осуществить такую передачу средств.
Кроме того, чиновник не задекларировал шесть объектов недвижимости в собственности, еще два - в пользовании, два автомобиля, а также доходы, полученные им и его женой.
Национальная полиция начала уголовное производство по ст. 366-2 и ст. 368-5 УК Украины. Следствие завершено, дело передали в суд.
В декларации офицера отдела рекрутинга Одесского ОТЦК и СП за 2022 год обнаружены недостоверные сведения на более 3,8 млн грн. Он не задекларировал земельный участок в собственности, квартиру в пользовании, две квартиры дочери, а также указал неправильную стоимость жилья, трех автомобилей и мотоцикла. Кроме того, не указал корпоративные права. Продолжается расследование.
Еще одно производство по ст. 366-2 открыло ГБР в отношении командира отделения Богодуховского РТЦК и СП Харьковской области. В его декларациях за 2022 и 2023 годы обнаружили недостоверные сведения на более 2,6 млн и 2 млн грн соответственно - в частности, не указаны два земельных участка, квартира, доход и денежные активы.
По материалам НАПК ГБР также начало расследование по ст. 366-2 УК Украины в отношении начальника отделения воинского учета сержантов и солдат запаса Дубенского РТЦК и СП Ровенской области. В его декларации за 2023 год выявлены признаки недостоверных сведений на более 1,6 млн грн. Чиновник не задекларировал жилой дом и земельный участок, которыми он с семьей пользовался.
Кроме того, постановлением Ленинского районного суда г. Харькова признан виновным командир отделения Харьковского областного ТЦК и СП в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 172-6 КУоАП, и наложен штраф в размере 17 тыс. грн. Чиновник указал в декларации недостоверные сведения на 645 тыс грн, не задекларировав два принадлежащих ему на праве собственности земельных участка, указав недостоверные сведения о стоимости своего автомобиля и полученный им доход.
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а скільки ще не виявило навіть у цих 18 достойних джентльменів?
Шановні громадяни!
Останнім часом у мережі Інтернет та в соціальних мережах значно збільшилася кількість відеоматеріалів, що фіксують свідоме перешкоджання діяльності військовослужбовців ТЦК та СП, причому деякі громадяни відкрито заохочують інших до таких дій.
Військові наголосили, що ТЦК відіграють ключову роль у забезпеченні обороноздатності України та займаються поповненням підрозділів української армії. У Сухопутних військах наголосили, що зараз триває перезавантаження роботи ТЦК, аби вона стала прозорою та відкритою.
Це як? Невже тцкуни настрижене з "ухилянтів" бабло декларуватимуть і платитимуть податки?