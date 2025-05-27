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Новини Корупція ТЦК
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У деклараціях посадовців ТЦК та СП виявили порушення на майже 37 млн грн, - НАЗК

виявлено порушення в деклараціях посадовців тцк

Національне агентство з питань запобігання корупції виявило порушень на 36,8 млн гривень після перевірок декларацій 18 посадовців Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Посадовці ТЦК не вказали в деклараціях належні їм об’єкти нерухомості, автомобілі та грошові активи.

Про це йдеться на сайті НАЗК, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що Агентство з 2024 по 2025 рік розпочало повні перевірки 23 декларацій посадовців ТЦК та СП і виявило низку порушень. Повністю перевірили 18 з них. За результатами перевірок майнових декларацій, виявлено ознаки недостовірних відомостей на понад 28,5 млн грн, ознаки незаконного збагачення на понад 5,6 млн грн та необґрунтованих активів на понад 2,6 млн грн.

НАЗК навело приклади порушень:

Зокрема, у декларації начальника Дніпропетровського обласного ТЦК та СП за 2022 рік встановили ознаки незаконного збагачення. За даними НАЗК, з серпня 2021 по липень 2023 року близькі особи посадовця придбали активи на понад 8,8 млн грн — дві квартири в Дніпрі, автомобілі Volkswagen Passat і Ford Ranger, а також $65 тис., подаровані дружині її батьком, чий дохід не дозволяв здійснити таку передачу коштів.

Крім того, посадовець не задекларував шість об’єктів нерухомості у власності, ще два - у користуванні, два автомобілі, а також доходи, отримані ним і його дружиною.

Національна поліція розпочала кримінальне провадження за ст. 366-2 та ст. 368-5 КК України. Слідство завершене, справу передали до суду.

У декларації офіцера відділу рекрутингу Одеського ОТЦК та СП за 2022 рік виявлені недостовірні відомості на понад 3,8 млн грн. Він не задекларував земельну ділянку у власності, квартиру у користуванні, дві квартири доньки, а також зазначив неправильну вартість житла, трьох автомобілів і мотоцикла. Крім того, не вказав корпоративні права. Триває розслідування.

Ще одне провадження за ст. 366-2 відкрило ДБР щодо командира відділення Богодухівського РТЦК та СП Харківської області. У його деклараціях за 2022 і 2023 роки виявили недостовірні відомості на понад 2,6 млн та 2 млн грн відповідно — зокрема, не вказані дві земельні ділянки, квартиру, дохід і грошові активи.

За матеріалами НАЗК ДБР також розпочало розслідування за ст. 366-2 КК України стосовно начальника відділення військового обліку сержантів і солдатів запасу Дубенського РТЦК та СП Рівненської області. В його декларації за 2023 рік виявлено ознаки недостовірних відомостей на понад 1,6 млн грн. Посадовець не задекларував житловий будинок та земельну ділянку, якими він з сім’єю користувався.

Крім того, постановою Ленінського районного суду м. Харкова визнано винним командира відділення Харківського обласного ТЦК та СП у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 172-6 КУпАП, та накладено штраф у розмірі 17 тис. грн. Посадовець зазначив у декларації недостовірні відомості на 645 тис грн, не задекларувавши дві належні йому на праві власності земельні ділянки, вказавши недостовірні відомості про вартість свого автомобіля та отриманий ним дохід.

Читайте також: Не задекларувала майно на понад 3 млн грн: повідомлено про підозру ексочільниці Дніпропетровської обласної МСЕК, - ДБР

Автор: 

декларація (1430) НАЗК (1692) ТЦК та СП (629)


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Топ коментарі
+13
Якщо б не вкрали вони, то вкрали б буряти! Інфа 100%! Тому все нормально, єднаймося!
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27.05.2025 19:46
+11
А потім ще дивуються, чому українці не хочуть йти воювати.
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27.05.2025 19:41
+10
18 посадовців - виявило порушень на 36,8 млн гривень

а скільки ще не виявило навіть у цих 18 достойних джентльменів?
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27.05.2025 19:38
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18 посадовців - виявило порушень на 36,8 млн гривень

а скільки ще не виявило навіть у цих 18 достойних джентльменів?
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27.05.2025 19:38 Відповісти
Так це ж лише 18 ... а їх , по всій Україні , тисячі - можна уявити СКІЛЬКИ в них бабла
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27.05.2025 20:05 Відповісти
це що , дітям на цукерки?
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27.05.2025 19:39 Відповісти
А потім ще дивуються, чому українці не хочуть йти воювати.
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27.05.2025 19:41 Відповісти
Щас прийдуть старі діди пердуни, і будуть строчити комментарі про те, що це все кацапське ІПСО, а винуваті у всьому ухилянти
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27.05.2025 19:41 Відповісти
Это единичные случаи (с)
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27.05.2025 19:42 Відповісти
Все згідно законодавству.
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27.05.2025 19:44 Відповісти
сухопутні війська ..ЗСУ

Шановні громадяни!

Останнім часом у мережі Інтернет та в соціальних мережах значно збільшилася кількість відеоматеріалів, що фіксують свідоме перешкоджання діяльності військовослужбовців ТЦК та СП, причому деякі громадяни відкрито заохочують інших до таких дій.
Військові наголосили, що ТЦК відіграють ключову роль у забезпеченні обороноздатності України та займаються поповненням підрозділів української армії. У Сухопутних військах наголосили, що зараз триває перезавантаження роботи ТЦК, аби вона стала прозорою та відкритою.

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27.05.2025 19:44 Відповісти
"триває перезавантаження роботи ТЦК, аби вона стала прозорою та відкритою."

Це як? Невже тцкуни настрижене з "ухилянтів" бабло декларуватимуть і платитимуть податки?
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27.05.2025 21:05 Відповісти
прозорсті додамо одноразовими дронами бурятам-тцкунам у кабіну пізжених бусах пікапах дастарах та ін.
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27.05.2025 23:19 Відповісти
😂
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27.05.2025 19:45 Відповісти
а де кримінальна стаття за зраду, перешкоджання діяльності тцк, зрив мобілізації? всі ж прекрасно розуміють, що це ухилянти відкуплялися.
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27.05.2025 19:46 Відповісти
Тцкашників насильно заставляли брати гроші?
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27.05.2025 20:08 Відповісти
ні, не заставляли, а що?
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27.05.2025 20:20 Відповісти
Якщо б не вкрали вони, то вкрали б буряти! Інфа 100%! Тому все нормально, єднаймося!
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27.05.2025 19:46 Відповісти
Бідні буряти ,чому ви їх так не любите ,наша ж гівнопропаганда каже що буряти - народ - пригноблений кацапами .
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27.05.2025 20:10 Відповісти
Не дарма народ лупцює ТЦКашників. Перевірте ще поліцію, суддів, депутатів, прокурорів, слідчих, там знайдете такі гроші, що можна перекрити бюджет України за рік.
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27.05.2025 19:48 Відповісти
за рік ? ))..а може років за 10 щонайменше ? )
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27.05.2025 20:21 Відповісти
треба вбивати пачками - ***** їм поблажки робити
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27.05.2025 23:17 Відповісти
Нагадую - заважання роботі ТЦК суворо переслідується!Тому відчепіться від тцкунів!
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27.05.2025 19:48 Відповісти
норм дрончиком одноразовим кабіну дожену їм і шльондрам тюнінгованим їм донькам/коханкам
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27.05.2025 23:22 Відповісти
В тексті помилка. Замість мільярдів випадково вказали мільонів
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27.05.2025 19:51 Відповісти
По сути шестёрок взяли в оборот, ну смешные цЫфры же. Там десятки миллионов баксов, а тут типа для вида словили шестёрок с миллионами гривен 🤔
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27.05.2025 20:03 Відповісти
Це за пів дня роботи
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27.05.2025 20:09 Відповісти
Тобто коли тцкунів 3.14здять вони військовослужбовці, а коли черговий косяк чи скандал, то вони одразу перетворюються на посадовців. Я все вірно розумів?
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27.05.2025 20:10 Відповісти
Тут нема чому дивуватися, звичайні ТЦКуни Шредінгера. Як їх ображають, то вони військовослужбовці, а як за щось треба відповідати - то посадовці чи взагалі просто співробітники.
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27.05.2025 20:16 Відповісти
По закону жанра" "бабушка в наследство оставила"
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27.05.2025 20:10 Відповісти
Слава Україні , Слава воєнкомам - мільйонерам ,Героям слава !!!!!!!!
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27.05.2025 20:13 Відповісти
Бідні тецекашники ,а над ними ще всі знущаються
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27.05.2025 20:26 Відповісти
Новые хозяева жизни появились тцкашники ***,еще одна высшая каста на шею крепостных селян и работяг.
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27.05.2025 20:59 Відповісти
А куди поділись захисники тецекунів ? Чи це вже інше ?
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28.05.2025 00:37 Відповісти
 
 