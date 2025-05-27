У деклараціях посадовців ТЦК та СП виявили порушення на майже 37 млн грн, - НАЗК

Національне агентство з питань запобігання корупції виявило порушень на 36,8 млн гривень після перевірок декларацій 18 посадовців Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Посадовці ТЦК не вказали в деклараціях належні їм об’єкти нерухомості, автомобілі та грошові активи.

Про це йдеться на сайті НАЗК, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що Агентство з 2024 по 2025 рік розпочало повні перевірки 23 декларацій посадовців ТЦК та СП і виявило низку порушень. Повністю перевірили 18 з них. За результатами перевірок майнових декларацій, виявлено ознаки недостовірних відомостей на понад 28,5 млн грн, ознаки незаконного збагачення на понад 5,6 млн грн та необґрунтованих активів на понад 2,6 млн грн.

НАЗК навело приклади порушень:

Зокрема, у декларації начальника Дніпропетровського обласного ТЦК та СП за 2022 рік встановили ознаки незаконного збагачення. За даними НАЗК, з серпня 2021 по липень 2023 року близькі особи посадовця придбали активи на понад 8,8 млн грн — дві квартири в Дніпрі, автомобілі Volkswagen Passat і Ford Ranger, а також $65 тис., подаровані дружині її батьком, чий дохід не дозволяв здійснити таку передачу коштів.

Крім того, посадовець не задекларував шість об’єктів нерухомості у власності, ще два - у користуванні, два автомобілі, а також доходи, отримані ним і його дружиною.

Національна поліція розпочала кримінальне провадження за ст. 366-2 та ст. 368-5 КК України. Слідство завершене, справу передали до суду.

У декларації офіцера відділу рекрутингу Одеського ОТЦК та СП за 2022 рік виявлені недостовірні відомості на понад 3,8 млн грн. Він не задекларував земельну ділянку у власності, квартиру у користуванні, дві квартири доньки, а також зазначив неправильну вартість житла, трьох автомобілів і мотоцикла. Крім того, не вказав корпоративні права. Триває розслідування.

Ще одне провадження за ст. 366-2 відкрило ДБР щодо командира відділення Богодухівського РТЦК та СП Харківської області. У його деклараціях за 2022 і 2023 роки виявили недостовірні відомості на понад 2,6 млн та 2 млн грн відповідно — зокрема, не вказані дві земельні ділянки, квартиру, дохід і грошові активи.

За матеріалами НАЗК ДБР також розпочало розслідування за ст. 366-2 КК України стосовно начальника відділення військового обліку сержантів і солдатів запасу Дубенського РТЦК та СП Рівненської області. В його декларації за 2023 рік виявлено ознаки недостовірних відомостей на понад 1,6 млн грн. Посадовець не задекларував житловий будинок та земельну ділянку, якими він з сім’єю користувався.

Крім того, постановою Ленінського районного суду м. Харкова визнано винним командира відділення Харківського обласного ТЦК та СП у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 172-6 КУпАП, та накладено штраф у розмірі 17 тис. грн. Посадовець зазначив у декларації недостовірні відомості на 645 тис грн, не задекларувавши дві належні йому на праві власності земельні ділянки, вказавши недостовірні відомості про вартість свого автомобіля та отриманий ним дохід.

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