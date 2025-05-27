Информация о взрывчатке во дворе дома в Дарницком районе Киева не подтвердилась (обновлено)

Вечером 27 мая в одном из районов Киева нашли взрывоопасный предмет.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

"Во дворе одного из домов в Дарницком районе обнаружили взрывчатку", - отметил он.

По его словам, сейчас на место направляются пиротехники. Медики уже дежурят на месте.

Других деталей инцидента пока нет.

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Впоследствии начальник Киевской городской военной администрации Ткаченко отрицал эту информацию.

"Сообщение о взрывчатке на территории двора многоэтажки в Дарницком районе, первоисточником которого был мэр, и которое сейчас распространяется по телеграм-каналам - не соответствует действительности.

На месте обнаружен предмет похож на водопроводную трубу", - отметил руководитель КМВА.

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