Информация о взрывчатке во дворе дома в Дарницком районе Киева не подтвердилась (обновлено)
Вечером 27 мая в одном из районов Киева нашли взрывоопасный предмет.
Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.
"Во дворе одного из домов в Дарницком районе обнаружили взрывчатку", - отметил он.
По его словам, сейчас на место направляются пиротехники. Медики уже дежурят на месте.
Других деталей инцидента пока нет.
Впоследствии начальник Киевской городской военной администрации Ткаченко отрицал эту информацию.
"Сообщение о взрывчатке на территории двора многоэтажки в Дарницком районе, первоисточником которого был мэр, и которое сейчас распространяется по телеграм-каналам - не соответствует действительности.
На месте обнаружен предмет похож на водопроводную трубу", - отметил руководитель КМВА.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ПравдаЛюбка
показать весь комментарий27.05.2025 22:50 Ответить Мне нравится 3 Ссылка
✘
alexey prus
показать весь комментарий27.05.2025 23:30 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Андрій Богатир
показать весь комментарий28.05.2025 00:10 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль