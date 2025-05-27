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Новости Детонация взрывоопасных предметов
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Информация о взрывчатке во дворе дома в Дарницком районе Киева не подтвердилась (обновлено)

В Киеве нашли взрывчатку во дворе дома

Вечером 27 мая в одном из районов Киева нашли взрывоопасный предмет.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

"Во дворе одного из домов в Дарницком районе обнаружили взрывчатку", - отметил он.

По его словам, сейчас на место направляются пиротехники. Медики уже дежурят на месте.

Других деталей инцидента пока нет.

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Впоследствии начальник Киевской городской военной администрации Ткаченко отрицал эту информацию.

"Сообщение о взрывчатке на территории двора многоэтажки в Дарницком районе, первоисточником которого был мэр, и которое сейчас распространяется по телеграм-каналам - не соответствует действительности.

На месте обнаружен предмет похож на водопроводную трубу", - отметил руководитель КМВА.

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Автор: 

взрывчатка (845) Киев (25655) Кличко Виталий (4649)


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Внутрішні щурі в дії! Щоб ви повиздихали!
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27.05.2025 22:50 Ответить
поки розбиралися, місцеві нарки скурили та винюхали
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27.05.2025 23:30 Ответить
таке враження, що зелений їбанат, призначений найвищим зеленим їбанатом, просто поклав якусь х...йню у двір, відтак повідомив поліцаям про вибухівку. і все заради того, аби в кацапському телеграмчику повідомити, що кличко лоханувся. ну, це вже до психіатра...
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28.05.2025 00:10 Ответить
 
 