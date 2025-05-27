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Новини Детонація вибухонебезпечних предметів
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Інформація про вибухівку у дворі будинку в Дарницькому районі Києва не підтвердилася (оновлено)

У Києві знайшли вибухівку в дворі будинку

Увечері 27 травня в одному з районів Києва знайшли вибухонебезпечний предмет.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

"У дворі одного з будинків у Дарницькому районі виявили вибухівку", - зазначив він.

За його словами, наразі на місце прямують піротехніки. Медики вже чергують на місці.

Інших деталей інциденту наразі немає.

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Згодом начальник Київської міської військової адміністрації Ткаченко заперечив цю інформацію.

"Повідомлення про вибухівку на території двору багатоповерхівки у Дарницькому районі, першоджерелом якого був мер, і яке зараз шириться телеграм-каналами - не відповідає дійсності.

На місці виявлено предмет схожий на водопровідну трубу", - зазначив керівник КМВА.

Автор: 

вибухівка (474) Київ (19632) Кличко Віталій (3524) Ткаченко Тимур (30)


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27.05.2025 22:50 Відповісти
поки розбиралися, місцеві нарки скурили та винюхали
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27.05.2025 23:30 Відповісти
таке враження, що зелений їбанат, призначений найвищим зеленим їбанатом, просто поклав якусь х...йню у двір, відтак повідомив поліцаям про вибухівку. і все заради того, аби в кацапському телеграмчику повідомити, що кличко лоханувся. ну, це вже до психіатра...
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28.05.2025 00:10 Відповісти
 
 