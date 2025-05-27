Інформація про вибухівку у дворі будинку в Дарницькому районі Києва не підтвердилася (оновлено)

Увечері 27 травня в одному з районів Києва знайшли вибухонебезпечний предмет.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

"У дворі одного з будинків у Дарницькому районі виявили вибухівку", - зазначив він.

За його словами, наразі на місце прямують піротехніки. Медики вже чергують на місці.

Інших деталей інциденту наразі немає.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Невідомий кинув гранату з вікна будинку на Оболоні в Києві: поліція встановлює обставини

Згодом начальник Київської міської військової адміністрації Ткаченко заперечив цю інформацію.

"Повідомлення про вибухівку на території двору багатоповерхівки у Дарницькому районі, першоджерелом якого був мер, і яке зараз шириться телеграм-каналами - не відповідає дійсності.



На місці виявлено предмет схожий на водопровідну трубу", - зазначив керівник КМВА.