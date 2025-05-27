Інформація про вибухівку у дворі будинку в Дарницькому районі Києва не підтвердилася (оновлено)
Увечері 27 травня в одному з районів Києва знайшли вибухонебезпечний предмет.
Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.
"У дворі одного з будинків у Дарницькому районі виявили вибухівку", - зазначив він.
За його словами, наразі на місце прямують піротехніки. Медики вже чергують на місці.
Інших деталей інциденту наразі немає.
Згодом начальник Київської міської військової адміністрації Ткаченко заперечив цю інформацію.
"Повідомлення про вибухівку на території двору багатоповерхівки у Дарницькому районі, першоджерелом якого був мер, і яке зараз шириться телеграм-каналами - не відповідає дійсності.
На місці виявлено предмет схожий на водопровідну трубу", - зазначив керівник КМВА.
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ПравдаЛюбка
показати весь коментар27.05.2025 22:50 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
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alexey prus
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Андрій Богатир
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