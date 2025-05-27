1 645 7
Россияне запустили по Украине "шахеды", - Воздушные Силы
Вечером 27 мая российские войска атакуют Украину ударными беспилотниками.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Воздушных Сил.
Движение ударных беспилотников
- Группа вражеских ударных БПЛА - через Сумскую область. Курс - на Полтавщину.
- Также группа ударных БПЛА - через Харьковскую область.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Здохніть , болотяні тварюки , та дайте нам спокій !!
напишите, коли
"як не дивно, свинороссія сьогодні нічого не запустила"
а наша зброя то матюки...