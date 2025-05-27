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Новости Атака беспилотников
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Россияне запустили по Украине "шахеды", - Воздушные Силы

шахеди

Вечером 27 мая российские войска атакуют Украину ударными беспилотниками.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Воздушных Сил.

Движение ударных беспилотников

  • Группа вражеских ударных БПЛА - через Сумскую область. Курс - на Полтавщину.
  • Также группа ударных БПЛА - через Харьковскую область.

Читайте: РФ запускает 60% настоящих БПЛА и 40% ложных, чтобы усилить давление на ПВО, - Воздушные силы

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Воздушные силы (2386) Шахед (1124) война в Украине (4510)


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Знову кацапня до нас завітала 😡
Здохніть , болотяні тварюки , та дайте нам спокій !!
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27.05.2025 23:11 Ответить
Прокинься, Геній, це вже давно робиться, приіжджай в нашу прифронтову область в гості, побачиш.
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27.05.2025 23:47 Ответить
Дніпро, легкомоторна авіація збиває шахєди, бачив сам. Шо тобі ще написать, стратег диванний?
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28.05.2025 00:52 Ответить
такі новини можна й не друкувати
напишите, коли
"як не дивно, свинороссія сьогодні нічого не запустила"
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28.05.2025 00:22 Ответить
в найсхованішу хованку дітей!
а наша зброя то матюки...
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28.05.2025 03:42 Ответить
 
 