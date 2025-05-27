Россияне запустили по Украине "шахеды", - Воздушные Силы

Вечером 27 мая российские войска атакуют Украину ударными беспилотниками.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Воздушных Сил.

Движение ударных беспилотников

Группа вражеских ударных БПЛА - через Сумскую область. Курс - на Полтавщину.

Также группа ударных БПЛА - через Харьковскую область.

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