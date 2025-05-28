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Росіяни запустили по Україні "шахеди", - Повітряні Сили
Ввечері 27 травня російські війська атакують Україну ударними безпілотниками.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Повітряних Сил.
Рух ударних безпілотників
- Група ворожих ударних БпЛА через Сумщину. Курс на Полтавщину.
- Також група ударних БпЛА через Харківщину.
Оновлення щодо руху БпЛА
- Дніпропетровщина: БпЛА повз Синельникове курсом на захід.
- Полтавщина : БпЛА курсом на Кременчук.
- Харківщина: БпЛА курсом на Балаклію.
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Здохніть , болотяні тварюки , та дайте нам спокій !!
напишите, коли
"як не дивно, свинороссія сьогодні нічого не запустила"
а наша зброя то матюки...