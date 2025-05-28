Росіяни запустили по Україні "шахеди", - Повітряні Сили

Ввечері 27 травня російські війська атакують Україну ударними безпілотниками.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Повітряних Сил.

Рух ударних безпілотників

Група ворожих ударних БпЛА через Сумщину. Курс на Полтавщину.

Також група ударних БпЛА через Харківщину.

Оновлення щодо руху БпЛА

Дніпропетровщина: БпЛА повз Синельникове курсом на захід.

Полтавщина : БпЛА курсом на Кременчук.

Харківщина: БпЛА курсом на Балаклію.

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