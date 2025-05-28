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Новини Атака безпілотників
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Росіяни запустили по Україні "шахеди", - Повітряні Сили

шахеди

Ввечері 27 травня російські війська атакують Україну ударними безпілотниками.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Повітряних Сил.

Рух ударних безпілотників

  • Група ворожих ударних БпЛА через Сумщину. Курс на Полтавщину.
  • Також група ударних БпЛА через Харківщину.

Оновлення щодо руху БпЛА

  • Дніпропетровщина: БпЛА повз Синельникове курсом на захід.
  • Полтавщина : БпЛА курсом на Кременчук.
  • Харківщина: БпЛА курсом на Балаклію.

Читайте: РФ запускає 60% справжніх БпЛА та 40% хибних, щоб посилити тиск на ППО, - Повітряні сили

Автор: 

Повітряні сили (2726) Шахед (1125) війна в Україні (4546)


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Знову кацапня до нас завітала 😡
Здохніть , болотяні тварюки , та дайте нам спокій !!
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27.05.2025 23:11 Відповісти
Прокинься, Геній, це вже давно робиться, приіжджай в нашу прифронтову область в гості, побачиш.
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27.05.2025 23:47 Відповісти
Дніпро, легкомоторна авіація збиває шахєди, бачив сам. Шо тобі ще написать, стратег диванний?
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28.05.2025 00:52 Відповісти
такі новини можна й не друкувати
напишите, коли
"як не дивно, свинороссія сьогодні нічого не запустила"
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28.05.2025 00:22 Відповісти
в найсхованішу хованку дітей!
а наша зброя то матюки...
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28.05.2025 03:42 Відповісти
 
 