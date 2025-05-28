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Россияне говорят, что отражали атаку дронов на Москву
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ПВО сбивает беспилотники, которые атакуют столицу РФ.
Об этом информирует Цензор.НЕТ.
По подсчетам мэра, российское ПВО сбило уже 12 беспилотников.
На местах падения обломков работают экстренные службы.
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+18 NELSON
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"... Силы ПВО за три часа сбили 112 беспилотников над российскими регионами..."
мало шо там москалі *******?
Виробник Іскандерa: Воткінський машинобудівний завод (Воткінськ) - ракети: Виробниче об'єднання «Барикади» (Волгоград) - наземне обладнання: КБМ (Коломна) - розробник системи.
Загальний дизайн ракети Кинжал подібний до старішої наземної ракети 9K720 Іскандер, адаптованої для повітряного запуску з модифікованою системою наведення для Кинжала.
норд ост, беслан і тп
питання до нашіх поважних гур та сбу
у вас там є специ чи мені, програмісту, їхати у мокву робити теракти?
то дайте хоч підробні доки, у вас же комбінат цілий паспорти друкує
знаю бо розробляв єдапс у 90х
вважаю що якщо є чим то треба обстрілювати виробництво зброї, кацапські угрупування, енергетичні об'єкти
а вибити пару вікон у москві, навівши слабку паніку, це мізер
Кацапи у нас як у себе вдома, не треба їх шукати у москві, вони тут мають боятись
свої думок не з'явилось
оце і все на що спроможні зелени андони