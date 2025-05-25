В Москве заявили об атаке дронов: три аэропорта остановили работу
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил об атаке якобы нескольких беспилотников, которые летели на город. Московские аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский временно перестали принимать и отправлять рейсы.
Об этом сообщают российские информационные агентства и "Радио Свобода", информирует Цензор.НЕТ.
Днем 25 мая мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о трех беспилотниках, которые летели на столицу РФ. По его данным, их якобы сбили системы ПВО.
Около 17:50 Собянин заявил о четвертом сбитом беспилотнике, летевшем на Москву.
На фоне атаки неизвестных дронов три аэропорта в столице РФ и Подмосковье - Внуково, Домодедово и Жуковский временно перестали принимать и отправлять рейсы. В "Росавиации" заявили, что это сделано "для обеспечения безопасности полетов".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
РЕбята, жарьте их.
Пара годин перебування аеропортів в режимі очікування Vs 12 загиблих і щонайменьше 3 знищених ущент підприємства.
Хоча лохи на великому зомбофоні схавають
Якщо порівнювати обмін ударами, то я би сказала що нас розтинають наживо, а ми п'ятки пір'ячком лоскочемо. Потужно
Time - теж ахент КРИМла . вірно . Зе-скоте ?
Як в команду Зеленського проникли агенти Росії, - The Times. ФОТО Джерело: https://censor.net/ua/n3534814
Тобі ж вже дебіло пояснювали , що спочатку :
1) Повернення Залужного і ко до керівництва військом
2) Позбавлення Зе мандату на втручання у планування операцій ЗСУ
3) 73% йдуть ,а потім вже всі інші за потреби
Ні тоді дивись далі , як на росії на пару годин припиняють роботи аеропорти vs 12 загиблих і щонайменьше 3 знищених ущент підприємства.
Хоча такі лохи як ти на великому зомбофоні схавають
Бо підкацапне Зе-шапіто при владі з 2022 ,але подібне лайно почалося лише після того , як putin's asset посів крісло президента ФША
Хоча, я взагалі у шоці, що вони літають!! У 2008 літала, придуркі наші заміну зробили, вони бухі були - тупо в ауті..а коли стюардесу спитала, якого вони бухі - відповідь була - а ты на крылья глянь, девачка. Я глянула..і пожалкувала, що бухла не було)))
Зправа під віконечком..дівчині погано стало, я з нею місцем махнулась...зрозуміла, чому погано..на крилі один двигун не працював вже. А на крилі обшивка трохи гвинти стала втрачати..коли ми сіли, з крила вже кілька шматків відвалили, мій водій став напівсідим..бо бачив, як ми сідали. Одну дівчину я завезла за адресою найманої хати, а в мене руки ще добу трусились.
А для чого починали?
Я вже гадав що руцкі аеропорти будуть постійно кошмарити атаками дронів, вже неодноразово було сказано що блокування повітряного сполучення у рашці має значний вплив на цілу низку важелів ...
https://www.dialog.ua/war/314325_1748161786
Московські аеропорти Внуково, Домодєдово та Жуковський тимчасово перестали приймати та відправляти рейси.
Злі та незадоволені, перелякані московські авіапасажири терплять незручності і мабуть відчувають на собі, що це за напад на Україну їм поки що такі незручності, але лише початок.
Раніше про війну в Україні багато хто з них не думав, не відчував...
А Шереметьєво?