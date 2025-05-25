В Москве заявили об атаке дронов: три аэропорта остановили работу

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил об атаке якобы нескольких беспилотников, которые летели на город. Московские аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский временно перестали принимать и отправлять рейсы.

Об этом сообщают российские информационные агентства и "Радио Свобода", информирует Цензор.НЕТ.

Днем 25 мая мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о трех беспилотниках, которые летели на столицу РФ. По его данным, их якобы сбили системы ПВО.

Около 17:50 Собянин заявил о четвертом сбитом беспилотнике, летевшем на Москву.

На фоне атаки неизвестных дронов три аэропорта в столице РФ и Подмосковье - Внуково, Домодедово и Жуковский временно перестали принимать и отправлять рейсы. В "Росавиации" заявили, что это сделано "для обеспечения безопасности полетов".

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