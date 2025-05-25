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Новости Беспилотники атаковали Москву
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В Москве заявили об атаке дронов: три аэропорта остановили работу

Неизвестные дроны атакуют Москву днем 25 мая

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил об атаке якобы нескольких беспилотников, которые летели на город. Московские аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский временно перестали принимать и отправлять рейсы.

Об этом сообщают российские информационные агентства и "Радио Свобода", информирует Цензор.НЕТ.

Днем 25 мая мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о трех беспилотниках, которые летели на столицу РФ. По его данным, их якобы сбили системы ПВО.

Около 17:50 Собянин заявил о четвертом сбитом беспилотнике, летевшем на Москву.

На фоне атаки неизвестных дронов три аэропорта в столице РФ и Подмосковье - Внуково, Домодедово и Жуковский временно перестали принимать и отправлять рейсы. В "Росавиации" заявили, что это сделано "для обеспечения безопасности полетов".

Читайте также: РФ заявила о сбитии якобы 159 украинских БпЛА за 12 часов. Власти Москвы говорят об отражении 11 дронов

Автор: 

москва (3088) атака (398) дроны (4049)


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Топ комментарии
+17
Ох ти ж страшно як...
Якщо порівнювати обмін ударами, то я би сказала що нас розтинають наживо, а ми п'ятки пір'ячком лоскочемо. Потужно
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25.05.2025 18:54
+9
Интересно, если пару дронов каждые полчаса на маскву пускать, то аэропорты работать не будут вообще? 🤔
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25.05.2025 18:57
+8
В Україні 12 загиблих, на росії 2 аеропорти тимчасово зупинили роботу - потужно і рішуче, ще років п'ять війни в такому ключі і настане справедливий мир з позиції сили.
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25.05.2025 18:56
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Ойойой, а шо случилось? (с)
РЕбята, жарьте их.
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25.05.2025 18:51 Ответить
ЦЕ ПЕРЕМОГА!
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25.05.2025 20:22 Ответить
Патужна відповідь
Пара годин перебування аеропортів в режимі очікування Vs 12 загиблих і щонайменьше 3 знищених ущент підприємства.
Хоча лохи на великому зомбофоні схавають
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25.05.2025 22:00 Ответить
Ох ти ж страшно як...
Якщо порівнювати обмін ударами, то я би сказала що нас розтинають наживо, а ми п'ятки пір'ячком лоскочемо. Потужно
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25.05.2025 18:54 Ответить
Оно-то да, но где ракетная программа и тд и тп? Отож...
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25.05.2025 18:56 Ответить
Ну то вперед рвонула на фронт з пропердженого дивана та покажи, як треба воювати! Піди до трампона та виклянч зброю! Чи ти тільки пердіти потужно вмієш?
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25.05.2025 19:00 Ответить
Видно здалеку лохторат ЗЕ
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25.05.2025 19:19 Ответить
Ну тебе фсбшну троляку і ооздивлятись нема сенсу...
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25.05.2025 19:52 Ответить
Ліки приймай,не забувай
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25.05.2025 19:55 Ответить
Всі хто проти підкацапного Зе-шапіто і кажуть правду - ахенти КРИМла
Time - теж ахент КРИМла . вірно . Зе-скоте ?
Як в команду Зеленського проникли агенти Росії, - The Times. ФОТО Джерело: https://censor.net/ua/n3534814
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25.05.2025 22:04 Ответить
Зе-скот увірвався.
Тобі ж вже дебіло пояснювали , що спочатку :
1) Повернення Залужного і ко до керівництва військом
2) Позбавлення Зе мандату на втручання у планування операцій ЗСУ
3) 73% йдуть ,а потім вже всі інші за потреби
Ні тоді дивись далі , як на росії на пару годин припиняють роботи аеропорти vs 12 загиблих і щонайменьше 3 знищених ущент підприємства.

Хоча такі лохи як ти на великому зомбофоні схавають
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25.05.2025 22:03 Ответить
Чому и зе-скот втік з України , та ще шось там гавкаєш? Шо ти дрищ ще там ниєш? Біжи ***** вилизуй!
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25.05.2025 23:10 Ответить
В Україні 12 загиблих, на росії 2 аеропорти тимчасово зупинили роботу - потужно і рішуче, ще років п'ять війни в такому ключі і настане справедливий мир з позиції сили.
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25.05.2025 18:56 Ответить
Ну так все завдяки пуделю путіна - трампа.
Бо підкацапне Зе-шапіто при владі з 2022 ,але подібне лайно почалося лише після того , як putin's asset посів крісло президента ФША
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25.05.2025 22:08 Ответить
Интересно, если пару дронов каждые полчаса на маскву пускать, то аэропорты работать не будут вообще? 🤔
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25.05.2025 18:57 Ответить
І на пітєр.

Хоча, я взагалі у шоці, що вони літають!! У 2008 літала, придуркі наші заміну зробили, вони бухі були - тупо в ауті..а коли стюардесу спитала, якого вони бухі - відповідь була - а ты на крылья глянь, девачка. Я глянула..і пожалкувала, що бухла не було)))
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25.05.2025 19:05 Ответить
І що там було з крилами?
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25.05.2025 19:15 Ответить
Боінг заменили на тушку, але мені було пофігу, бо я не шаріла..поки не сіла на своє місце, а тушка не злетіла.

Зправа під віконечком..дівчині погано стало, я з нею місцем махнулась...зрозуміла, чому погано..на крилі один двигун не працював вже. А на крилі обшивка трохи гвинти стала втрачати..коли ми сіли, з крила вже кілька шматків відвалили, мій водій став напівсідим..бо бачив, як ми сідали. Одну дівчину я завезла за адресою найманої хати, а в мене руки ще добу трусились.
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25.05.2025 19:48 Ответить
І як ось це нищить об'єкти впк рашистів? Ніяк. Кращеб херачили орків та їх склади на фронті. Все якось через дупу.
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25.05.2025 18:58 Ответить
"Хатят лі хрюскіє вайни?"
А для чого починали?
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25.05.2025 19:13 Ответить
Мабуть прислухались до мого попереднього коменту

Я вже гадав що руцкі аеропорти будуть постійно кошмарити атаками дронів, вже неодноразово було сказано що блокування повітряного сполучення у рашці має значний вплив на цілу низку важелів ...
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25.05.2025 19:14 Ответить
По сообщениям, после 2 часов ночи 25 мая как минимум десять бортов Минобороны РФ, включая четыре Ту-154, один Ил-62М, пару Ту-134, Ту-214, а также транспортные Ил-76МД и Ан-148 ВКС РФ, экстренно поднялись в воздух и покинули столицу.
https://www.dialog.ua/war/314325_1748161786
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25.05.2025 19:20 Ответить
Чому на параші ще спокійно працюють аеропорти?
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25.05.2025 19:40 Ответить
Вже не так спокійно, як раніше.
Московські аеропорти Внуково, Домодєдово та Жуковський тимчасово перестали приймати та відправляти рейси.
Злі та незадоволені, перелякані московські авіапасажири терплять незручності і мабуть відчувають на собі, що це за напад на Україну їм поки що такі незручності, але лише початок.
Раніше про війну в Україні багато хто з них не думав, не відчував...
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25.05.2025 19:57 Ответить
я це питання 3 роки задаю....
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25.05.2025 23:46 Ответить
треба щоб вони ніколи не робили
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25.05.2025 19:46 Ответить
Московські аеропорти Внуково, Домодєдово та Жуковський тимчасово перестали приймати та відправляти рейси. Джерело: https://censor.net/ua/n3554244

А Шереметьєво?
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25.05.2025 20:15 Ответить
В Києві вже сотні загиблих, в Москві - нуль! Так це війна в одну сторону?
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25.05.2025 22:19 Ответить
Стереть Мордор!!!
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26.05.2025 07:17 Ответить
Де наслідки?
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26.05.2025 11:28 Ответить
 
 