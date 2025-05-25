У Москві заявили про атаку дронів: три аеропорти зупинили роботу
Мер Москви Сергій Собянін заявив про атаку нібито кількох безпілотників, які летіли на місто. Московські аеропорти Внуково, Домодєдово та Жуковський тимчасово перестали приймати та відправляти рейси.
Про це повідомляють російські інформаційні агентства та "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.
Вдень 25 травня мер Москви Сергій Собянін повідомив про три безпілотники, які летіли на столицю РФ. За його даними, їх нібито збили системи ППО.
Близько 17:50 Собянін заявив про четвертий збитий безпілотник, що летів на Москву.
На тлі атаки невідомих дронів три аеропорти у столиці РФ і Підмосков'ї - Внуково, Домодєдово та Жуковський тимчасово перестали приймати та відправляти рейси. В "Росавіації" заявили, що це зроблено "для забезпечення безпеки польотів".
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РЕбята, жарьте их.
Пара годин перебування аеропортів в режимі очікування Vs 12 загиблих і щонайменьше 3 знищених ущент підприємства.
Хоча лохи на великому зомбофоні схавають
Якщо порівнювати обмін ударами, то я би сказала що нас розтинають наживо, а ми п'ятки пір'ячком лоскочемо. Потужно
Time - теж ахент КРИМла . вірно . Зе-скоте ?
Як в команду Зеленського проникли агенти Росії, - The Times. ФОТО Джерело: https://censor.net/ua/n3534814
Тобі ж вже дебіло пояснювали , що спочатку :
1) Повернення Залужного і ко до керівництва військом
2) Позбавлення Зе мандату на втручання у планування операцій ЗСУ
3) 73% йдуть ,а потім вже всі інші за потреби
Ні тоді дивись далі , як на росії на пару годин припиняють роботи аеропорти vs 12 загиблих і щонайменьше 3 знищених ущент підприємства.
Хоча такі лохи як ти на великому зомбофоні схавають
Бо підкацапне Зе-шапіто при владі з 2022 ,але подібне лайно почалося лише після того , як putin's asset посів крісло президента ФША
Хоча, я взагалі у шоці, що вони літають!! У 2008 літала, придуркі наші заміну зробили, вони бухі були - тупо в ауті..а коли стюардесу спитала, якого вони бухі - відповідь була - а ты на крылья глянь, девачка. Я глянула..і пожалкувала, що бухла не було)))
Зправа під віконечком..дівчині погано стало, я з нею місцем махнулась...зрозуміла, чому погано..на крилі один двигун не працював вже. А на крилі обшивка трохи гвинти стала втрачати..коли ми сіли, з крила вже кілька шматків відвалили, мій водій став напівсідим..бо бачив, як ми сідали. Одну дівчину я завезла за адресою найманої хати, а в мене руки ще добу трусились.
А для чого починали?
Я вже гадав що руцкі аеропорти будуть постійно кошмарити атаками дронів, вже неодноразово було сказано що блокування повітряного сполучення у рашці має значний вплив на цілу низку важелів ...
https://www.dialog.ua/war/314325_1748161786
Московські аеропорти Внуково, Домодєдово та Жуковський тимчасово перестали приймати та відправляти рейси.
Злі та незадоволені, перелякані московські авіапасажири терплять незручності і мабуть відчувають на собі, що це за напад на Україну їм поки що такі незручності, але лише початок.
Раніше про війну в Україні багато хто з них не думав, не відчував...
А Шереметьєво?