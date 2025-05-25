У Москві заявили про атаку дронів: три аеропорти зупинили роботу

Мер Москви Сергій Собянін заявив про атаку нібито кількох безпілотників, які летіли на місто. Московські аеропорти Внуково, Домодєдово та Жуковський тимчасово перестали приймати та відправляти рейси.

Про це повідомляють російські інформаційні агентства та "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.

Вдень 25 травня мер Москви Сергій Собянін повідомив про три безпілотники, які летіли на столицю РФ. За його даними, їх нібито збили системи ППО.

Близько 17:50 Собянін заявив про четвертий збитий безпілотник, що летів на Москву.

На тлі атаки невідомих дронів три аеропорти у столиці РФ і Підмосков'ї - Внуково, Домодєдово та Жуковський тимчасово перестали приймати та відправляти рейси. В "Росавіації" заявили, що це зроблено "для забезпечення безпеки польотів".

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