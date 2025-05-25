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Новини Безпілотники атакували Москву
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У Москві заявили про атаку дронів: три аеропорти зупинили роботу

Невідомі дрони атакують Москву вдень 25 травня

Мер Москви Сергій Собянін заявив про атаку нібито кількох безпілотників, які летіли на місто. Московські аеропорти Внуково, Домодєдово та Жуковський тимчасово перестали приймати та відправляти рейси.

Про це повідомляють російські інформаційні агентства та "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.

Вдень 25 травня мер Москви Сергій Собянін повідомив про три безпілотники, які летіли на столицю РФ. За його даними, їх нібито збили системи ППО.

Близько 17:50 Собянін заявив про четвертий збитий безпілотник, що летів на Москву.

На тлі атаки невідомих дронів три аеропорти у столиці РФ і Підмосков'ї - Внуково, Домодєдово та Жуковський тимчасово перестали приймати та відправляти рейси. В "Росавіації" заявили, що це зроблено "для забезпечення безпеки польотів".

Читайте також: РФ заявила про збиття нібито 159 українських БпЛА за 12 годин. Влада Москви каже про відбиття 11 дронів

Автор: 

москва (1262) атака (363) дрони (4838)


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Топ коментарі
+17
Ох ти ж страшно як...
Якщо порівнювати обмін ударами, то я би сказала що нас розтинають наживо, а ми п'ятки пір'ячком лоскочемо. Потужно
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25.05.2025 18:54
+9
Интересно, если пару дронов каждые полчаса на маскву пускать, то аэропорты работать не будут вообще? 🤔
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25.05.2025 18:57
+8
В Україні 12 загиблих, на росії 2 аеропорти тимчасово зупинили роботу - потужно і рішуче, ще років п'ять війни в такому ключі і настане справедливий мир з позиції сили.
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25.05.2025 18:56
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Ойойой, а шо случилось? (с)
РЕбята, жарьте их.
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25.05.2025 18:51 Відповісти
ЦЕ ПЕРЕМОГА!
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25.05.2025 20:22 Відповісти
Патужна відповідь
Пара годин перебування аеропортів в режимі очікування Vs 12 загиблих і щонайменьше 3 знищених ущент підприємства.
Хоча лохи на великому зомбофоні схавають
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25.05.2025 22:00 Відповісти
Ох ти ж страшно як...
Якщо порівнювати обмін ударами, то я би сказала що нас розтинають наживо, а ми п'ятки пір'ячком лоскочемо. Потужно
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25.05.2025 18:54 Відповісти
Оно-то да, но где ракетная программа и тд и тп? Отож...
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25.05.2025 18:56 Відповісти
Ну то вперед рвонула на фронт з пропердженого дивана та покажи, як треба воювати! Піди до трампона та виклянч зброю! Чи ти тільки пердіти потужно вмієш?
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25.05.2025 19:00 Відповісти
Видно здалеку лохторат ЗЕ
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25.05.2025 19:19 Відповісти
Ну тебе фсбшну троляку і ооздивлятись нема сенсу...
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25.05.2025 19:52 Відповісти
Ліки приймай,не забувай
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25.05.2025 19:55 Відповісти
Всі хто проти підкацапного Зе-шапіто і кажуть правду - ахенти КРИМла
Time - теж ахент КРИМла . вірно . Зе-скоте ?
Як в команду Зеленського проникли агенти Росії, - The Times. ФОТО Джерело: https://censor.net/ua/n3534814
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25.05.2025 22:04 Відповісти
Зе-скот увірвався.
Тобі ж вже дебіло пояснювали , що спочатку :
1) Повернення Залужного і ко до керівництва військом
2) Позбавлення Зе мандату на втручання у планування операцій ЗСУ
3) 73% йдуть ,а потім вже всі інші за потреби
Ні тоді дивись далі , як на росії на пару годин припиняють роботи аеропорти vs 12 загиблих і щонайменьше 3 знищених ущент підприємства.

Хоча такі лохи як ти на великому зомбофоні схавають
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25.05.2025 22:03 Відповісти
Чому и зе-скот втік з України , та ще шось там гавкаєш? Шо ти дрищ ще там ниєш? Біжи ***** вилизуй!
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25.05.2025 23:10 Відповісти
В Україні 12 загиблих, на росії 2 аеропорти тимчасово зупинили роботу - потужно і рішуче, ще років п'ять війни в такому ключі і настане справедливий мир з позиції сили.
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25.05.2025 18:56 Відповісти
Ну так все завдяки пуделю путіна - трампа.
Бо підкацапне Зе-шапіто при владі з 2022 ,але подібне лайно почалося лише після того , як putin's asset посів крісло президента ФША
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25.05.2025 22:08 Відповісти
Интересно, если пару дронов каждые полчаса на маскву пускать, то аэропорты работать не будут вообще? 🤔
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25.05.2025 18:57 Відповісти
І на пітєр.

Хоча, я взагалі у шоці, що вони літають!! У 2008 літала, придуркі наші заміну зробили, вони бухі були - тупо в ауті..а коли стюардесу спитала, якого вони бухі - відповідь була - а ты на крылья глянь, девачка. Я глянула..і пожалкувала, що бухла не було)))
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25.05.2025 19:05 Відповісти
І що там було з крилами?
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25.05.2025 19:15 Відповісти
Боінг заменили на тушку, але мені було пофігу, бо я не шаріла..поки не сіла на своє місце, а тушка не злетіла.

Зправа під віконечком..дівчині погано стало, я з нею місцем махнулась...зрозуміла, чому погано..на крилі один двигун не працював вже. А на крилі обшивка трохи гвинти стала втрачати..коли ми сіли, з крила вже кілька шматків відвалили, мій водій став напівсідим..бо бачив, як ми сідали. Одну дівчину я завезла за адресою найманої хати, а в мене руки ще добу трусились.
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25.05.2025 19:48 Відповісти
І як ось це нищить об'єкти впк рашистів? Ніяк. Кращеб херачили орків та їх склади на фронті. Все якось через дупу.
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25.05.2025 18:58 Відповісти
"Хатят лі хрюскіє вайни?"
А для чого починали?
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25.05.2025 19:13 Відповісти
Мабуть прислухались до мого попереднього коменту

Я вже гадав що руцкі аеропорти будуть постійно кошмарити атаками дронів, вже неодноразово було сказано що блокування повітряного сполучення у рашці має значний вплив на цілу низку важелів ...
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25.05.2025 19:14 Відповісти
По сообщениям, после 2 часов ночи 25 мая как минимум десять бортов Минобороны РФ, включая четыре Ту-154, один Ил-62М, пару Ту-134, Ту-214, а также транспортные Ил-76МД и Ан-148 ВКС РФ, экстренно поднялись в воздух и покинули столицу.
https://www.dialog.ua/war/314325_1748161786
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25.05.2025 19:20 Відповісти
Чому на параші ще спокійно працюють аеропорти?
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25.05.2025 19:40 Відповісти
Вже не так спокійно, як раніше.
Московські аеропорти Внуково, Домодєдово та Жуковський тимчасово перестали приймати та відправляти рейси.
Злі та незадоволені, перелякані московські авіапасажири терплять незручності і мабуть відчувають на собі, що це за напад на Україну їм поки що такі незручності, але лише початок.
Раніше про війну в Україні багато хто з них не думав, не відчував...
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25.05.2025 19:57 Відповісти
я це питання 3 роки задаю....
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25.05.2025 23:46 Відповісти
треба щоб вони ніколи не робили
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25.05.2025 19:46 Відповісти
Московські аеропорти Внуково, Домодєдово та Жуковський тимчасово перестали приймати та відправляти рейси. Джерело: https://censor.net/ua/n3554244

А Шереметьєво?
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25.05.2025 20:15 Відповісти
В Києві вже сотні загиблих, в Москві - нуль! Так це війна в одну сторону?
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25.05.2025 22:19 Відповісти
Стереть Мордор!!!
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26.05.2025 07:17 Відповісти
Де наслідки?
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26.05.2025 11:28 Відповісти
 
 