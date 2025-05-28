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Новини Атака БпЛА на Москву
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Росіяни кажуть, що відбивають атаку дронів на Москву

Росіяни повідомляють про атаку безпілотників на Москву 28 травня

Мер Москви Сергій Собянін заявив, що ППО збиває безпілотники, які атакують столицю РФ.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

За підрахунками мера російське ППО збило вже 12 безпілотників.

 На місцях падіння уламків працюють екстрені служби.

Читайте: У Москві заявили про атаку дронів: три аеропорти зупинили роботу

Повідомлення Собяніна про збиття безпілотників

Автор: 

безпілотник (4293) москва (1263)


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Топ коментарі
+18
За 11 років кажеш не спромошлися? Пігулка пам"яті або , спеціально для тих ,,хто у танку" і ******** робити ПУХ-ПУХ у калюжу... - при Порошенку, до 19-го року всі ракетні програми розвивались і вийшли вже на єтап випуску!!! У квітні 2019 року стало відомо, що вже виготовлено 2 дослідні зразки ОТРК. Один в рамках іноземного замовлення від Саудівської Аравії, а другий для Збройних сил України. Королівство Саудівська Аравія, що і була іноземним замовником, готувалась до випробувань ОТРК ..ГРІМ-2'' восени 2019 року, а надходження на озброєння очікувалось з 2022 року. !!! "Грім-2" -це ракета якою ЗСУ могли б в'ї*ати по всій довжині Волги: від Ярославля до Астрахані. В зоні досягнення нашого аналога "Іскандера" могли б бути гідростанції на Волзі, теплостанції, хімічні підприємства, великі скупчення військ, аєродроми та величезні склади ***********, які можна було б накрити одним махом". І 200 ракет з дальністю 280 км - це мало стати лише початком. Бо на КБ "Південне" тоді хитро посміхалися: "Але ж ви розумієте, що 280 км це умовно, нам же не важко буде поставити начинку і на пів тисячі, і навіть на тисячу кілометрів - була б політична воля". .... 30 січня 2018 року були успішно здійснені перші льотні випробування ПКР ..НЕПТУН"" . 12 квітня 2019 року Головний конструктор і Генеральний директор КБ «Південне» Олександр Дегтярьов під час урочистостей з 65-річного ювілею підприємства повідомив, що КБ ..Південне ""розробляє близько десяти проєктів (!!!) розвитку бойової ракетної та реактивної техніки на потреби Збройних сил України. 1 травня 2019 року в Одеській області стартували випробування вітчизняних ракетних комплексів типу «Вільха» та «Нептун». Державні випробування комплексів «Вільха-М» та «Вільха-Р» були заплановані на серпень-жовтень 2019 року. До 2019 року Павлоградський хімзавод та КБ "Південне" зібрало 12 ракетних двигунів "Грім-2".Чекали, аби пустити ракети на конвеєр........Але по дурості більшості , до влади прийшов цирковий блазень і його шобла, і...вони просто закрили фінансування усіх цих програм, і все зупинилось... А скільки б могло бути озброєння нашого виробництва що доставало б навіть до мАцкви! І путін добре подумав би, а чи варто запускати ракети по Україні і починати велику війну взагалі, якщо б знав, що йому прилетить у відповідь..... Тому коли нині справедливо проклинаємо русскіх і так само справедливо вимагаємо від Заходу дати нам більше ППО - будьмо справедливими й до того, через кого, і завдяки кому ми не маємо чим відповісти за Київ, за Кривий Ріг, за Суми, за Покровськ. ....,
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28.05.2025 02:20
+5
это не мы
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28.05.2025 02:05
+5
Росіяни б'ють балістикою - потрібно бити дронами по місцям, де виробляють цю балістику.

Виробник Іскандерa: Воткінський машинобудівний завод (Воткінськ) - ракети: Виробниче об'єднання «Барикади» (Волгоград) - наземне обладнання: КБМ (Коломна) - розробник системи.

Загальний дизайн ракети Кинжал подібний до старішої наземної ракети 9K720 Іскандер, адаптованої для повітряного запуску з модифікованою системою наведення для Кинжала.
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28.05.2025 02:55
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Новина від 00.30:

"... Силы ПВО за три часа сбили 112 беспилотников над российскими регионами..."
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28.05.2025 02:04 Відповісти
это не мы
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28.05.2025 02:05 Відповісти
Не, ну точно не Канада
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28.05.2025 02:13 Відповісти
на кожній гілці завжди знайдеться такий полудурок як ти.
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28.05.2025 02:55 Відповісти
Нехай собянін подякує всіх українських (?) президентів, та інших можновладців яки знищили чи продали українськи ракети , та не спрмоглися вже за одинаддцять років війни організувати виробництво нових ракет. (А тільки пострілюють якимось іграшковими літачками ПУХ! ПУХ! )
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28.05.2025 02:08 Відповісти
За 11 років кажеш не спромошлися? Пігулка пам"яті або , спеціально для тих ,,хто у танку" і ******** робити ПУХ-ПУХ у калюжу... - при Порошенку, до 19-го року всі ракетні програми розвивались і вийшли вже на єтап випуску!!! У квітні 2019 року стало відомо, що вже виготовлено 2 дослідні зразки ОТРК. Один в рамках іноземного замовлення від Саудівської Аравії, а другий для Збройних сил України. Королівство Саудівська Аравія, що і була іноземним замовником, готувалась до випробувань ОТРК ..ГРІМ-2'' восени 2019 року, а надходження на озброєння очікувалось з 2022 року. !!! "Грім-2" -це ракета якою ЗСУ могли б в'ї*ати по всій довжині Волги: від Ярославля до Астрахані. В зоні досягнення нашого аналога "Іскандера" могли б бути гідростанції на Волзі, теплостанції, хімічні підприємства, великі скупчення військ, аєродроми та величезні склади ***********, які можна було б накрити одним махом". І 200 ракет з дальністю 280 км - це мало стати лише початком. Бо на КБ "Південне" тоді хитро посміхалися: "Але ж ви розумієте, що 280 км це умовно, нам же не важко буде поставити начинку і на пів тисячі, і навіть на тисячу кілометрів - була б політична воля". .... 30 січня 2018 року були успішно здійснені перші льотні випробування ПКР ..НЕПТУН"" . 12 квітня 2019 року Головний конструктор і Генеральний директор КБ «Південне» Олександр Дегтярьов під час урочистостей з 65-річного ювілею підприємства повідомив, що КБ ..Південне ""розробляє близько десяти проєктів (!!!) розвитку бойової ракетної та реактивної техніки на потреби Збройних сил України. 1 травня 2019 року в Одеській області стартували випробування вітчизняних ракетних комплексів типу «Вільха» та «Нептун». Державні випробування комплексів «Вільха-М» та «Вільха-Р» були заплановані на серпень-жовтень 2019 року. До 2019 року Павлоградський хімзавод та КБ "Південне" зібрало 12 ракетних двигунів "Грім-2".Чекали, аби пустити ракети на конвеєр........Але по дурості більшості , до влади прийшов цирковий блазень і його шобла, і...вони просто закрили фінансування усіх цих програм, і все зупинилось... А скільки б могло бути озброєння нашого виробництва що доставало б навіть до мАцкви! І путін добре подумав би, а чи варто запускати ракети по Україні і починати велику війну взагалі, якщо б знав, що йому прилетить у відповідь..... Тому коли нині справедливо проклинаємо русскіх і так само справедливо вимагаємо від Заходу дати нам більше ППО - будьмо справедливими й до того, через кого, і завдяки кому ми не маємо чим відповісти за Київ, за Кривий Ріг, за Суми, за Покровськ. ....,
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28.05.2025 02:20 Відповісти
Таки так. Є в мене люди, що брали в цьому участь
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28.05.2025 07:41 Відповісти
бо в твоїй голові найпотужніші вспьорди клоуна поселились
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28.05.2025 08:39 Відповісти
Цікаво, ракети також всі відбили б? Але ми цього не дізнаємося, бо Оманські домовленості членограя з ****** забороняють це робити.
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28.05.2025 02:33 Відповісти
А саме в якому пункті оманських домовленостей це записано? ПАзвольтьЄ АсведАміЦЦА...
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28.05.2025 06:37 Відповісти
це не ми - відьбіться...
мало шо там москалі *******?
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28.05.2025 02:52 Відповісти
Та це не ви. Точно. Ви в гольф граєте.
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28.05.2025 06:58 Відповісти
два полудурка...
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28.05.2025 07:00 Відповісти
треба багато душманських бпла з гівна та палок. Просто засрати все небо над рф. Щоб те що вони збивають було набагато дешевше того чим збивають.
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28.05.2025 02:54 Відповісти
Росіяни б'ють балістикою - потрібно бити дронами по місцям, де виробляють цю балістику.

Виробник Іскандерa: Воткінський машинобудівний завод (Воткінськ) - ракети: Виробниче об'єднання «Барикади» (Волгоград) - наземне обладнання: КБМ (Коломна) - розробник системи.

Загальний дизайн ракети Кинжал подібний до старішої наземної ракети 9K720 Іскандер, адаптованої для повітряного запуску з модифікованою системою наведення для Кинжала.
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28.05.2025 02:55 Відповісти
припомніть чому срасія припинила війну та осипала золотом чечню?

норд ост, беслан і тп

питання до нашіх поважних гур та сбу
у вас там є специ чи мені, програмісту, їхати у мокву робити теракти?

то дайте хоч підробні доки, у вас же комбінат цілий паспорти друкує
знаю бо розробляв єдапс у 90х
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28.05.2025 05:22 Відповісти
Це табу на сайті. Минекацапи. Ми всі в білих пальто. Ніззя навіть думати про таке. Ну й інша подібна бредятина.
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28.05.2025 09:16 Відповісти
А для чого ?
вважаю що якщо є чим то треба обстрілювати виробництво зброї, кацапські угрупування, енергетичні об'єкти
а вибити пару вікон у москві, навівши слабку паніку, це мізер
Кацапи у нас як у себе вдома, не треба їх шукати у москві, вони тут мають боятись
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28.05.2025 08:41 Відповісти
копіюють кацапів у всьому
свої думок не з'явилось
оце і все на що спроможні зелени андони
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28.05.2025 08:43 Відповісти
 
 