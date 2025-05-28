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Новости Угрозы Медведева
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Келлог назвал угрозы Медведева неосмотрительными

Келлог об угрозе Медведева

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев сделал "опрометчивый комментарий", угрожая президенту США Дональду Трампу третьей мировой войной, и это не подобает "мировой державе".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил спецпосланник Трампа Кит Келлог в своем Х.

"Разжигание страха перед Третьей мировой войной - неудачный, безрассудный комментарий Дмитрия Медведева, что не подобает мировой державе. Президент Трамп работает над тем, чтобы остановить эту войну и положить конец убийствам", - говорится в заметке.

Также Келлог добавил:

"Мы ожидаем получения Меморандума о перемирии, который вы обещали неделю назад. Прекратите огонь немедленно".

Накануне Медведев, после слов Трампа, что если бы не он, то "с Россией уже произошло бы много очень плохих вещей", заявил, что есть только одна на самом деле плохая вещь - это третья мировая война, и президент США должен это понимать.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Медведев о встрече "Коалиции желающих" в Киеве: "Засуньте мирные планы в свои задницы"

Автор: 

Медведев Дмитрий (4102) Кит Келлог (146)


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Топ комментарии
+29
А всього лише написати "якщо неадекватний мєдвєдєв не припинить погрози США,це може погано скінчитися для нього персонально". Але ж ні. Келлог обтікає та бубнить якусь маячню. Нікчеми.
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28.05.2025 07:17
+21
Келогу-рашистська федерація є злоякісною пухлиною на тілі планети та підлягає видаленню-а не світовою державою...
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28.05.2025 07:19
+11
АХАХАХАХАХХАХАХАХ - це йому ще не переклали навіть і 1% того що лише Медведев пише, а якби він почув Соловйова і тд то офігів би
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28.05.2025 07:18
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А всього лише написати "якщо неадекватний мєдвєдєв не припинить погрози США,це може погано скінчитися для нього персонально". Але ж ні. Келлог обтікає та бубнить якусь маячню. Нікчеми.
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28.05.2025 07:17 Ответить
от тільки не персонально, бо цей фашист виригав це не особисто від себе, а перебуваючи на державній посаді.
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28.05.2025 07:28 Ответить
АХАХАХАХАХХАХАХАХ - це йому ще не переклали навіть і 1% того що лише Медведев пише, а якби він почув Соловйова і тд то офігів би
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28.05.2025 07:18 Ответить
Та там такі переклади, як в анекдоті поручіка Ржевського про «хіхі і хаха»...
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28.05.2025 07:33 Ответить
Келогу-рашистська федерація є злоякісною пухлиною на тілі планети та підлягає видаленню-а не світовою державою...
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28.05.2025 07:19 Ответить
Алкогном доп..издиться до самокату.
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28.05.2025 07:37 Ответить
Медведев это главный алкоххоббит и боевой гном Рашки.
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28.05.2025 07:50 Ответить
Та яка там «світова держава»,світова помийниця...
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28.05.2025 07:50 Ответить
А хіба бувають розважливими хронічні алкоголики?
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28.05.2025 07:53 Ответить
паРаша - світовий терорист, плюс тимчасово бензоколонка
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28.05.2025 08:12 Ответить
"...це не личить "світовій державі" - в корені неправильний висновок, пане Келлог.
Це не "світова держава", а світовий терорист №1.
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28.05.2025 08:40 Ответить
Цього злобного карлика з хронічним похмільним синдромом не треба брати до уваги, воно на болотах ніхто і звуть його ніяк, слабенький імітатор здохшого жиріновського! 😁
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28.05.2025 09:07 Ответить
 
 