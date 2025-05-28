Келлог назвал угрозы Медведева неосмотрительными

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев сделал "опрометчивый комментарий", угрожая президенту США Дональду Трампу третьей мировой войной, и это не подобает "мировой державе".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил спецпосланник Трампа Кит Келлог в своем Х.

"Разжигание страха перед Третьей мировой войной - неудачный, безрассудный комментарий Дмитрия Медведева, что не подобает мировой державе. Президент Трамп работает над тем, чтобы остановить эту войну и положить конец убийствам", - говорится в заметке.

Также Келлог добавил:

"Мы ожидаем получения Меморандума о перемирии, который вы обещали неделю назад. Прекратите огонь немедленно".

Накануне Медведев, после слов Трампа, что если бы не он, то "с Россией уже произошло бы много очень плохих вещей", заявил, что есть только одна на самом деле плохая вещь - это третья мировая война, и президент США должен это понимать.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Медведев о встрече "Коалиции желающих" в Киеве: "Засуньте мирные планы в свои задницы"