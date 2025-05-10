Медведев о встрече "Коалиции желающих" в Киеве: "Засуньте мирные планы в свои задницы"

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев отреагировал на встречу европейских лидеров в рамках "Коалиции желающих" в Киеве 10 мая и мирное предложение о полном безусловном прекращении огня.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в соцсети Х.

"Макрон, Мерц, Стармер и Туск собрались для обсуждения мира в Киеве. Вместо этого они угрожают России. Или перемирие для передышки бандеровских орд, или новые санкции. Вы думаете, это разумно, да? Засуньте эти мирные планы в свои пангендерные задницы", - утверждает он.

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Встреча "Коалиции желающих" 10 мая

Напомним, в субботу, 10 мая 2025 года, в Киеве началась встреча лидеров стран "Коалиции желающих".

В украинскую столицу прибыли президент Франции Эмманюэль Макрон, премьеры Польши и Великобритании Дональд Туск и Кир Стармер, а также канцлер Германии Фридрих Мерц.

После встречи "Коалиции желающих" в Киеве 10 мая президент Украины Владимир Зеленский и ряд европейских лидеров поговорили по телефону с главой Белого дома Дональдом Трампом.

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