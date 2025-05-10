Медведев о встрече "Коалиции желающих" в Киеве: "Засуньте мирные планы в свои задницы"
Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев отреагировал на встречу европейских лидеров в рамках "Коалиции желающих" в Киеве 10 мая и мирное предложение о полном безусловном прекращении огня.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в соцсети Х.
"Макрон, Мерц, Стармер и Туск собрались для обсуждения мира в Киеве. Вместо этого они угрожают России. Или перемирие для передышки бандеровских орд, или новые санкции. Вы думаете, это разумно, да? Засуньте эти мирные планы в свои пангендерные задницы", - утверждает он.
Встреча "Коалиции желающих" 10 мая
Напомним, в субботу, 10 мая 2025 года, в Киеве началась встреча лидеров стран "Коалиции желающих".
В украинскую столицу прибыли президент Франции Эмманюэль Макрон, премьеры Польши и Великобритании Дональд Туск и Кир Стармер, а также канцлер Германии Фридрих Мерц.
После встречи "Коалиции желающих" в Киеве 10 мая президент Украины Владимир Зеленский и ряд европейских лидеров поговорили по телефону с главой Белого дома Дональдом Трампом.
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угу, папа - анатолий апанасьевич медведєв, мама - юлия вениаминовна шапошникова
и кто из них еврей? там за три версты кацапским духом несет
чисто каких-то имен не бывает, все имена либо древне-греческие-римские, либо библейские-церковные, либо придуманные революционные, например иван это тоже еврейское имя - иоан
треба було не в ігри грати з рашистами та підлизувати їм,приймати смішні непрацюючі санкції і притому торгувати з ними,за таке не поважають
Нервує, падло.
"Життя треба прожити так, щоб і через 70 років після твоєї смерти смердючий москаль всирався лиш від згадки твого імені." (c)
І цей час настав,Я,єтнічній німець народженій в Казахстані говорю Слава Украіні і мільйони людей доброй Волі усйого світу кажуть-"Героям Слава!!!
я в шоці від від цього *****@ка і його вислову🙁
Було б дуже корисно для всіх, щоб це передали та пояснили Трампу, бо сам він цього не зрозуміє.
потрібно ******* большевіків !
московія повинна бути зруйнована!
Фактично у всіх них є за бугром нерухомість,у багатьох діти.Невже не можна плюнуть і прищучить їх,щоб воно думало,що меле?