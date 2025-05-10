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Новости Позиция РФ относительно прекращения войны Встреча коалиции желающих
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Медведев о встрече "Коалиции желающих" в Киеве: "Засуньте мирные планы в свои задницы"

Дмитрий Медведев отреагировал на встречу Коалиции желающих в Киеве

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев отреагировал на встречу европейских лидеров в рамках "Коалиции желающих" в Киеве 10 мая и мирное предложение о полном безусловном прекращении огня.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в соцсети Х.

"Макрон, Мерц, Стармер и Туск собрались для обсуждения мира в Киеве. Вместо этого они угрожают России. Или перемирие для передышки бандеровских орд, или новые санкции. Вы думаете, это разумно, да? Засуньте эти мирные планы в свои пангендерные задницы", - утверждает он.

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В России отреагировали на встречу Коалиции желающих в Киеве

Встреча "Коалиции желающих" 10 мая

Напомним, в субботу, 10 мая 2025 года, в Киеве началась встреча лидеров стран "Коалиции желающих".

В украинскую столицу прибыли президент Франции Эмманюэль Макрон, премьеры Польши и Великобритании Дональд Туск и Кир Стармер, а также канцлер Германии Фридрих Мерц.

После встречи "Коалиции желающих" в Киеве 10 мая президент Украины Владимир Зеленский и ряд европейских лидеров поговорили по телефону с главой Белого дома Дональдом Трампом.

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Автор: 

Медведев Дмитрий (4101) россия (95740) война в Украине (4223) Коалиция желающих (5)


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Топ комментарии
+27
Оце вірно сказав. Їб@шить їх треба, щоб аж шуба заварачівалась, а не шукати миру там, де його бути не може в принципі.
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10.05.2025 14:56
+26
От вам і відповідь на всі пропозиції
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10.05.2025 14:55
+25
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10.05.2025 14:55
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От вам і відповідь на всі пропозиції
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10.05.2025 14:55 Ответить
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10.05.2025 14:55 Ответить
..у свої пангендерні дупи.. це як розуміти, ****?
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10.05.2025 14:56 Ответить
Це очевидно щось глибоко особисте, зрозуміле лиш йому
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10.05.2025 14:59 Ответить
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10.05.2025 15:03 Ответить
Танцює, наче всрався, прости, Господи)
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10.05.2025 15:45 Ответить
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10.05.2025 16:01 Ответить
Оце вірно сказав. Їб@шить їх треба, щоб аж шуба заварачівалась, а не шукати миру там, де його бути не може в принципі.
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10.05.2025 14:56 Ответить
А был такой культурный мальчик из хорошей еврейской семьи...
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10.05.2025 14:57 Ответить
Він ще президентом нароссії був. Ось він деградант, чи коли зразу тупий, то не рахується?
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10.05.2025 15:03 Ответить
"А был такой культурный мальчик из хорошей еврейской семьи"
угу, папа - анатолий апанасьевич медведєв, мама - юлия вениаминовна шапошникова
и кто из них еврей? там за три версты кацапским духом несет
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10.05.2025 15:06 Ответить
Веніамін- чіста гускає імя.
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10.05.2025 15:37 Ответить
"Веніамін- чіста гускає імя"
чисто каких-то имен не бывает, все имена либо древне-греческие-римские, либо библейские-церковные, либо придуманные революционные, например иван это тоже еврейское имя - иоан
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10.05.2025 15:52 Ответить
які у них можуть бути імена...

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10.05.2025 16:22 Ответить
юдейське..
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10.05.2025 16:14 Ответить
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10.05.2025 16:02 Ответить
кацапи виказали свою повагу та що вони думають на ,,потуги,, охочих

треба було не в ігри грати з рашистами та підлизувати їм,приймати смішні непрацюючі санкції і притому торгувати з ними,за таке не поважають
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10.05.2025 14:57 Ответить
давити їх потрібно було як клопів,щоб дим йшов і верещали,кордони для кацапів не закрили-не вигідно??банки працюють???торгівля йде-європейський автопром 2025 вже на шляхах мокшані!!!
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10.05.2025 15:00 Ответить
У цього алконавта замість ротяки срака!
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10.05.2025 14:57 Ответить
Рівень лишньохромосомних політиків вражає
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10.05.2025 14:58 Ответить
Коли Жиріновскій заклика̀в бомбардувати Київ, то усі сміялися.
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10.05.2025 15:57 Ответить
>> перепочинку бандерівських орд...

Нервує, падло.

"Життя треба прожити так, щоб і через 70 років після твоєї смерти смердючий москаль всирався лиш від згадки твого імені." (c)
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10.05.2025 14:59 Ответить
«І прийде час, коли один скаже: «Слава Україні!», а мільйони відповідатимуть: «Героям слава!»

І цей час настав,Я,єтнічній німець народженій в Казахстані говорю Слава Украіні і мільйони людей доброй Волі усйого світу кажуть-"Героям Слава!!!
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10.05.2025 15:13 Ответить
все бандерівцями лякає, а не власовцями,..недоумок..

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10.05.2025 15:58 Ответить
***** кацапський після неопохмелу.
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10.05.2025 15:00 Ответить
Лікарі тут вже не допоможуть
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10.05.2025 15:06 Ответить
ну чому,є одна процедура для тих хто підзатримався у чьому світі-евтаназія називається
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10.05.2025 15:42 Ответить
Дімон Алкогольєвіч сказав прямо на пропозицію перемирʼя
я в шоці від від цього *****@ка і його вислову🙁
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10.05.2025 15:07 Ответить
Що в ***** в черепку, те в алкаша з писка злітає
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10.05.2025 15:07 Ответить
жостко
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10.05.2025 15:08 Ответить
Патужна🤣
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10.05.2025 15:28 Ответить
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10.05.2025 15:09 Ответить
Этот пи-ар еще будет висеть на фонарном столбе.
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10.05.2025 15:10 Ответить
Поводив своїм крихітним **** по пиці срампона!
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10.05.2025 15:14 Ответить
Спокійно. мєдвєдєв на росії, це як зєлєнской в Україні, патякати може, що завгодно, але нічого не вирішує. Тільки розважає електорат
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10.05.2025 15:20 Ответить
Опять главный алкохоббит Рашки нарисовался с бодуна.
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10.05.2025 15:20 Ответить
Если выпустили этого клоуна и алкаша, значит кремль побаиваются дать ответ на более трезвом уровне
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10.05.2025 15:22 Ответить
єтот кідар ,на базарє члєнамі торгуєт
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10.05.2025 15:23 Ответить
Ну... кацапам треба було провести "парат пабєди" з "дідамі на палках". Все, полізла "руская дібламатія і високая культура". По суті, нічого нового.
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10.05.2025 15:23 Ответить
Ось що бояришник освячений фсбшним Кирилом з москалем робить, а ще не треба запивати стекломиєм
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10.05.2025 15:25 Ответить
Рюзьгє, ти не заблукав?
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10.05.2025 15:41 Ответить
А ви ж бачити, тут на сайті багато рашистських агентів, які нібито в інтересах України підтявкують Медвєдєву, пишуть що Мєдведєв прав, щоб налаштувати нас проти європейців. Якщо навіть Європа не все робить , як нам хотілось, то все одне посилатися на цю свинорилу кацапську істоту, це працювати проти України.
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10.05.2025 16:16 Ответить
Знову нажерся...
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10.05.2025 15:32 Ответить
Сі, лула ********, ригорич і інший непотріб лали ху...луі дімоничу саме такий темник.
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10.05.2025 15:33 Ответить
То воно бухе в лапті висралось
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10.05.2025 15:40 Ответить
Кацапи ще раз нагадують "миротворцям": "Гірше за війну з московитами може бути тільки мир з московитами" (с)
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10.05.2025 15:45 Ответить
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10.05.2025 15:52 Ответить
Цей алкаш виконує роль придворного шута, який може прямим текстом (без дипломатичних реверансів) казати європейцям і Трампу те, що має на увазі ху'ло кремлівське моржове.
Було б дуже корисно для всіх, щоб це передали та пояснили Трампу, бо сам він цього не зрозуміє.
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10.05.2025 15:54 Ответить
Коаліція готуйте війська! Починайте мобілізацію !
потрібно ******* большевіків !
московія повинна бути зруйнована!
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10.05.2025 16:03 Ответить
а пуста болтологія Кремль завжди влаштовувала.
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10.05.2025 16:06 Ответить
в принципі мєдвєдєв правий. Малюють мирні плани, виказують занепоконня, вимагають миру. Все на папері. Насправді все думають давати ракети чи не давати, давати петріоти чи не давати, дати літаки чи не дати. Дати 2 ф16 чи 1. Військами допомогати думають тільки після війни, да й то ще думають. А деякі і не думають. Плювати хотіла росія на всі мирні плани, на всі коаліції бажаючих і небажаючих.
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10.05.2025 16:06 Ответить
Мене дістає толерантність Заходу.
Фактично у всіх них є за бугром нерухомість,у багатьох діти.Невже не можна плюнуть і прищучить їх,щоб воно думало,що меле?
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10.05.2025 16:09 Ответить
молодец алко-медведев, давай покажи Тампону как искать в ваших намерениях мир
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10.05.2025 16:10 Ответить
Давай, Дімон, тільки не зупиняйся!!! Про Трампа особисто ще щось напиши...👏👏👏🤣🤣🤣
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10.05.2025 16:12 Ответить
 
 